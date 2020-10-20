"Время излечит боль". Что говорят в Баку о Карабахской войне сегодня

Подпись к фото, Из-за комендантского часа и карантина жителям Баку стало труднее пользоваться общественным транспортом

В первые дни новой карабахской войны на улицах столицы Азербайджана были слышны бравурные песни и развевались флаги. Что изменилось за это время? Похоже, что война стала обыденностью, а многие вновь вспомнили о коронавирусе и других заботах. Наш корреспондент вновь прошёл по улицам Баку. Вот что он увидел.

- Я тебе правду скажу, война - это плохо, - говорит мне знакомый продавец гранатов. И добавляет потом, что на фронте у него погиб родственник.

В метро из динамиков вместо привычного приветствия пассажирам звучат призывы сохранять бдительность: докладывать о подозрительных лицах и оставленных без присмотра сумках. И сами сумки в метро тщательно обыскивают.

Потом и метро закрылось в эти выходные - и так до ноября: коронавирус.

Люди стали обсуждать не только войну, но и эпидемию. В Азербайджане, как и в соседних Армении и Грузии, резко увеличилось количество зараженных. В воскресенье в стране новый абсолютный рекорд - более 600 новых случаев за день.

Подпись к фото, В центре Баку все еще не убрали декоративные киоски, поставленные к празднованию Новруза в марте. Потом начался карантин.

Покупательница в супермаркете держит тележку позади себя, вынуждая людей в очереди соблюдать дистанцию. В разговоре с кассиршей выясняется, что она врач: "Даже не знаешь куда пойти - на фронт или в коронавирусную больницу".

Эпидемия вкупе с комендантским часом привела к тому, что из центра Баку трудно попасть на окраины. Метро закрыто, рядом на конечной автобусной остановке - толпы спешащих домой людей. Сами автобусы переполнены. Часто вместо номера маршрута - бегущая строка на автобусе: "Карабах-это Азербайджан".

Такси-сервисы с шести часов вечера уже не работают. Комендантский час начинается в 9 часов. Водитель попутного такси привычно запрашивает двойную цену.

Таксист слушает по радио сводку с фронта. Говорит, что сам он из Зангелана, того самого района, в котором идут в эти дни бои. Возмущается, что его не взяли на фронт, показывает большой старый шрам на лице и говорит, что получил его в бою еще в первую войну в 1990-е, после чего пришлось удалить 12 зубов.

Подпись к фото, Флаги все еще висят на улицах Баку, на машинах, балконах. Телевидение и радио по прежнему говорят в основном о войне.

Флаги все еще висят на улицах города, на машинах, балконах. Телевидение и радио по прежнему говорит о войне.

Но если в первые дни войны взятие любой деревни в оккупированных армянскими силами районах немедленно вызывало на балконах многоэтажек спальных микрорайонов многочасовые скандирования, то в эти дни даже взятие райцентров, таких как Физули и Джебраил, к ним редко приводит.

Соцсети все еще про войну

"Дети, которых 30 лет назад вывозили из Карабаха на руках, теперь возвращаются на родину на танках", - азербайджанские пользователи соцсетей живо реагируют на пропаганду войны и часто ретранслируют ее.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "У нее была мечта - сыграть свадьбу сыну". Погибшие при обстрелах Гянджи

Появляются фейки, люди призывают друг друга быть с ними бдительными. Но даже журналисты, известные до этой войны своей непредвзятостью, становятся невольными участниками информационной войны, когда репостят в сети пропагандистские или выдуманные истории.

Еще одно отличие от тех первых дней - тема бомбежек армянскими силами азербайджанских городов. В соцсетях собирают помощь тем, кто уехал из-за обстрелов из Гянджи, Тертера и других мест. Некоторые пишут, что готовы предоставить жилье тем, кто остался без крыши над головой.

Подпись к фото, Тема бомбежек - главное, что отличает четвертую неделю войны от первой.

А еще в соцсетях требуют от президента страны новостей о взятии еще одного города. Кто-то ждет очередное выступление Ильхама Алиева по телевизору. Другие - нового сообщения от него в Твиттере.

"Президент меняет свое фото в твиттере - полстраны искренне бьется в экстазе. В какой стране еще встретишь такое?" - пишет пользователь, после того как Алиев сменил на аватаре светскую одежду на камуфляж.

Автор фото, Facebook Подпись к фото, Пользователь пишет, что смена фото президента в Твиттере - это послание.

Многие беспокоятся о судьбе своих близких на фронте: "Я не могу поговорить с братом уже несколько дней, и каждый раз, когда я вижу видео с нашими солдатами, я смотрю его много раз - вдруг я его увижу среди них".

Еще по поводу войны начали шутить: мол, официальные телеканалы сейчас получают столько просмотров, что скоро им станут завидовать порносайты.

Автор фото, Facebook Подпись к фото, Текст статуса в Facebook: Я не могу поговорить с братом уже несколько дней, и каждый раз, когда я вижу видео с нашими солдатами, я смотрю его много раз - вдруг я его увижу среди них

Скрытой частью айсберга стали те, кто перестал заходить в соцсети. Школьный учитель Анар рассказывает, что многие его друзья и родные решили обходить соцсети вообще.

"Пару раз я комментировал чей-то пост в начале войны, но потом перестал, потому что меня пытаются втянуть в бессмысленные споры, - сетует он. - Даже люди, активно призывавшие раньше к миру [с армянами], стали агрессивными, и больше всего меня удивляет то, как быстро это произошло".

У многих растет беспокойство за своих близких, оказавшихся на фронте. А на фотографии погибших - совсем молодых ребят по обе стороны фронта - трудно смотреть без слез. На одной из них военный врач Тургут Халилбейли. Сообщают, что он погиб при попытке вынести раненого бойца с поля боя.

Подпись к фото, Турция не скрывает своей поддержки Азербайджану. Потому на некоторых зданиях флаги обеих стран.

Писатель и бывший политик Зардушт Ализаде считает закономерным происходящее в социальных сетях. "Уровень культуры народа программируется властями сверху, литературой, кино, музыкой, - говорит он. - И то же самое в Армении, и потому оба общества настроены на бескомпромиссную победу".

По его словам, тот факт, что Азербайджан стал проигравшей стороной в войне 1990-х годов, из-за которой сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из родных мест, травмировало общество.