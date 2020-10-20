Коронавирус в мире: в Британии вакцину испытают на добровольцах. Чехия, Бельгия и Украина ставят антирекорды

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В разных странах мира ученые работают над вакциной от коронавируса

Число заболевших Covid-19 в мире достигло 40,7 млн человек, 30,4 млн выздоровели, 9,2 млн лечатся, из них почти 73 тыс. находятся в тяжелом и критическом состоянии. 1 млн 125 тыс. больных умерли.

Остается сложной ситуация в США, европейских странах и России. Некоторое снижение заболеваемости отмечено в Индии и Австралии, Китай объявил о восстановлении своей экономики.

Медицинские власти большинства государств прогнозируют пик второй волны пандемии во второй половине ноября.

Правительства пока ограничиваются точечными карантинными мерами, не желая повредить бизнесу и рассчитывая на сравнительно скорое начало массовой вакцинации.

Британские волонтеры заразятся добровольно

90 британцев возрасте 18-30 лет, получивших тестируемую вакцину от коронавируса, будут затем намеренно заражены им через нос, чтобы медики могли убедиться, что вакцина действительно обеспечивает защиту.

Исследование, запланированное на январь, станет первым опытом такого рода в мире.

Безопасность участников будет главным приоритетом, дополнительной гарантией послужат молодой возраст волонтеров и круглосуточный контроль их состояния, говорят организаторы теста.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Исследование, запланированное на январь, станет первым опытом такого рода в мире.

"Заразить людей известным патогеном - всегда нелегкое решение. Но такое исследование очень информативно. Оно действительно необходимо, чтобы скорее получить эффективные вакцины и средства лечения Covid-19", - заявил профессор Питер Опеншо.

Другой ведущий участник программы, доктор Крис Чу из Имперского колледжа Лондона, сообщил, что его команда уже 10 лет проводит аналогичные эксперименты с другими вирусами и серьезных отрицательных последствий не было.

"Ни одно исследование не является абсолютно свободным от риска, но мы с нашими партнерами сделаем все, чтобы свести его к минимуму", - сказал он.

Правительство выделило на исследование 33,6 млн фунтов (около 43,5 млн долларов).

Прискорбные рекорды

Аргентина стала шестой страной в мире после США, Индии, Бразилии, России и Испании, где количество заболевших коронавирусом превысило миллион. В понедельник число новых случаев составило там почти 13 тыс.

Во Франции число пациентов с Covid-19 в палатах интенсивной терапии впервые с мая превысило две тысячи. В Париже и ближайших департаментах ими уже заняты свыше половины имеющихся реанимационных коек. Франция на 8 месте в мире по числу заболевших (910 тыс.) и на 9-м по количеству умерших (33,6 тыс.).

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во Франции число пациентов с Covid-19 в палатах интенсивной терапии впервые с мая превысило две тысячи

В Чехии с начала октября от коронавируса скончалось больше людей, чем за предыдущие восемь месяцев. По числу заразившихся на 100 тыс. населения страна находится на первом месте в Европе.

Национальный рекорд заболеваемости с начала пандемии - 11,1 тыс. человек - был установлен в пятницу. Бары, рестораны, спортклубы и кинотеатры в Чехии были закрыты на прошлой неделе. В воскресенье около двух тысяч футбольных болельщиков устроили в Праге драку с полицией, протестуя против карантинных мер.

На Украине 19 октября заболели 5469 человек и умерли 113. Предыдущие антирекорды, 4766 и 109 человек, были зарегистрированы соответственно 18 и 17 октября. Всего с начала пандемии заболели 309,1 тысячи жителей страны, скончались почти 5800 человек. Хуже всего ситуация в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Бельгия: не волна, а цунами

Вторую волну пандемии в Бельгии правильнее называть цунами, заявил министр здравоохранения страны Франк Ванденбрюкке. "Власти не контролируют происходящее", - признал он.

9-16 октября среднесуточный уровень заболеваемости в стране превысил показатель предыдущей недели на 79%. 13 октября был установлен национальный рекорд с начала пандемии - 12051 человек.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Все бары и рестораны в Бельгии закрыты с понедельника на четыре недели

По числу умерших от Covid-19 на душу населения Бельгия занимает третье место в мире после Перу и карликового государства Сан-Марино.

В клиниках по состоянию на понедельник находились 2485 пациентов с Covid-19. Если нынешняя тенденция продолжится, резерв коек будет исчерпан к середине ноября.

Все бары и рестораны в стране закрыты с понедельника на четыре недели.

Франк Ванденбрюкке назвал ситуацию в Брюсселе и на юге страны самой опасной в Европе.

Манчестер последует за Ливерпулем

В Большом Манчестере с населением 2,8 млн человек решением правительства должен вступить в силу третий, наивысший уровень опасности по коронавирусу.

Это означает закрытие питейных заведений, спортзалов и ряда других развлекательных заведений, а также запрет на контакты между людьми, не проживающими под одной крышей.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Ливерпуле объявлен третий, наивысший уровень опасности по коронавирусу

Единственный регион Англии, где такой режим уже действует - Ливерпуль и окружающее его графство Мерсисайд.

Лейбористский мэр и городской совет Манчестера 10 дней отказывались переходить на третий уровень, требуя от центрального правительства 80-процентной компенсации заработка людей, которые не смогут работать из-за карантина.

Стороны взаимно обвинили друг друга в политизации вопроса, и переговоры о пакете финансовой помощи закончились во вторник безрезультатно.

За последние три недели число ежедневно выявляемых в Соединенном Королевстве новых случаев коронавируса увеличилось с 4 тыс. до 16 тыс. Вновь открываются полевые госпитали "Найтингейл", развернутые весной.

Во вторник в Британии зафиксирован 21331 случай заражения, умер 241 человек.

Всего с начала пандемии в Соединенном Королевстве заболели более 740 тыс. человек. Умерли 43,7 тыс. - это самая высокая цифра в Европе.

Что еще происходит в мире

Число заболевших в Индии за сутки впервые с июля упало ниже 50 тыс.

Ирландия, итальянская Ломбардия, испанская Наварра и район Берхтесгаденер в Баварии на две недели уходят на жесткий локдаун. Жителям рекомендовано выходить из домов только на работу, за покупками и по другой жизненной необходимости.

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд в интервью Би-би-си высказал мнение, что карантин долен быть максимально жестким и коротким, чтобы добиться максимальной эффективности при минимуме ущерба для экономики и психики людей.

С понедельника в Уэльсе закрываются предприятия общепита и большинство непродуктовых магазинов, школьники отпущены на каникулы.

Лидер правящей в Польше Партии закона и справедливости Ярослав Качиньский с понедельника ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным лицом;