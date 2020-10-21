"У них есть право на семью". Папа римский поддержал однополые союзы

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Комментарий папы расходится с некоторыми из его прошлых заявлений

Папа римский Франциск заявил, что однополые пары должны иметь возможность сожительствовать в гражданских союзах.

Эти слова Франциска, по мнению комментаторов, является самым ясным в истории церкви комментарием Святого престола на тему однополых отношений.

"Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они - дети божьи, и у них есть право на семью. Никого нельзя из-за этого исключать или заставлять страдать", - заявил папа Франциск.

"Нам нужно издать законы о гражданском союзе. Таим образом они будут юридически защищены", - добавил понтифик.

Он добавил, что "выступал за это", вероятно имея в виду, что в свою бытность архиепископом Буэнос-Айреса он поддержал законодательные поправки о гражданских союзах, хотя и не выступил в поддержку закона об однополых браках.

Комментарий понтифика прозвучал в документальном фильме "Франческо" режиссера и продюсера Евгения Афинеевского.

Афинеевский также автор фильма "Зима в огне" о революции на Украине.

Премьера фильма "Франческо" состоялась в среду в рамках Римского кинофестиваля.

В соответствии с нынешней доктриной католической церкви, гомосексуальность считается "девиантным поведением".

В прошлом году Ватикан выпустил документ, в котором подверг жесткой критике современную концепцию гендерной идентичности, принятой во многих странах.

Авторы раскритиковали современную концепцию гендера как более сложного понятия, чем простое разделение на два пола.

В 2003 ватиканская Конгрегация доктрины веры провозгласила, что уважение к гомосексуальным людям ни коим образом не может вести к одобрению гомосексуального поведения или к юридическому признанию однополых союзов.

Корреспондент Би-би-си в Риме Марк Лоуэн считает, что заявление папы вряд ли отразится на позиции церкви в целом.

"Это первое ясное высказывание папы в поддержку ЛГБТ, и безусловно многие либералы в церкви воспримут его благосклонно, а консерваторы будут критиковать. Но значительные перемены в политике церкви как правило представляются более формальным образом и после долгих внутренних споров", - отмечает наш корреспондент.

Комментарий папы расходится с некоторыми из его прошлых заявлений. В книге "На небе и на земле" он писал, что юридическое уравнивание однополых браков с гетеросексуальными может привести к "антропологической регрессии".

Как замечает Марк Лоуэн, еще будучи а архиепископом Буэнос-Айреса, Франциск был категорически против однополых браков, легализованных в Аргентине в 2010 году.

Он писал, что если позволить усыновление однополым парам, у них вырастет гомосексуальный ребенок.