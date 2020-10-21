Умер протоиерей Дмитрий Смирнов

Автор фото, Andrei Vasilyev/TASS

Почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил в Telegram пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Владимир Рулинский.

"Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Сминова. Царствие Небесное дорогому батюшке", - написал он.

В разговоре с агентством РИА Новости Рулинский уточнил, что протиерей умер в Москве. Причины смерти он не назвал. Весной сообщалось, что Дмитрий Смирнов переболел коронавирусом и проходил реабилитацию.