Чубайсу прочат отставку. Что об этом пишут и что говорит он сам

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СМИ сообщили, что ветеран российской политики Анатолий Чубайс может покинуть пост главы "Роснано" и стать куратором Арктики. Но это только один из вариантов развития событий. Сам Чубайс только отшутился, комментируя эти сообщения.

Что узнали СМИ

Первым о возможном уходе Чубайса с поста председателя правления компании "Роснано" написал РБК в статье о готовящейся реформе всех институтов развития в России. Один из сценариев этой реформы, по его данным, предполагает передачу "Роснано", "Сколково" и других фондов в госкорпорацию ВЭБ.РФ.

Двое собеседников издания заявили, что он получил предложение "заняться Арктикой", но не раскрыли деталей. Знакомый Чубайса сказал РБК, что "обсуждать можно все что угодно, но такое решение может принять только президент".

Издание The Bell в свою очередь сообщило, что ему о возможном уходе Чубайса и переподчинении возглавляемой им компании на этой неделе рассказывал один из знакомых руководителя "Роснано". А собеседник издания "из числа крупных бизнесменов" рассказал, что какое-то время назад Чубайс сам просил у президента Владимира Путина "отпустить его на пенсию".

Изданию "Медуза" один из знакомых Чубайса заявил, что принципиальное решение по вопросу его ухода уже принял Путин, а премьер-министр Михаил Мишустин сейчас обсуждает варианты дальнейшего трудоустройства ветерана российской политики и бизнеса.

Арктика, по словам собеседника "Медузы", это лишь один из обсуждаемых вариантов, у которого есть свои противники.

Что ответил Чубайс?

В то же время другой источник "Медузы" утверждает, что решение об уходе Чубайса пока не принято. Он отметил, что в сентябре Мишустин поручил корпорации разработать стратегию развития до 2024 года, а "при увольнении руководителя такие решения не принимаются".

На этот факт обратили внимание и в самой "Роснано". "Чубайсу, конечно, нравится Арктика, но полярником он себя вряд ли видит. А если серьезно, то "Роснано" по поручению правительства готовит стратегию компании до 2024 года", - заявили РБК в пресс-службе корпорации.

Сам Чубайс написал у себя в "Фейсбуке": "Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью - вовсе не повод назначать меня начальником Арктики".

Чубайс и "Роснано"

Реформа институтов развития, которую, по данным РБК, в настоящее время обсуждает правительство, может заключаться в сокращении их числа.