Российская вакцина от коронавируса вызвала споры в Венесуэле

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Система здравоохранения Венесуэлы с трудом справляется с пандемией

В начале октября в Венесуэлу была доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса “Спутник V”. Президент страны Николас Мадуро объявил о начале третьей фазы испытаний вакцины и пообещал сам сделать себе прививку. Однако венесуэльские медики призывают власти не торопиться с распространением вакцины среди населения и тщательно взвешивать все возможные риски.

Венесуэла не входит в число стран, больше всех пораженных Covid-19: на сегодняшний день там зафиксировано 86,5 тысяч заболевших, это гораздо меньше, чем в соседних Боливии, Эквадоре или Колумбии. Однако система здравоохранения Венесуэлы, ослабленная затяжным экономическим кризисом, с трудом справляется с новой болезнью. Нехватка лекарств, низкие зарплаты медиков и плачевное состояние больниц – все это значительно затрудняет борьбу с распространением коронавируса.

Сдержать распространение вируса помогли жесткие карантинные меры, введенные весной. Сначала в стране был объявлен один из самых жестких в Латинской Америке карантинов, а позднее власти ввели так называемую систему "7+7", согласно которой неделя полного локдауна чередуется с неделей, во время которой открывается часть заведений.

В понедельник власти объявили, что в рамках этой системы вновь открываются закрытые с марта пляжи, отели и курорты. Ресторанам, клубам и паркам развлечений также было разрешено открыться только с этой недели. Все они будут работать семь дней, а потом опять закроются.

Две тысячи добровольцев

Россия еще весной объявила о помощи Венесуэле в борьбе с Covid-19. В апреле российское посольство в Каракасе сообщило, что в венесуэльскую столицу были доставлены комплекты для тестирования на коронавирус, с помощью которых можно проверить более 20 тысяч человек. В августе в Каракас была доставлена еще одна партия комплектов, но уже в два раза больше.

На этой неделе в Венесуэлу доставили несколько тысяч доз российского препарата "Авифавир" (действующее вещество фавипиравир) для лечения заразившихся коронавирусом. Венесуэльские власти уже объявили, что намерены выдавать его населению бесплатно. Как писала Би-би-си, в российских аптеках тот же "Авифавир" в октябре стоил около 105 долларов за упаковку.

2 октября в Каракас привезли первую партию российской вакцины. Фотографии разгрузки российского транспортного самолета опубликовала у себя в "Твиттере" вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Президент Николас Мадуро торжественно объявил, что Венесуэла станет первой страной в западном полушарии, которая примет участие в третьей фазе клинических испытаний "Спутника V". Мадуро также выразил уверенность, что новая вакцина "спасет человечество от пандемии" коронавируса.

В одном из своих телеобращений Мадуро пообещал сам привиться российской вакциной и рассказал, что в испытаниях препарата примут участие его сын и сестра.

"Наступит момент, когда мы все привьемся [российской вакциной], и первым на очереди буду я. Да, я сделаю прививку, чтобы подать пример", - обещал Мадуро еще в середине августа. Однако пока президент так и не сделал прививку.

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альваредо говорил, что в испытаниях "Спутника V" примут участие две тысячи добровольцев. Для участия в испытаниях каждому добровольцу необходимо пройти опрос на специальном сайте. Допускаться будут только граждане старше 18 лет, не имеющие хронических болезней, уточнял министр.

Одним из первых участников испытаний стал бывший президент Гондураса Мануэль Селайя, которому сделали прививку в Каракасе. В своем "Твиттере" 68-летний политик опубликовал видеоролик из медицинской палаты и написал, что чувствует себя прекрасно, а единственным побочным эффектом после процедуры назвал "легкую сонливость".

После завершения испытаний венесуэльские власти намерены начать крупную кампанию по вакцинации и производить вакцину на своей территории. По словам Мадуро, первыми новый препарат получат наименее защищенные слои населения и работники системы здравоохранения.

Уже в декабре Россия планируется организовать массовые поставки "Спутника V" и в другие страны Латинской Америки.

