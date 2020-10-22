Актеру Михаилу Ефремову смягчили приговор - но только на полгода

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Мосгорсуд немного смягчил наказание актеру Михаилу Ефремову, ранее осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП.

По новому приговору ему предстоит отбыть в колонии 7 с половиной лет. Коллегия судей во главе с Любовью Ишмуратовой сочла смягчающим обстоятельством добровольное возмещение осужденным морального вреда потерпевшим.

После оглашения решения суда Ефремов и его адвокаты выглядели расстроенными, передает из зала суда корреспондент Би-би-си Анастасия Голубева. Адвокат Петр Хархорин в ответ на все вопросы журналистов упорно молчал, а адвокат Филиппов на вопрос, будут ли они обжаловать приговор, ответил: "Не знаю, думаю, что обязательно".

Позднее третий адвокат актера Владимир Васильев сказал, что защита намерена подать кассационную жалобу. Также, по его расчетам, Ефремов сможет подать ходатайство об УДО после отбытия трети назначенного ему срока, то есть примерно через 2,5 года.

На апелляционных слушаниях защита актера не отрицала вину Ефремова, но постаралась зацепиться за все смягчающие обстоятельства. Одним из таких обстоятельств, по мнению адвокатов, могло послужить то, что потерпевший Сергей Захаров не был пристёгнут ремнём безопасности в момент аварии. Вторым - компенсация потерпевшим, которую Ефремов уже выплатил. Третьим - тот факт, что, как считают нынешние защитники Ефремова, он не получил квалифицированной юридической помощи от предыдущего адвоката.

Выступая в прениях, адвокат Петр Хархорин отметил, что Ефремов должен быть наказан, но выразил сомнение, что ему для этого необходимо провести восемь лет на зоне. "Проявите гуманность", - попросил защитник судей. "Простите его за то, что не извинился сразу", - сказал другой адвокат актера Роман Филиппов.

Адвокат потерпевших возражал против смягчения приговора. "Да, гражданские иски по большей части удовлетворены, но не были удовлетворены материальные расходы на них - 111 тысяч рублей", - говорил адвокат потерпевших Александр Добровинский. Что же касается утверждений о давлении на подзащитного со стороны предыдущего адвоката, то, как считает юрист, они не могут быть приняты во внимание. "Ефремов - взрослый и умный человек", - сказал он.

Сам Ефремов в своем последнем слове сказал, что раскаивается во всем, и попросил судей о снисхождении.

"Я слышал, что человек, который убил за рулём двух человек и ещё пытался скрыться, получил пять лет колонии-поселения. Я принёс извинения потерпевшим на четвёртый день, мне их безумно жаль, они простые люди. А адвокаты потерпевших не только посадили Ефремова и сейчас будут известны на всю страну, но ещё и сделали мне дурную славу", - сказал Ефремов в своем последнем слове.

"Эта трагедия разделила мою жизнь на две части. В новой жизни я плохо сплю и все время думаю о Сергее Захарове. Я вряд ли ещё когда-нибудь сяду за руль и прекращаю все свои отношения с алкоголем. Я прошу суд назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы, чтобы продолжать работать. Я также хотел бы поставить памятник Сергею Захарову, если родные не против", - сказал он.

Позиция новых адвокатов

Судебное заседание в четверг началось с того, что Ефремов отказался от одного из своих адвокатов - некоего Андрея Алешкина, который пришёл в суд. В целом на апелляции актера защищают три адвоката, но в суд зачем-то пришёл четвёртый, Алешкин, но зал заседания сразу покинул.

Еще на первом заседании по апелляции 20 октября один из защитников Ефремова ответил на вопрос журналистов, сколько у актера адвокатов. "Много", - сказал тогда представитель защиты.

Адвокат Ефремова Роман Филиппов сразу заявил, что актер искренне раскаивается в содеянном, а его первоначальный отказ от признания вины на прошлом процессе связан с давлением на него адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера во время судебного процесса.

По словам Филиппова, адвокат Пашаев нарушал закон и действовал не в интересах своего подзащитного. Он указал на то, что адвокат не может занимать позицию, не совпадающую с позицией своего доверителя - в то время как Пашаев заявлял о невиновности Ефремова, актёр говорил о том, что он виноват.

"Давление на Ефремова со стороны Пашаева привело к более суровому наказанию", - считает Филиппов.

Новые адвокаты Ефремова не требовали полной отмены приговора, о чем просил Пашаев, а лишь просили уменьшить срок в колонии. Сам Пашаев обжаловал приговор еще 10 сентября. Однако Ефремов после вынесения приговора отказался от услуг Пашаева и заявил, что на стадии апелляции у него будет другой адвокат.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский лаконично ответил Филиппову, что приговор должен оставаться в силе. Он также выразил сомнение в том, что Пашаев давил на Ефремова.

"Он самостоятельный человек, отдавал отчёт своим действиям", - заявил Добровинский и добавил, что не считает слова Ефремова искренними, поскольку он неоднократно менял свою позицию на суде.

С ним согласился и представитель сына погибшего - он считает, что адвокаты Ефремова не могут доказать, что на него оказывалось какое-либо давление.

Однако сам Ефремов, уже выступая с последним словом, подтвердил: он считает, что стал жертвой давления Пашаева. "Помню, Добровинский спросил: "Согласны ли вы во всем с Пашаевым? В это время он [Пашаев] меня ударил под столом ногой, и я сказал, что да", - рассказал актёр.

К тому же, по его словам, Пашаев делал странные заявления от его лица - например, о Владимире Путине, после того как увидел его портреты в квартире актёра. Речь идёт о заметке в "Московском комсомольце", куда Пашаев передал "политическое заявление" Ефремова. В заметке говорилось, что Ефремов не имеет ничего против Путина, поскольку "он нас кормит".

