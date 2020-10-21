В Грузии злоумышленник захватил банк, взял заложников и требует полмиллиона долларов

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Уже около четырех часов в центре Зугдиди филиал Банка Грузии окружен полицией и спецназом. На банк совершенно вооруженное нападение, захвачены заложники.

В МВД Грузии пока не говорят, сколько человек остается в здании банка.

Полиция получила уведомление о нападении на банк в 14:21 по местному времени.

Один из заложников с разрешения нападавшего связался по видеосвязи с телеканалами "Мтавари Архи" и TV "Пирвели".

Он представился как Ираклий Кварацхелия, сообщил, что напавший на банк вооружен, и заявил, что применение силовых методов правоохранителями приведет к жертвам.

На кадрах видны женщины и мужчины, которые сидят на полу, а также вооруженный мужчина в маске и камуфляже. Всего, по словам Кварацхелия, в заложниках остается 18 человек.

Нападавший требует 500 тыс. долларов и гарантии безопасности. При этом время, которое он дал на выполнение своих требований, уже истекло.

Ранее сообщалось о том, что нападавший освободил несколько заложников.