Обама выступил на митинге за Байдена. За Хиллари он тоже агитировал, заметил Трамп

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Президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама одновременно провели митинги в штатах Пенсильвания и Северная Каролина. Политики язвительно критиковали друг друга.

Барак Обама, выступавший в поддержку кандидата от Демократической партии Джо Байдена, на митинге в Пенсильвании сравнил Трампа с "сумасшедшим дядькой" и добавил, что действующий президент поощряет расизм.

Сам Трамп в Северной Каролине высмеял надежды Обамы на победу Хиллари Клинтон в президентской гонке 2016 года.

До дня выборов - 3 ноября - остается 13 дней. Кандидат от демократов Джо Байден сохраняет преимущество в опросах.

Однако в нескольких штатах, где исход предвыборной гонки не предопределен, разрыв между кандидатами меньше. Пенсильвания и Северная Каролина - яркие примеры подобных колеблющихся штатов.

В этом году в связи с пандемией рекордное количество американцев голосует досрочно - это сделали уже 42 миллиона человек.

Что сказал Трамп?

Действующий президент в ходе митинга своих сторонников в городке Гастония много говорил о своем сопернике Джо Байдене.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дональд Трамп отпустил несколько колкостей в адрес Обамы

Выбор, стоящий перед американцами, прост: либо "супервосстановление с Трампом", либо "глубокая депрессия с Байденом", заявил кандидат от республиканцев.

Джо Байден на этой неделе не выступал на публичных мероприятиях. Он готовится к последнему раунду президентских дебатов, который пройдет в Нэшвилле в четверг вечером. Трамп всю неделю проводил митинги в колеблющихся штатах.

Президент также отпустил несколько колкостей в адрес Обамы, чей митинг начался примерно на час раньше его собственного.

"Никто не агитировал за жуликоватую Хиллари столько, сколько Обама, согласны?" - спросил он у сторонников, которые при упоминании демократических политиков начали издавать гул неодобрения. "Он ездил повсюду", - добавил Трамп.

"Думаю, единственным человеком, который расстроился больше, чем жуликоватая Хиллари, был Барак Хуссейн Обама", - добавил Трамп.

Кроме того Трамп упомянул, что реакция Обамы на выдвижение Джо Байдена, его бывшего вице-президента, кандидатом от Демпартии, если верить источникам, была далека от восторга.

В 2016 году, как писали, Обама надавил на Байдена, чтобы тот не участвовал в гонке, потому что был уверен в более высоких шансах Хиллари Клинтон.

В прошлом году Обама заявил, что среди лидеров демократов не хватает "свежей крови", что комментаторы отнесли на счет на Байдена.

Что сказал Обама?

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Митинг в Филадельфии, на котором выступал Обама, был "автомобильным". Участники приехали на своих машинах и слушали Обаму, сидя в них. На площадке насчитали около 280 автомобилей, сообщает Рейтер.

Если Байден победит, "то у нас не будет президента, который старается оскорбить любого, кто с ним не соглашается, или угрожает им тюрьмой", - сказал Обама. "Это ненормальное поведение для президента", - добавил он.

Даже от своих родственников избиратели подобного поведения не терпят, заметил Обама: "ну разве что от какого-нибудь сумасшедшего дядьки".

"Почему же люди пытаются это оправдать? - вопрошал Обама. - Ну просто он вот такой, это его... Нет! Его действия имеют последствия".

"Они поощряют в людях жестокость. Они раскалывают. Они расистские. Они разрывают ткань нашего общества", - сказал Обама.

"Поведение - это важно. Чувство собственного достоинства - это важно", - добавил он.

Возвращаясь к теме пандемии, Обама упомянул о недавнем заражении Трампа. "Дональд Трамп не сможет нас защитить. Он даже себя защитить не смог, хотя меры для этого элементарные", - сказал Обама.

Публика в автомобилях приветствовала критику Трампа клаксонами.