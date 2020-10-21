В Грузии злоумышленник захватил банк, взял заложников и требует полмиллиона долларов
Уже около четырех часов в центре Зугдиди филиал Банка Грузии окружен полицией и спецназом. На банк совершенно вооруженное нападение, захвачены заложники.
В МВД Грузии пока не говорят, сколько человек остается в здании банка.
Полиция получила уведомление о нападении на банк в 14:21 по местному времени.
Один из заложников с разрешения нападавшего связался по видеосвязи с телеканалами "Мтавари Архи" и TV "Пирвели".
Он представился как Ираклий Кварацхелия, сообщил, что напавший на банк вооружен, и заявил, что применение силовых методов правоохранителями приведет к жертвам.
На кадрах видны женщины и мужчины, которые сидят на полу, а также вооруженный мужчина в маске и камуфляже. Всего, по словам Кварацхелия, в заложниках остается 18 человек.
Нападавший требует 500 тыс. долларов и гарантии безопасности. При этом время, которое он дал на выполнение своих требований, уже истекло.
Ранее сообщалось о том, что нападавший освободил несколько заложников.
МВД потребовало от СМИ отключить сигнал прямого эфира, объясняя это соображениями безопасности граждан и правоохранителей и необходимостью проведения эффективной полицейской операции.