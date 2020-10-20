У бывшего министра Абызова изъяли 32 млрд рублей. Это новый рекорд

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск генпрокуратуры к бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову об обращении в доход государства 32,5 млрд рублей (около 420 млн долларов). По версии следствия, он незаконно получил эти деньги, находясь на госслужбе. Это рекордная сумма по таким искам.

"Исковое заявление удовлетворено", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда.

Как уточнили в суде, с Абызова и пяти иностранных юридических лиц взыскано 32 миллиарда 540 миллионов 718 тысяч 646 рублей и 44 копейки.

Предыдущие рекорды

Взысканная сумма стала рекордной для России по аналогичным искам.

Предыдущим рекордсменом был экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, у которого в апреле 2019 года Красногорский городской суд изъял в доход государства имущество примерно на 10,5 млрд рублей.

До того рекорд принадлежал бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД России Дмитрию Захарченко, при обыске у которого нашли огромную сумму денег. В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество и денежные средства на сумму около 9 млрд рублей.

В ноябре прошлого года Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество на 6,3 млрд рублей, принадлежавшее главе банковского отдела управления "К" ФСБ России Кириллу Черкалину и его близким.

Дело Абызова

Прокуроры утверждали, что при поступлении на государственную службу Абызов скрыл данные о том, что он владеет "не менее чем пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами".

Как заявляет генпрокуратура России, сведения о наличии этого имущества Абызов не декларировал на протяжении пяти лет.

В ходе проверки также выяснилось, что Абызов продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, находясь на государственной службе, утверждают в ведомстве. По утверждению прокуратуры, он даже "организовал функционирование теневых офисов, размещенных в целях конспирации в жилых квартирах".

Генпрокуратура считает, что принадлежащие экс-министру пять офшорных компаний не были указаны в декларациях Абызова. В декларации бывшего министра за 2017 год действительно нет таких активов. Там был указан годовой доход более 181 млн рублей, несколько квартир, автомобиль, мотоциклы, вертолет и дом в Италии, который он арендовал.

Абызов покинул состав правительства в 2018 году. Он был задержан и арестован в марте 2019 года. Ему предъявили обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Деньги Захарченко изъяли в бюджет. Что можно сделать на эту сумму?

Сам Абызов вину отрицает. В ходе судебных слушаний он заявлял, что считает абсурдным обвинение в организации преступного сообщества.

Абызов утверждал, что следствие оказывает давление на суд, выбрав "тяжелую" статью 210 УК РФ (организация преступного сообщества), которая предусматривает лишение свободы от 15 до 20 лет.