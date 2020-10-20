Редактор Cosmo рассказала об ограблении сына полицейскими. СМИ пишут, что завели дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как главный редактор сайта Cosmo.ru Екатерина Великина сообщила, что полицейские отняли у ее сына 8 тысяч рублей, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Эта история вызвала резонанс, но дела до сих пор не было.
По информации СМИ, дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщают ТАСС, РИА Новости, РЕН ТВ и агентство "Москва".
Источник агентства "Москва" заявил, что сотрудники отдела МВД по столичному району Якиманка "явно выходя за пределы своих полномочий, при отсутствии достоверной информации" о том, что у 16-летнего Великина могут быть запрещенные вещества или оружие, без составления каких-либо документов провели досмотр подростка и забрали у него 8 тысяч рублей.
Следственный комитет и сама Великина пока не подтвердили информацию о возбуждении дела.
"Ребенок шел от репетитора"
Екатерина Великина сообщила об инциденте, произошедшем с ее сыном, еще 29 сентября.
Она писала в "Фейсбуке", что "ребенок шел от репетитора" к станции метро "Шаболовская", когда рядом с ним остановилась машина патрульно-постовой службы. Когда из нее начал выходить полицейский, подросток побежал, поскольку испугался из-за того, что в тот момент курил.
"Через 15 секунд ровно он остановился, потому что в спину был крик: стой, сука, почки отобью, стрелять буду. Дальше полицейский поставил его лицом к стене, начал перетряхивать его вещи, залез в телефон, - рассказала Великина. - Дальше его припугнули тем, что поставят на учет, и что будут "искать всякое после привоза в отделение".
По словам Великиной, подростка "прессовали минут десять", после чего забрали у него 8 тысяч рублей, которые предназначались на оплату репетиторов, и отпустили со словами: "Без обид, мы тебя не видели".
Вскоре после публикации этого поста Великина сообщила, что ей позвонили из Следственного комитета, а затем "мгновенно приехали" следователи и начальник отделения МВД по району Якиманка, и она написала заявление на полицейских.
Телеканал РЕН ТВ сообщал, что обвиненные Великиной полицейские написали встречное заявление, в котором потребовали привлечь журналистку к ответственности за клевету.