"Мы в ближайшее время объявим о соглашении с Аргентиной, о соглашении с Перу в дополнение к тем соглашениям, которые у нас уже есть и с Мексикой, и с Бразилией, и с рядом других стран", - рассказал в понедельник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Подопытные кролики"

Всемирная организация здравоохранения и минздрав США пока настороженно относятся к российской вакцине. Ранее они сетовали, что получают недостаточно информации о ее составе и технологии производства. Тем не менее в сентябре во время визита в Москву глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге поблагодарил Россию за разработку препарата.

Венесуэльские медицинские организации призывают крайне внимательно и осторожно относиться к российской вакцине, которая еще не прошла все необходимые стадии проверок и испытаний.

Известный венесуэльский инфекционист, член комиссии по борьбе с коронавирусом при Национальной ассамблее Венесуэлы Хулио Кастро заявляет, что весь процесс испытаний должен проходить максимально прозрачно и с соблюдением всех международных норм и правил. "На данный момент это не решение, позволяющее переломить ход эпидемии, это всего лишь исследование", - подчеркнул медик в своем "Твиттере".

По словам Кастро, за испытаниями и отбором добровольцев должна следить Национальная научная комиссия и Независимый комитет по этике.

За осторожный подход к российскому препарату высказались и в НКО "Объединение медиков Венесуэлы". "Использование вакцины не обсуждалось с научными сообществами, и их мнения не учитывались. Каждое ее применение должно предваряться информированием добровольцев, объяснением пользы и рисков для здоровья", - говорится в заявлении организации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Николас Мадуро обещал первым привиться российской вакциной

Более жесткие высказывания о российской вакцине прозвучали из уст депутата Национальной ассамблеи и главы комиссии по здравоохранению Хосе Трухильо. Он записал видеообращение к главе минздрава Венесуэлы, в котором заявил, что "Спутник V" - это пока не вакцина, а "биологическое вещество, которое проходит третью стадию испытаний".

"Я призываю вас отложить эти эксперименты над людьми, потому что это будет невиданным примером нарушения прав человека, а вы лучше других знаете, как ведутся дела о таких нарушениях. Не создавайте еще одного препятствия на пути венесуэльцев", - заявил Трухильо.

Обеспокоенность высказывал и глава Национальной медицинской академии Венесуэлы Энрике Лопес Лойо. По его словам, медики пока получили очень мало сведений о вакцине, и для проверки ее пригодности необходимо создать специальную научную комиссию, которая оценит риски для участников испытаний.

"Мы не хотим, чтобы наши венесуэльские пациенты превратились в подопытных кроликов для проверки субстанций, которые не сертифицированы должным образом и побочные эффекты которых нам неизвестны", - заявил Лопес Лойо.

Однако вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на прошлой неделе раскритиковала тех, кто с подозрением отнесся в российской вакцине, пообещав при этом привиться при первой же возможности.

"Это больше политический вопрос, чем вопрос здоровья и медицины. С научной точки зрения у российской вакцины не было никаких осложнений, это отличная вакцина", - заявила чиновница в эфире телеканала VTV.

Как создавалась вакцина "Спутник V"

Первая российская вакцина от коронавируса была разработана институтом имени Гамалеи минздрава России при поддержке РФПИ и получила название "Спутник V". Параллельно ведутся разработки еще двух вакцин – одна создается в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, а другая – в Центре имени Чумакова РАН.

Как утверждает генеральный директор производящей вакцину компании "Р-Фарм" Василий Игнатьев, масштабная вакцинация россиян этим препаратом планируется уже в конце ноября, сейчас проходит последняя фаза испытаний – пострегистрационные исследования, в которых принимают участие около 40 тысяч человек. При этом уже начата вакцинация людей из групп риска - медиков и учителей.

По словам Кирилла Дмитриева, на сегодняшний день поступили заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия уже договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 млн доз, говорил он.

Первым зарубежным получателем российской вакцины стала Беларусь, которая приняла участие в клинических исследованиях. РФПИ также планирует поставлять препарат в Индию, ОАЭ, Южную Корею, Японию, Грецию, Сербию, Саудовскую Аравию, Филиппины и ряд других стран.