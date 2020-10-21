Коронавирус в мире: Ирландия возвращается в локдаун, выделены факторы, способствующие "долгому ковиду"

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Ирландия первой в Европе закрывается на новый локдаун

Глобальное число заражений Covid-19 приближается к 41 млн, следует из статистики Университета Джонса Хопкинса. Скончались от болезни более 1,1 млн человек.

Бразилия, одна из наиболее сильно пострадавших стран, готовится начать вакцинацию в январе 2021 года и закупила для этого вакцину китайского производства, Ирландия первой из Европейских стран решилась на повторный национальный локдаун, в Чехии рекордное число новых случаев и заразился заместитель премьер-министра.

Ученые рассказали, кому грозит "долгий ковид": в первую очередь, вероятность долгого течения болезни усиливают пожилой возраст и существующие проблемы со здоровьем. В числе других факторов - принадлежность к женскому полу, избыточный вес и астма.

Ирландия закрывается на карантин

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нарушителей локдауна предлагают штрафовать на месте на максимум 500 евро

Ирландия стала первой страной в Европе, решившейся пойти на второй национальный локдаун. В полночь в четвег в стране вступают в силу жесткие ограничения, которые продлятся шесть недель.

Большинство непродовольственных магазинов закроются. Людям предписано оставаться дома, выходить можно на работу, в случае крайней необходимости или для физических упражнений, причем в радиусе не более пяти километров от дома. Принимать дома гостей запрещено, как и большинство массовых мероприятий - кроме свадеб и похорон при соблюдении мер предосторожности.

Власти Ирландии ожидают, что множество людей потеряют работу. Они увеличили пособие по безработице до 350 евро в неделю для тех, чья зарплата превышала 400 евро в неделю.

Во вторник в стране было зарегистрировано 13 новых смертей и 1269 случаев заражения Covid-19.

Чехия тоже решилась на карантин - уже с четверга

Национальный локдаун с четверга вводит и правительство Чехии. Из магазинов будут работать только продуктовые. Люди смогут выходить только на работу и по крайней необходимости.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил в среду, что это решение дается ему нелегко, но без национального карантина система здравоохранения в стране не выдержит нагрузки уже через три недели.

В Чехии зарегистрировано рекордное число заражений Covid-19. За последние сутки вирусом заразились еще 11984 человека и 106 человек скончались.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Коронавирус обнаружили у заместителя премьер-министра Чехии Яна Гамачека

В среду о положительном анализе на коронавирус сообщил заместитель премьер-министра страны и министр внутренних дел Ян Гамачек.

41-летний Гамачек - глава входящей в правительственную коалицию Социал-демократической партии. Он также возглавляет Центральный кризисный штаб по пандемии коронавируса.

Ученые рассказали, кому грозит "долгий ковид"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, При "долгом ковиде" симптомы могут длиться 8 недель и дольше

Би-би-си получила доступ к еще не опубликованным результатам британского исследования о том, какие факторы влияют на длительность восстановления после Covid-19.

По данным исследования, "долгий ковид" - когда симптомы не пропадают в течение восьми недель или дольше - встречается у одного из 20 пациентов.

В первую очередь, вероятность долгого течения болезни усиливают пожилой возраст и существующие проблемы со здоровьем. В числе других факторов - принадлежность к женскому полу, избыточный вес и астма.

Исследование провели специалисты из Кингс-Колледжа Лондона на основе данных, полученных через телефонное приложение Covid Symptom Study.

Цель этого исследования - выявить признаки, по которым врачи на более ранних стадиях смогут определять пациентов, предрасположенных к "долгому ковиду".

Бразилия закупила китайскую вакцину, чтобы начать иммунизацию в январе

Автор фото, Reuters

Бразилия планирует одной из первых стран в мире начать национальную иммунизацию против коронавируса с помощью вакцины, сделанной в Китае.

Губернатор Сан-Паулу Жуау Дория заявил, что правительство страны закупает 46 млн доз вакцины CoronaVac. Программа иммунизации населения должна начаться уже в январе 2021 года.

Вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech, находится на последней стадии клинических испытаний. Они проводяются в Сан-Паулу.

В бразильской программе иммунизации будет задействована также вакцина, разработанная британским Оксфордским университетом и фармагигантом AstraZeneca.

Бразилия (вместе с США и Индией) остается в тройке стран, сильнее всех пострадавших от коронавируса. Там зафиксировано более 5,3 млн случаев заражений и порядка 155 тыс. смертей от Covid-19.

Гражданам из Грузии, Туниса и Канады могут запретить въезд в ЕС

ЕС планирует исключить Канаду, Тунис и Грузию из списка стран, граждане которых могут посещать страны союза во время пандемии, и добавить в него Сингапур. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник в Брюсселе.

"Белый список" ЕС в этом случае сокращается с 11 иностранных государств до 9.