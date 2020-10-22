Дайджест: Россию и Иран подозревают в попытках повлиять на выборы в США, Джулиани оправдывается за сцену в "Борате"

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Американская разведка утверждает, что Россия и Иран получили данные о регистрации избирателей на президентских выборах в США и могут попытаться повлиять на них.

"Иран и Россия предприняли конкретные шаги, чтобы повлиять на общественное мнение в связи с выборами", - заявил на пресс-конференции в среду вечером директор национальной разведки США Джон Рэтклифф.

По его словам, обе страны независимо друг от друга получили доступ к информации об избирателях, при этом Иран использовал ее против президента США Дональда Трампа, а Россия подобных действий не предпринимала.

"Иран шлет фальшивые электронные письма, чтобы испугать избирателей, породить общественные волнения и нанести ущерб президенту Трампу, - заявил Рэтклифф. - [...] Хотя мы не видели таких действий со стороны России, мы знаем, что они получили некоторую информацию об избирателях, как было в 2016 году".

Эти действия Рэтклифф назвал "отчаянными мерами со стороны отчаявшихся противников". Он призвал не поддаваться на провокации, заявив, что ситуация находится под контролем американских спецслужб, и США не потерпят попыток вмешательства в выборы извне.

Россия и Иран ранее последовательно отрицали факт вмешательства в американские выборы.

Накануне стало известно, что более 40 млн американцев уже проголосовали на выборах досрочно.

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Мосгорсуд продолжит рассмотрение апелляционной жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову, который осужден на восемь лет колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

На первом заседании 20 октября защита Ефремова заявила о желании полностью выплатить моральный ущерб троим потерпевшим - вдове погибшего курьера Сергея Захарова, ее сыну, а также брату Захарова.

Накануне адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщил, что они получили на свои счета от артиста по 1 млн рублей компенсации.

Ефремов утверждает, что занял в ходе следствия неправильную поозицию под давлением бывшего адвоката Эльмана Пашаева, и просит смягчить ему наказание.

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Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани назвал полностью сфабрикованной сцену со своим участием из сиквела комедии "Борат" о вымышленном казахстанском журналисте Борате Сагдиеве, главную роль в котором исполняет британский комик Саша Барон Коэн.

Журналисты газеты Guardian, которые побывали на предпремьерном показе картины, пишут, что в этой сцене Джулиани лежит на кровати гостиничного номера в присутствии актрисы, сыгравшей дочь Бората, и запускает руку в расстегнутые брюки. В этот момент в номер врывается Коэн и кричит: "Ей 15. Она слишком стара для тебя".

"Я заправлял рубашку после того, как снял записывающее оборудование, - написал Джулиани в "Твиттере". - Ни до, ни во время, ни после интервью я не действовал неподобающе. Если Саша Барон Коэн имеет в виду нечто иное, то он хладнокровный лжец".

В сцене в гостиничном номере 26-летняя болгарская актриса Мария Бакалова, притворяясь журналисткой, беседует с Джулиани о реакции администрации Трампа на пандемию коронавируса, после чего приглашает его выпить. Они перемещаются в спальню, где установлены скрытые камеры.

В июле этого года представители Джулиани и он сам сообщали об инциденте во время записи интервью. По словам адвоката, после появления Коэна в "странной одежде" он вызвал полицию и только потом осознал, что его пытались разыграть.

Комедия "Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана" выйдет на стриминговой платформе Amazon Prime Video в пятницу.

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Последние 20 лет ситуация в Кыргызстане напоминает красочный гобелен, в который вплелись политические фракции и частые смены в руководстве. Из-за этого страну называют единственной демократией среди постсоветских республик Средней Азии, в которых в течение многих лет правят диктаторы, пишет Financial Times.

Две с половиной недели назад Садыр Жапаров находился в тюрьме, отбывая 11-летний срок за похищение политического оппонента. Затем благодаря народным протестам он поднялся от преступника до главы государства. Это уже третье за 15 лет свержение избранного лидера, которое указывает на то, что беспорядки - не случайность, а характерная черта политической системы страны.

"Система политических партий рушится. Настоящих партий нет, - цитирует издание киргизского политолога и советника правительства Азамата Темиркулова. - Это люди, которые стремятся защитить свои интересы. Люди привыкли прибегать к использованию мобилизованного, организованного насилия для достижения политических целей".

Восхождение Жапарова к власти, похоже, было негласно одобрено Россией - важнейшим политическим, экономическим и оборонным партнером Кыргызстана. Хотя Москва воздерживалась от открытого вмешательства в политический кризис, длившийся три недели, она дала понять, что режим Жапарова ее устраивает, отмечает газета.

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Дружба премьер-министра Британии Бориса Джонсона и российского бизнесмена Евгения Лебедева привлекла внимание британской Guardian.

Летом Лебедев был выдвинут правительством в Палату лордов - он станет пэром в конце октября или в начале ноября, а его новый титул станет известен 29 октября. Это будет новой вехой для длящихся более 10 лет отношений Лебедева и Джонсона, которые неоднократно оказывались в центре пристального внимания и становились объектом критики.

Решение о присуждении Лебедеву пэрства стало шоком для многих в Вестминстере. Зазвучали обвинения в кумовстве в то время, когда все партии взяли на себя обязательство сократить и без того раздутую Палату лордов. "Это плата за политическую поддержку. Мне кажется, это выглядит скорее непрофессионально, чем подозрительно", - цитирует издание один из своих источников.

Как выяснила Guardian, изначально комиссия по назначениям в Палату лордов, которая проверяет все кандидатуры, обратилась к премьер-министру, предположительно, выразив озабоченность по поводу предложенного Лебедеву пэрства и попросила Даунинг-стрит пересмотреть свое решение.

"Парламентарии были явно встревожены конфиденциальной информацией, предоставленной службами безопасности. Они сообщили комиссии, что Лебедев рассматривался как потенциальная угроза безопасности из-за его отца - Александра Лебедева, бывшего шпиона. В конце холодной войны Лебедев-старший работал под прикрытием в советском посольстве в Лондоне, а его настоящим работодателем была внешняя разведка КГБ. Впоследствии он занялся банковским делом и СМИ", - пишет Guardian.

В июле имя Лебедева вновь оказалось в списке кандидатов на пэрство, и на этот раз комиссия его одобрила, отмечает издание.

Источники Guardian в службах безопасности говорят, что из-за своих семейных связей Лебедев по-прежнему рассматривается как потенциальная проблема. Впрочем, они оценивают риск как низкий - отчасти потому, что члены Палаты лордов не получают доступ к секретным документам. Сам Лебедев говорит, что на него наговаривают из-за его российского происхождения.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

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