Был ли пристегнут погибший Захаров?

Далее суд исследовал выписки из амбулаторной карты Ефремова. У него выявили хронический бронхит, астму, а также болезни сердца, печени и пищеварения.

После этого в зал суда зашла эксперт Елена Кучина. Она подготовила медицинское экспертное заключение о состоянии участников аварии.

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Адвокат Петр Хархорин спросил Кучину, какие повреждения были у Захарова и от чего они образовались. Но судьи вопрос сняли, мотивировав это тем, что все повреждения перечислены в заключении судмедэксперта, а суд сейчас рассматривает вопрос только о том, был ли Захаров пристегнут за рулём.

Тогда Хархорин поинтересовался: "Мог ли Захаров получить удар о рулевую колонку, если был пристегнут?" Но и этот вопрос судьи сняли, так как в нем содержится предположение.

Третья попытка Хархорина задать вопрос выглядит так: "Почему Захаров не вылетел через лобовое стекло?" Специалистка ответила, что он оказался заблокирован между частями автомобиля.

"Был ли водитель пристегнут?" - спросил адвокат. Характерных повреждений для ремня не имеется - ссадин и кровоподтёков из-за того, что ремень отпечатывается на коже, ответила эксперт. То есть пристегнут он не был, резюмирует она.

Также в заключении Кучиной говорится, что у Захарова есть повреждения груди и живота из-за удара о руль. Если бы он был пристегнут, таких травм, по ее мнению, не было бы.

Адвокат Добровинский попытался заявить, что ремень безопасности тут не имеет значения, но судья его быстро остановил.

Адвокаты потерпевших задали с десяток вопрос Кучиной о методах ее заключения и ее профессиональных компетенциях, стараясь нивелировать выводы экспертизы. Защита потерпевших также добавила, что Кучина составляла также и экспертизу о причинах смерти Максима Марцинкевича, и в обоих случаях ее выводы были сделаны исключительно по фотографиям.

Кучина в конце своего выступления заявила, что если бы водитель был пристегнут, то смерть бы не наступила.

Представители потерпевших продолжали настаивать, что Захаров был пристегнут, ссылаясь на прошлые заключения судмедэкспертов.

После допроса Кучиной адвокат Хархорин стал напирать на то, что смертельные повреждения Захарова произошли как раз из-за того, что он не был пристегнут. Адвокат просит суд назначить ещё одну судебную экспертизу, чтобы выяснить был ли Захаров всё-таки пристегнут, потому что суд первой инстанции в целом этот вопрос не рассматривал.

"Виновность Ефремова нами не оспаривается, но мы тщательно собираем все смягчающие обстоятельства. В данном случае нарушение ПДД со стороны потерпевшего судом может быть принято как смягчающее обстоятельство", - поясняет Хархорин.

Однако суд, посовещавшись, отказался назначать экспертизу, и заседание продолжилось.

После этого к делу приобщили заявление представителя чувашской национальной организации. В заявлении говорилось, что Ефремов много делает для сохранения чувашских традиций, а чуваши чтят память его родителей. В заявлении говорилось, что поступок Ефремова требует осуждения, но сам он заслуживает условного срока.

Что было на заседании во вторник?

Мосгорсуд начал рассматривать апелляцию на приговор Ефремову 20 октября. Адвокаты Ефремова просили суд снизить актеру срок и заменить его условным. Прокуратура просила суд не удовлетворять жалобы адвокатов и оставить приговор без изменения.

Сторона защиты во время заседания заявила, что готова выплатить каждому из потерпевших по 800 тысяч рублей у зала суда.

"У нас с собой 2 млн 400 тысяч рублей, - предложил судье адвокат Петр Хархорин. - Это шаг в копилку смягчающих обстоятельств", - добавил он.

Сами потерпевшие в суд не явились. Ранее Пресненский суд Москвы присудил 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну водителя, погибшего в результате ДТП (сам он просил более 7 млн рублей компенсации).

Автор фото, EPA Подпись к фото, Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову 8 сентября

Хархорин также заявил, что 28 деятелей культуры подписали письмо, в котором осудили то, что совершил Ефремов, но попросили суд смягчить ему наказание. Инициатором выступил актер Никита Высоцкий.

В суде также стало известно, что администрация СИЗО дала Ефремову положительную характеристику.

Дело Ефремова

Авария произошла в центре Москвы вечером 8 июня. Автофургон "Лада" курьера Сергея Захарова ехал по внешней стороне Садового кольца, когда возле Смоленской площади в него неожиданно влетел Jeep Cherokee, принадлежащий Ефремову.

Захаров в результате аварии получил множественные переломы и потерял много крови. К утру следующего дня он умер в институте Склифосовского.

Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову 8 сентября. Актера признали виновным по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.

Суд пришел к выводу, что за рулем внедорожника, который врезался в машину Захарова, был именно Ефремов. По результатам анализов, взятых после аварии, у актера обнаружили сильное алкогольное опьянение, а также следы кокаина и каннабиоидов.

До начала суда Ефремов признавал свою вину в ДТП. Уже находясь под домашним арестом, он опубликовал видеообращение, в котором извинился перед семьей погибшего курьера.

"Я не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им, всеми средствами, если примут и если поймут, что это попытка не откупиться, а искупить. Мне нет прощения от моей жены, от моих детей… Конец. Нет уже больше никакого Ефремова", - говорил в нем актер.

Но уже на первом заседании он отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит. К концу судебного процесса он снова изменил свое решение и перед прениями сторон сообщил судье, что вину признает.