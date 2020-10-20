"Я готов стать рупором КГБ, чтобы облегчить положение обвиняемых": Юрий Воскресенский о протестах в Беларуси

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Я готов стать рупором КГБ, чтобы облегчить положение обвиняемых": Юрий Воскресенский о протестах в Беларуси

Юрий Воскресенский стал одним из первых заключенных, которого отпустили после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ в Минске. Бизнесмен, член инициативной группы незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико теперь, по его словам, сам работает над тем, чтобы как можно больше обвиняемых были выпущены из изоляторов.

За минувшую неделю меры пресечения изменили многим из тех, кто оказался тогда за "круглым столом" с Лукашенко. Незадолго до освобождения в одном из сюжетов белорусского общенационального телевидения Воскресенский назвал сидящую в изоляторе Марию Колесникову "темной лошадкой" и призывал "пожать руку власти". Некоторые оппозиционеры и многие аналитики называют бизнесмена рупором власти. В Координационном совете считают, что диалог с властью возможен только после прекращения преследования всех обвиняемых за политические убеждения.