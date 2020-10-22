Коронавирус в России: трупы в подвале барнаульской больницы и советы Сечина

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS Подпись к фото, Людям старшего возраста после осенней скачка заболеваемости Covid-19 рекомендовали сидеть дома

Власти Барнаула объяснили, почему в подвале больницы скопились тела умерших пациентов с Covid-19. Число новых случаев заражения коронавирусом продолжает оставаться около отметки 16 тысяч. Глава "Роснефти" советует учиться у китайцев, как бороться с пандемией. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Чуть меньше 16 тысяч случаев

За последние сутки в России зарегистрирован 15 971 новый случай заражения, скончались 290 человек, сообщил утром оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Суточный прирост Covid-19 второй день подряд ниже отметки 16 тысяч. Накануне было 15 700 случаев. Рекордное число за все время пандемии было зафиксировано во вторник - 16 319 новых случаев.

Число летальных исходов снизилось после рекордных 317 смертей, зарегистрированных накануне. До этого максимальным было число 286, столько смертельных исходов фиксировали неделю назад, 15 октября. Таким образом, сейчас установлен второй по величине показатель летальности за время пандемии.

В Москве третий день подряд официально выявляют меньше 5 тысяч заражений - 4 413 заболевших (накануне было 4 389, еще днем ранее - 4 999, а в понедельник - 5 376). Еще 697 человек заболели в Петербурге, в Подмосковье - 462.

За время пандемии в России заразились почти полтора миллиона человек - зарегистрировано 1 463 306 случаев. Поправились и выписаны 1 107 988 человек. 25 242 пациента с Covid-19 умерли.

Почему трупы в подвале

В Барнауле в больнице №12, переоборудованной в госпиталь для лечения зараженных коронавирусом, скопились тела умерших пациентов, пишет Интерфакс. Их хранят там из-за нехватки патологоанатомов и возросшей нагрузки на них в связи с большим количеством смертей.

Минздрав Алтайского края прокомментировало распространившееся в соцсетях видео, на котором видно множество черных мешков в подвале больницы. Видео опубликовало сообщество "Инцидент. Барнаул". Автор ролика показал черные пакеты, сваленные в подвальном помещении на каталках и на полу, сообщало накануне издание "Тайга.инфо". Очевидцы рассказали о нехватке мест в моргах.

Изначально госпиталь был рассчитан на 360 коек, но пациентов становилось все больше, поэтому пришлось увеличить коечный фонд до 600 мест. В октябре в госпитале умерли 98 человек.

"Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев, дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача и определили возникновение очередности при проведении аутопсий", - говорится в сообщении краевого минздрава.

Типовой проект здания больницы не предусматривает достаточного количества камер для такого количества трупов, следует из сообщения. Поэтому тела умерших пациентов хранят в подвале, где недавно оборудовали отдельную комнату с соблюдением температурного режима, заявили в министерстве. Там также посетовали на то, что родственники отказываются от "своевременного получения тел для захоронения по причине закрытия ритуальных залов".

Минздрав уже начал принимать меры для решения проблемы, заверили в министерстве. В частности, организована работа патологоанатомов в две смены.

Вспышка в психоневрологическом интернате

Тем временем в психоневрологическом интернате в городе Бабушкин в Бурятии у 143 постояльцев диагностирован коронавирус, из них 43 человека госпитализированы, сообщает республиканское министерство соцзащиты.

В числе госпитализированных много пожилых людей с различными хроническими заболеваниями. Интернат предназначен для проживания людей с умственной отсталостью и больных с психическими заболеваниями без опасных для окружающих проявлений. В нем живут 210 человек.

Главврач центральной районной больницы Михаил Батуев сказал "Коммерсанту", что заболевшие продолжают поступать. "Состояние четверых мы оцениваем как средней степени тяжести. Тяжелых сейчас нет, но все может измениться", - пояснил он.

Интернат, как и другие учреждения для граждан пожилого возраста и инвалидов, работал в режиме изоляции. Персонал сдает тесты на коронавирус перед работой. Посторонних не пускают. Проводится служебное расследование, каким образом вирус мог попасть на территорию этого спецучреждения.

Тем временем министр здравоохранения России Михаил Мурашко, как стало известно в четверг, уходит на самоизоляцию из-за выявленного у члена его семьи коронавируса.

Об уходе российского министра в режим самоизоляции сообщает даже американская телекомпания Си-эн-эн.

Что советует Сечин

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин рассказал, как можно было бы избежать второй волны заболевания Covid-19, которая сейчас накрывает не только Россию, но и другие страны мира. Он посоветовал учиться у китайцев.

"Правильно было бы использовать опыт Китая в борьбе с вирусной пандемией, а не атаковать этот опыт - это, возможно, позволило бы принять более действенные меры и избежать второй волны заражения", - сказал Сечин в своем онлайн-выступлении на XIII Евразийском экономическом форуме.

"Если вместо решения проблем будут продолжаться обвинения в отношении отдельных стран как разносчиков вируса и закрываться границы, то человечество, к сожалению, может еще не скоро справиться с пандемией", - считает глава "Роснефти".

Китай - один из основных потребителей нефти крупнейшей российской нефтекомпании, которую возглавляет Сечин.

Поздно не пить

Петербургские власти приняли анонсированное ранее решение - ограничить работу баров и ресторанов в ночное время. Губернатор Александр Беглов подписал постановление, расширяющее перечень вводимых в городе ограничений. Оно действует до 29 ноября.

"Работа организаций общественного питания (за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС) в ночное время приостановлена до 29 ноября. Досугово-развлекательная деятельность организаций общественного питания запрещена", - говорится в постановлении.

"Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения", - говорил в понедельник вице-губернатор Евгений Елин.

Даже в дневное и вечернее время проводить концерты бары и рестораны не смогут, пишет "Фонтанка". Зато в ночное время рестораны смогут работать на доставку.

Остальным заведениям придется закрыться с 23:00 начиная со следующего понедельника. Кроме того, всем заведениям предписано получить уникальный QR-код, как и в Москве.

Казаки следят за масочным режимом в Шереметьево

За соблюдением масочного режима в московском аэропорту Шереметьево следят казаки и волонтеры, заявили в пресс-службе министерства транспорта Московской области.

Автор фото, mtdi.mosreg.ru Подпись к фото, Казак в Шереметьево

"С сегодняшнего дня 20 казачьих народных дружинников уже работают в Шереметьево. Вместе с волонтерами они разъясняют пассажирам необходимость ношения масок в аэровокзальном комплексе. Ежедневно в Шереметьево работает порядка 100 волонтеров Московской области", - цитирует сообщение агентство "Москва".