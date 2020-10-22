"Как бы не простудиться на ваших похоронах". Что Путин сказал "Валдаю"
Президент России Владимир Путин провел ежегодную встречу с дискуссионным клубом "Валдай". Он рассуждал о мироустройстве в эпоху коронавируса и роли России (и своей тоже), а главной новостью стало заявление о том, что это он, Путин, распорядился отпустить Алексея Навального на лечение в Германию. Би-би-си коротко пересказывает главные тезисы.
Из-за пандемии Путин общался с политологами по видеосвязи. Его слушатели сидели в зале без масок, но стулья были расставлены с соблюдением социальной дистанции.
На столе перед Путиным лежала увесистая папка бумаг, по которым он читал свое выступление. Вот некоторые тезисы.
"На пороге эпохи тектонических сдвигов"
Начал он с эпидемии.
- Эпидемия коронавируса "серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь", "скажу больше - повседневную привычную жизнь каждого человека".
- "Нам еще предстоит глубоко осмыслить, как эпидемия повлияла и повлияет на настоящее и будущее человечества".
- "Вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни".
- "В России с самого начала эпидемии во главу угла мы поставили главную ценность - жизнь и безопасность людей". По его словам, это было продиктовано культурной традицией. Кроме того, Путин считает, что российским властям удалось поддержать "миллионы предпринимателей".
- "Я в очередной раз в самые тяжелые моменты развития пандемии испытал и, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию, за наших граждан, за их готовность делать друг для друга все возможное" - "и конечно, прежде всего, за наших врачей, медсестер".
"Это закулисные нашептывания?"
Второй блок тем - пандемия доказала, что роль государства остается огромной. Вопреки прогнозам тех, кто думает, что его роль сокращается. По словам Путина, сократиться эта роль может когда-нибудь потом, в отдаленной перспективе.
А пока государство нужно, в том числе чтобы противостоять попыткам международного вмешательства во внутренние дела страны.
- Сила государства - в доверии к нему.
- Главное, чтобы государство и общество находилось в гармонии.
- Власти должны слышать народ, а не "узкие социальные группы" и тем более внешние силы: "Чей, собственно, голос должно услышать государство? Как распознать, действительно ли это голос народа или это закулисные нашептывания? Либо вообще не имеющие отношения к нашему народу чьи-то шумные крики, переходящие порой в истерику".
- Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать, "они не могут являться продуктом деятельности иностранных доброжелателей, даже если те якобы хотят как лучше".
- Зарубежные фонды отстаивают чужие интересы, не интересы россиян.
"Как бы не простудиться на ваших похоронах"
Затем Путин вернулся в историю, напомнил о распаде СССР и предупредил, что и с Россией нужно считаться, а те, кто ждет ее ослабления, просчитаются. Кроме того, Путин сказал, что нужно сделать, чтобы жизнь во всем мире стала лучше.
- "Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно - как бы не простудиться на ваших похоронах".
- "Далеко не все международные организации эффективно выполняют возложенные на них миссии и задачи", но все равно нужно сохранить все основные механизмы поддержания международной безопасности - ООН, Совет безопасности ООН, право вето его постоянных членов.
- Путин уверен, что миру удастся отказаться от эгоизма и алчности и бороться с настоящими, а не мнимыми угрозами.
- Нужно отказаться от чрезмерного потребления ради экологии. Путин цитировал "Маленького принца" Экзюпери: "Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету".
- Кроме того, человечество столкнулось с утратой нравственных ценностей и потерей ощущения смысла существования, "если хотите - миссии человека на планете Земля", полагает Путин.
О чем спрашивали
Политологи спрашивали Путина о договоре СНВ-3 ("у мира не будет будущего, если не будет каких-то ограничений в сфере гонки вооружений"), предполагаемом вмешательстве России во внутренние дела США ("мы не вмешиваемся никуда"), Нагорном Карабахе ("общее число погибших приближается уже к пяти тысячам") и на другие темы.
Путин также обратил внимание на "турбулентный процесс" в Беларуси и повторил свою мысль о том, что привнесенная извне демократия работать не будет.
"Россия ничего не опасается! Мы, слава богу, сегодня не в таком положении, когда мы должны чего-то бояться", - подытожил он свое выступление, отвечая на один из вопросов.
И тут - Навальный
А потом член исполнительного комитета Франкфуртского института исследований мира Ханс-Йоахим Шпангер задал вопрос об отравлении Навального. До сих пор Путин еще ни разу не комментировал это.
Главная новость - по словам Путина, это он дал распоряжение Генпрокуратуре обеспечить выезд оппозиционного политика на лечение в Германию.
Спрашивая о человеке, имя которого "не используется официально Кремлем", Шпангер процитировал политолога Дмитрия Тренина, по мнению которого, отравление Навального стало поворотным пунктом в российско-германских отношениях. Тренин считает, что роль, которую исполняла Германия и канцлер Ангела Меркель, уходит в прошлое, и отныне Берлин будет относиться к Москве так же, как и остальные страны Западной Европы.
"Фигурант, о которым вы говорите… Если бы власти хотели кого-то отравить, вряд ли бы его отправили на лечение в Германию, не так ли? - начал отвечать Путин. - Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу для лечения, имея в виду, что могли бы ведь не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом".
"Я сразу попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал", - повторил Путин.
Далее он перешел к обвинениям в использовании боевого яда группы "Новичок" - "пресловутого и известного во всем мире" и вслед за другими российскими политиками потребовал предоставить Москве всю информацию, на основе которой сделан вывод об отравлении. Путин напомнил, что российская Генпрокуратура неоднократно обращалась с запросами в Берлин. "Чего необычного мы попросили?" - воскликнул он.
По его словам, в разговоре с одним из европейских лидеров он предлагал направить для расследования представителей России. Официально ранее сообщалось о том, что отравление Навального Путин обсуждал как минимум с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "И если действительно криминальное событие, то [будем] расследовать", - заверил Путин.
Еще он сказал, что в России были покушения на общественных деятелей и бизнесменов. "Это все расследовано в России. Найдены виновные и все наказаны, - заявил Путин. - Мы и в данном случае готовы работать с полной отдачей".
Что касается поворотного пункта в отношениях Москвы с Берлином, то Путин сказал, что у России всегда в послевоенное время были добрые отношения с Германией.