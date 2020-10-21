Убийство учителя во Франции: двое обвиняются в том, что указали убийце на жертву за деньги

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Прокурор Жан-Франсуа Рикар заявил, что школьники выдали учителя убийце

По делу об убийстве учителя Самуэля Пати в пригороде Парижа проходят семь человек, обвиняемых в пособничестве непосредственному убийце, уроженцу Москвы Абдуллаху Анзорову, сообщил французский прокурор по делам о терроризме. Двое из них, по версии следствия, указали на жертву за деньги.

Самуэль Пати был обезглавлен 16 октября, после того, как он показал школьникам в классе карикатуры на пророка Мухаммеда.

18-летний чеченец Абдуллах Анзоров был застрелен полицией вскоре после своего нападения.

Обвинение утверждает, что он заплатил двоим подозреваемым 300-350 евро за помощь в опознании жертвы. Подозреваемые несовершеннолетние, и по юридическим причинам их имена не публикуются.

Остальные обвиняемые, согласно прокуратуре, были возмущены тем, что учитель дважды показывал ученикам, по их мнению, кощунственные карикатуры. В соцсетях началась кампания против Пати.

По данным прокуратуры, призывы к насилию против учителя были организованы 48-летним мужчиной, который был назван в суде как Брахим С. Незадолго до нападения на Пати Брахим и Анзоров переписывались в интернете.

В начале расследования убийства учителя были задержаны 16 человек, но затем девять из них были отпущены на свободу.

Траурный день

Среда была объявлена национальным днем траура во Франции в память о Пати.

Президент Эммануэль Макрон примет участие в памятной церемонии в парижском университете Сорбонна.

Ранее Макрон поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Путин назвал произошедшее в Париже варварским убийством.

Анзоров родился в Москве. Его семья происходит из Чечни. В Париже он жил в статусе беженца с 2008 года.

В разговоре с Путиным Макрон сказал, что желает усиления сотрудничества с Россией по таким вопросам, как борьба с терроризмом и нелегальной иммиграцией

Российское посольство в Париже вскоре после убийства указало, что убийца все последние 12 лет жил во Франции.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Самуэль Пати получал угрозы и ранее

Закрытие мечети

После нападения на Пати полиция провела обыски по 40 адресам, а также распорядилась закрыть одну из мечетей, к северу от Парижа, на ближайшие полгода.

Как выяснилось, мечеть в Пантене разместила в соцсетях призывы к насилию в отношении учителя.

Позднее представители мечети выразили сожаление, что в ее аккаунте появились подстрекательские видео, сами видео были удалены.