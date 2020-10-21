В больнице Ростова одновременно умерли 13 пациентов. Минздрав проводит проверку

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

12 октября в ростовской горбольнице №20, переоборудованной под ковидный госпиталь, погибли 13 пациентов. Местные СМИ со ссылкой на свои источники в больнице и городской системе здравоохранения утверждают, что причиной стали перебои с подачей медицинского кислорода. Власти Ростова-на-Дону называют эту информацию не соответствующей действительности. Министр здравоохранения России поручил провести проверку.

Первым о случившемся сообщило региональное издание 161.ru. Информацию о том, что в тот день в больнице на несколько часов прерывалась подача кислорода, им подтвердили два врача, работающие в "красной зоне", и высокопоставленный источник в системе здравоохранения города.

По данным собеседников издания, пять человек умерли в реанимации, еще несколько - в общем отделении госпиталя.

В больнице нет собственной подстанции по выработке кислорода, он поставляется в баллонах в сжатом виде и постоянно перераспределяется между пациентами, чтобы помогать наиболее тяжелым. В день трагедии, утверждает 161.ru, в перегруженной больнице не успели пополнить запасы газа - и он закончился.

“Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух”, - цитирует 161.ru источник в системе здравоохранения Ростова-на-Дону.

Собеседники издания уверены, что "как минимум троих можно было спасти", если бы кислород был, а остальные, скорее всего, и так скончались бы от осложнений.

Власти Ростова-на-Дону утверждают, что гибель людей не связана с тем, что кому-то не хватило кислорода.

По словам замглавы администрации города по социальным вопросам Елены Кожуховой, информация о количестве и причинах погибших в больнице №20 "не соответствует действительности".

“Действительно, мы ежедневно выявляем большое количество заболевших, увеличилось число госпитализированных в ковидные госпитали. Люди поступают с различными, в том числе тяжелыми патологиями, и для нас тоже большая трагедия, когда погибают люди. Но в эти дни аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода, на территории данной (двадцатой - Би-би-си) больницы не было. И аварийных ситуаций, которые могли бы повлечь смерть больных, не было. Причину смерти устанавливают паталогоанатомические службы”, - заявила Кожухова Би-би-си.

“Проблемы со снабжением кислородом нет, у больниц [города] заключены контракты на поставку кислорода, и они исполняются в надлежащем виде, - утверждает чиновница.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уже поручил донскому Росздравнадзору проверить причину смерти 13 пациентов с Covid-19 в городской больнице Ростова-на-Дону, говорится в сообщении ведомства.

7 октября пресс-служба донского правительства сообщала о закупке кислородного оборудования для четырёх инфекционных отделений в Ростове-на-Дону (в том числе больницы №20 - Би-би-си) на сумму 24,5 млн рублей.

“Существующие отделения не располагали стационарной кислородной сетью требуемой производительности, поэтому было принято решение приобрести кислородные концентраторы в качестве альтернативного и мобильного источника снабжения кислородом", - отмечалось в сообщении пресс-службы.

В беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о гибели пациентов в Ростове-на-Дону "очень тревожной", сообщает "Медуза". "Но мы не сомневаемся, что региональные власти срочно выяснят, насколько это соответствует действительности, и произведут необходимые разбирательства", - цитирует издание Пескова.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 292 человека. Общее число зараженных превысило 24,7 тысячи человек.