"Как бы не простудиться на ваших похоронах". Что Путин сказал "Валдаю"

Автор фото, Alexei Druzhinin/TASS

Президент России Владимир Путин провел ежегодную встречу с дискуссионным клубом "Валдай". Он рассуждал о мироустройстве в эпоху коронавируса и роли России (и своей тоже), а главной новостью стало заявление о том, что это он, Путин, распорядился отпустить Алексея Навального на лечение в Германию. Би-би-си коротко пересказывает главные тезисы.

Из-за пандемии Путин общался с политологами по видеосвязи. Его слушатели сидели в зале без масок, но стулья были расставлены с соблюдением социальной дистанции.

На столе перед Путиным лежала увесистая папка бумаг, по которым он читал свое выступление. Вот некоторые тезисы.

"На пороге эпохи тектонических сдвигов"

Начал он с эпидемии.

Эпидемия коронавируса "серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь", "скажу больше - повседневную привычную жизнь каждого человека".

"Нам еще предстоит глубоко осмыслить, как эпидемия повлияла и повлияет на настоящее и будущее человечества".

"Вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни".

"В России с самого начала эпидемии во главу угла мы поставили главную ценность - жизнь и безопасность людей". По его словам, это было продиктовано культурной традицией. Кроме того, Путин считает, что российским властям удалось поддержать "миллионы предпринимателей".

"Я в очередной раз в самые тяжелые моменты развития пандемии испытал и, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию, за наших граждан, за их готовность делать друг для друга все возможное" - "и конечно, прежде всего, за наших врачей, медсестер".

"Это закулисные нашептывания?"

Второй блок тем - пандемия доказала, что роль государства остается огромной. Вопреки прогнозам тех, кто думает, что его роль сокращается. По словам Путина, сократиться эта роль может когда-нибудь потом, в отдаленной перспективе.

А пока государство нужно, в том числе чтобы противостоять попыткам международного вмешательства во внутренние дела страны.

Сила государства - в доверии к нему.

Главное, чтобы государство и общество находилось в гармонии.

Власти должны слышать народ, а не "узкие социальные группы" и тем более внешние силы: "Чей, собственно, голос должно услышать государство? Как распознать, действительно ли это голос народа или это закулисные нашептывания? Либо вообще не имеющие отношения к нашему народу чьи-то шумные крики, переходящие порой в истерику".

Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать, "они не могут являться продуктом деятельности иностранных доброжелателей, даже если те якобы хотят как лучше".

Зарубежные фонды отстаивают чужие интересы, не интересы россиян.

"Как бы не простудиться на ваших похоронах"

Затем Путин вернулся в историю, напомнил о распаде СССР и предупредил, что и с Россией нужно считаться, а те, кто ждет ее ослабления, просчитаются. Кроме того, Путин сказал, что нужно сделать, чтобы жизнь во всем мире стала лучше.

"Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно - как бы не простудиться на ваших похоронах".

"Далеко не все международные организации эффективно выполняют возложенные на них миссии и задачи", но все равно нужно сохранить все основные механизмы поддержания международной безопасности - ООН, Совет безопасности ООН, право вето его постоянных членов.

Путин уверен, что миру удастся отказаться от эгоизма и алчности и бороться с настоящими, а не мнимыми угрозами.

Нужно отказаться от чрезмерного потребления ради экологии. Путин цитировал "Маленького принца" Экзюпери: "Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету".

Кроме того, человечество столкнулось с утратой нравственных ценностей и потерей ощущения смысла существования, "если хотите - миссии человека на планете Земля", полагает Путин.

О чем спрашивали

Политологи спрашивали Путина о договоре СНВ-3 ("у мира не будет будущего, если не будет каких-то ограничений в сфере гонки вооружений"), предполагаемом вмешательстве России во внутренние дела США ("мы не вмешиваемся никуда"), Нагорном Карабахе ("общее число погибших приближается уже к пяти тысячам") и на другие темы.

Путин также обратил внимание на "турбулентный процесс" в Беларуси и повторил свою мысль о том, что привнесенная извне демократия работать не будет.

"Россия ничего не опасается! Мы, слава богу, сегодня не в таком положении, когда мы должны чего-то бояться", - подытожил он свое выступление, отвечая на один из вопросов.

И тут - Навальный

А потом член исполнительного комитета Франкфуртского института исследований мира Ханс-Йоахим Шпангер задал вопрос об отравлении Навального. До сих пор Путин еще ни разу не комментировал это.

Главная новость - по словам Путина, это он дал распоряжение Генпрокуратуре обеспечить выезд оппозиционного политика на лечение в Германию.

Спрашивая о человеке, имя которого "не используется официально Кремлем", Шпангер процитировал политолога Дмитрия Тренина, по мнению которого, отравление Навального стало поворотным пунктом в российско-германских отношениях. Тренин считает, что роль, которую исполняла Германия и канцлер Ангела Меркель, уходит в прошлое, и отныне Берлин будет относиться к Москве так же, как и остальные страны Западной Европы.

"Фигурант, о которым вы говорите… Если бы власти хотели кого-то отравить, вряд ли бы его отправили на лечение в Германию, не так ли? - начал отвечать Путин. - Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу для лечения, имея в виду, что могли бы ведь не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом".

"Я сразу попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал", - повторил Путин.

Далее он перешел к обвинениям в использовании боевого яда группы "Новичок" - "пресловутого и известного во всем мире" и вслед за другими российскими политиками потребовал предоставить Москве всю информацию, на основе которой сделан вывод об отравлении. Путин напомнил, что российская Генпрокуратура неоднократно обращалась с запросами в Берлин. "Чего необычного мы попросили?" - воскликнул он.

По его словам, в разговоре с одним из европейских лидеров он предлагал направить для расследования представителей России. Официально ранее сообщалось о том, что отравление Навального Путин обсуждал как минимум с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "И если действительно криминальное событие, то [будем] расследовать", - заверил Путин.

Еще он сказал, что в России были покушения на общественных деятелей и бизнесменов. "Это все расследовано в России. Найдены виновные и все наказаны, - заявил Путин. - Мы и в данном случае готовы работать с полной отдачей".