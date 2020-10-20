США лишили виз более 100 сотрудников "Аэрофлота". Это связано с контрабандой

Автор фото, Marina Lystseva/TASS

В США арестованы восемь человек, которые причастны к организации контрабанды техники Apple в Россию на 50 млн долларов. По версии американских властей, в схеме участвовали бывшие и действующие сотрудники "Аэрофлота". Из-за этого скандала отозваны визы у 113 сотрудников авиакомпании.

Бывшие и действующие сотрудники "Аэрофлота" участвовали в нелегальной перевозке айфонов, айпадов и часов Apple Watch. В США были арестованы Акмаль Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сохончук и Зокир Искандеров и Азамат Бобомуродов, сообщается на сайте прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк.

Еще двое фигурантов уголовного дела, чьи имена не указаны в сообщении, скрываются от правоохранительных органов.

"Получив инструкции от ответчика Дайбагьи, жителя России, члены экипажа авиакомпании "Аэрофлот" и другие лица отправились в Соединенные Штаты, чтобы забрать электронные устройства. Подсудимые Асадов, Сохончук, Перевозников и Шадхин вместе с другими лицами в Соединенных Штатах получили устройства, многие из которых были украдены, для отправки в Россию без необходимых разрешений на экспорт", - говорится в сообщении прокуратуры.

Схема, по данным американских властей, действовала как минимум с 2019 года - за это время ее участники переправили в Россию устройства на 50 млн долларов.

Один из арестованных с августа по декабрь 2019 года за четыре поездки вывез из США свыше 1000 устройств Apple общей стоимостью более 1 млн долларов, а еще один фигурант в октябре того же года перевез в девяти чемоданах 235 устройств примерно на 250 тысяч долларов, уточнили в прокуратуре.

Согласно ордерам на обыск, во время ареста обвиняемых было обнаружено более 600 тысяч долларов наличными (некоторые из них были спрятаны в подвале дома Шадхина), а также большое количество электронных устройств.

"Если вам кажется, что использовать рабочие места в иностранной авиакомпании для контрабанды на миллионы долларов в Россию, ответ - Nyet", - заявил помощник директора ФБР Уильям Суини.

Госдепартамент США в результате расследования отозвал около 113 виз сотрудников "Аэрофлота" за их участие в схеме, говорится в сообщении прокуратуры.

Пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский заявил ТАСС, что эта информация проверяется. Он рассказал также, что накануне "многочисленная группа агентов ФБР в аэропорту имени Джона Кеннеди проводила проверку багажа пассажиров, вылетающих рейсом "Аэрофлота" в Москву".

"Задержка рейса составила один час", - сообщил Топольский.

Би-би-си обратилась за комментарием в "Аэрофлот" и ожидает ответа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник заявил, что "Аэрофлот" имеет все возможности, чтобы ответить на прозвучавшие обвинения.