Редактор Cosmo рассказала об ограблении сына полицейскими. СМИ пишут, что завели дело

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как главный редактор сайта Cosmo.ru Екатерина Великина сообщила, что полицейские отняли у ее сына 8 тысяч рублей, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Эта история вызвала резонанс, но дела до сих пор не было.

По информации СМИ, дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщают ТАСС, РИА Новости, РЕН ТВ и агентство "Москва".

Источник агентства "Москва" заявил, что сотрудники отдела МВД по столичному району Якиманка "явно выходя за пределы своих полномочий, при отсутствии достоверной информации" о том, что у 16-летнего Великина могут быть запрещенные вещества или оружие, без составления каких-либо документов провели досмотр подростка и забрали у него 8 тысяч рублей.

Следственный комитет и сама Великина пока не подтвердили информацию о возбуждении дела.

"Ребенок шел от репетитора"

Екатерина Великина сообщила об инциденте, произошедшем с ее сыном, еще 29 сентября.

Она писала в "Фейсбуке", что "ребенок шел от репетитора" к станции метро "Шаболовская", когда рядом с ним остановилась машина патрульно-постовой службы. Когда из нее начал выходить полицейский, подросток побежал, поскольку испугался из-за того, что в тот момент курил.

"Через 15 секунд ровно он остановился, потому что в спину был крик: стой, сука, почки отобью, стрелять буду. Дальше полицейский поставил его лицом к стене, начал перетряхивать его вещи, залез в телефон, - рассказала Великина. - Дальше его припугнули тем, что поставят на учет, и что будут "искать всякое после привоза в отделение".

По словам Великиной, подростка "прессовали минут десять", после чего забрали у него 8 тысяч рублей, которые предназначались на оплату репетиторов, и отпустили со словами: "Без обид, мы тебя не видели".

Вскоре после публикации этого поста Великина сообщила, что ей позвонили из Следственного комитета, а затем "мгновенно приехали" следователи и начальник отделения МВД по району Якиманка, и она написала заявление на полицейских.