Дайджест: в Москве растет число смертей от Covid-19, Трамп прервал запись интервью

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Минувшей ночью стало известно, что в Москве за сутки скончались 63 пациента с коронавирусом. Это максимальный показатель с 4 июня. Днем ранее было зарегистрировано 49 смертей от Covid-19.

Накануне в России впервые с начала пандемии за сутки выявили больше 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, суточный прирост увеличивался третий день подряд.

Власти, несмотря на продолжающийся рост числа заражений, пока не обсуждают возможность введения жестких ограничений вроде тех, что были весной, заявил во вторник министр экономического развития России Максим Решетников.

Источники газеты "Коммерсант" и других российских СМИ сообщали, что тотальный карантин, как это было весной, ни в Москве, ни в регионах вводить не планируется - этот сценарий рассматривается как нежелательный, хотя полностью не исключен.

В других странах в последние дни также фиксировались антирекорды, а Аргентина во вторник стала шестой страной в мире после США, Индии, Бразилии, России и Испании, где количество заразившихся коронавирусом превысило миллион.

Дело Галяминой

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Тверской суд Москвы начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой, обвиняемой в неоднократных нарушениях порядка проведения митингов.

Статья 212.1, по которой обвиняют Галямину, появилась в уголовном кодексе в 2014 году. Первым осужденным по этой статье стал активист Ильдар Дадин, которого в 2015 году приговорили к трем годам колонии (в 2017 году приговор был отменен, и Дадин вышел на свободу). После этого статью 212.1 стали называть "дадинской".

Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.

45 минут вместо 60

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Президент США Дональд Трамп снова ссорится с журналистами - на этот раз досталось телеканалу Си-би-эс и программе "60 минут", которой он давал интервью.

Сначала, как сообщают американские СМИ, Трамп резко прервал запись интервью в Белом доме через 45 минут после начала, заявив, что журналистам будет достаточно этого материала.

Затем в своем "Твиттере" он пригрозил опубликовать это интервью до выхода в эфир в воскресенье - "ради точности".

"Рад сообщить, что ради точности репортажа я рассматриваю возможность публикации интервью с Лесли Шталь из "60 минут" до его выхода в эфир! Это будет сделано для того, чтобы каждый мог получить представление о том, что такое фейковое и предвзятое интервью", - написал он.

Ранее Трамп опубликовал в "Твиттере" небольшое видео и посетовал, что ведущая "60 минут" Лесли Шталь брала интервью, не надев маску.

"Неисправный холодильник"

"Путин запутался в собственной паутине" - так озаглавлена статья обозревателя Times Роджера Бойеса, размышляющего о том, что стоит за неразрешенными конфликтами у российских границ.

"Проблема с замораживанием конфликтов в неисправном холодильнике заключается в том, что через некоторое время они начинают издавать неприятный запах. Именно это произошло в случае с враждой между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе. Владимир Путин бросил его в ящик морозильной камеры с надписью "Восточная Украина, Южная Осетия, Приднестровье и многие другие территории - использовать по мере необходимости" и забыл о нем. Теперь он столкнулся с полномасштабной войной на южных границах России, которая вскоре может превратиться в геополитическую горячую точку", - пишет автор.

Именно так ослабевает имперская власть, продолжает Бойес: центр пренебрегает периферией, проливается кровь, а лидер теряет свою мощь. Когда 20 лет назад Путин пришел к власти, он преследовал несколько целей. Одна из них заключалась в создании сети влияния на территории всего бывшего Советского Союза. Она была сплетена с помощью хитрой дипломатии, целевых продаж оружия и энергоносителей. Это было сделано для предотвращения упадка России. Создав сильное, стабильное государство, он начал продавливать авторитет Кремля по всему миру, используя любые возможности.

Теперь эта система делегирования полномочий лояльным приспешникам, которая является основополагающим принципом путинизма, разваливается. В Нагорном Карабахе с начала боевых действий погибло около 1500 человек. Прекращения огня не случилось, потому что доверия Путину как честному посреднику больше нет. Он поставляет оружие как в Армению, с которой у него есть пакт о взаимной безопасности, так и в Азербайджан, считает Бойес.

Вскоре армяне обратятся к Путину за новым оружием, и ему придется сделать выбор. Он не может обострить конфликт, дав преимущество Армении, и при этом пытаться уладить ссору, которая угрожает стабильности южных границ России. Это подтолкнет Азербайджан к постоянному союзничеству с Турцией, которая уже находится в конфликте с Москвой на севере Сирии и в Ливии, заключает автор.

Национальная идентичность

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В главном храме вооруженных сил России смешались милитаризм, патриотизм и православие, вызывая противоречивый эффект, пишет корреспондент Guardian Шон Уокер, посетивший недавно открывшуюся церковь.

Ангелы парят над артиллерийскими орудиями, религиозные изображения украшены автоматами Калашникова, а дева Мария изображена в позе, напоминающей советский плакат времен Второй мировой войны.

Храм находится в часе езды от Москвы. У него металлический фасад цвета хаки, он увенчан золотыми куполами и крестами, высота которых составляет 95 метров.

Внутри находится самое большое собрание мозаичных картин из всех церквей в мире, многие из них изображают военные сражения из истории России, в частности, Второй мировой войны.

В течение двух десятилетий правления Владимира Путина победа СССР в Великой Отечественной войне, как здесь все еще называют Вторую мировую войну, постепенно стала основным блоком для создания новой российской национальной идентичности.

Теперь у победы в войне есть своя религиозная святыня, и когда будущие историки оглянутся на эпоху Путина, они вполне смогут предположить, что этот собор является ее главным сооружением, отмечает Уокер.

Острый дефицит

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По данным нового исследования российского Центра стратегических разработок, примерно 40% компаний, обычно нанимавших мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе, в первую очередь это касается вакансий курьеров и таксисов, пишут "Ведомости".

Порядка 40% компаний призналось, что главное преимущество найма мигрантов - это возможность экономить на зарплате. Еще 35% респондентов сообщили, что по сравнению с россиянами они работают более результативно. Каждый четвертый работодатель отметил, что мигранты относятся к работе более ответственно. Также 19% компаний среди плюсов найма мигрантов назвали меньший процент увольнений.

Президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров в интервью изданию рассказал, что сейчас эксперты отмечают особенно острый дефицит курьеров и водителей такси.

"Сейчас снова отправляют людей на удаленку, и, соответственно, опять растет количество заказов в интернет-магазинах. Но курьеров больше не становится - не едут люди из дальних регионов в Москву, чтобы работать курьерами, потому что жить им негде, социальных связей тоже нет. Соответственно, логистические службы страдают".

Он отметил, что на московском рынке идет ожесточенная борьба за таксистов. "Все, кто хотел работать в такси, уже работают. Всех представителей ближнего зарубежья, кого можно нанять, уже наняли", - цитируют эксперта "Ведомости"

Взгляд из Еревана

Русская служба Би-би-си поговорила с жителями Еревана, потерявшими близких в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, а также с представителями Красного Креста о том, почему стороны конфликта, несмотря на договоренности, не могут начать обмен пленными и телами погибших.

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