Ушел куратор СМИ в правительстве России. Чем запомнился Алексей Волин

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Премьер Михаил Мишустин уволил Алексея Волина с поста замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Это заметная фигура для российских СМИ. Чем он запомнился и почему журналисты уделили много внимания отставке одного из заместителей одного из министерств?

56-летний Волин - не просто замминистра. Он куратор СМИ в российском правительстве. Известно, что в Кремле российские СМИ курирует первый замглавы администрации президента Алексей Громов.

В 1980-е и 1990-е Волин работал журналистом в АПН и пришедшем ему на смену РИА Новости. С 1996 года - в Кремле и уже тогда отвечал за средства массовой информации и связи с общественностью. Его начальником там был будущий министр печати Михаил Лесин.

В 1998 году перешел в аппарат правительства и занимался теми же вопросами. Ушел из правительства в 2003-м, а вернулся только в 2012-м - на пост заместителя министра связи и массовых коммуникаций, отвечающего за проведение государственной политики в области СМИ.

Причины нынешней отставки неясны. Волин продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития, сообщили в пресс-службе правительства.

На смену Волину из Кремля пришла подчиненная Громова Бэлла Черкесова. Теперь она будет "отвечать за медиаиндустрию" в статусе замминистра, говорится в сообщении кабинета министров.

Что сказал Волин

Общаясь с журналистами, Волин поставил себе в заслугу перевод российских телеканалов с аналогового вещания на цифровое.

"Главной моей задачей было перевести телевидение на цифровое вещание. Не только запустить первый, второй мультиплексы и отключить аналоговое вещание федеральных каналов, но и обеспечить условия для развития региональных телеканалов, дать им возможность бесплатно вещать в кабельных сетях на 21 и 22 кнопке, а также в виде врезок на ОТР", - сказал он "Ведомостям".

"Все задачи выполнены. И ничего более масштабного здесь у меня не будет", - добавил Волин.

Пресс-служба назвала еще несколько его достижений: в частности, "были достигнуты серьезные результаты в борьбе с интернет-пиратством", и "объем поступлений от продажи легального контента увеличился в четыре раза". Волин также был "одним из основных разработчиков мер поддержки СМИ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", сказали в пресс-службе.

Отвечать на вопрос, где он теперь будет, Волин отказался, по своему обыкновению отшутившись. "Две новости в один день - это перебор, отложим на потом", - сказал он Интерфаксу. При этом он одобрил выбор Черкесовой в качестве своей преемницы: "Очень правильное и хорошее назначение, очень рад за Бэллу. Индустрия ее очень хорошо знает".

35-летняя Черкесова окончила МГИМО по специальности журналист-международник, работала в департаменте пресс-службы правительства, с 2012 года - в Кремле в управлении президента по общественным связям и коммуникациям.

"Бэлла - тот самый человек, кого я поместила в свой вишлист нового правительства еще до объявления [о назначении] премьера [Михаила Мишустина]", - похвасталась "Ведомостям" главный редактор RT Маргарита Симонян, имея в виду, что еще в январе предполагала, что Черкесова станет новым куратором СМИ в правительстве России.

Отвечая на вопрос, будет ли Черкесова столь же активна в этой роли, Симоньян сказала: "Не хотела бы противопоставлять Волина и Бэллу. Мы отлично работали все эти годы с обоими. Волин много помогал нам с распространением RT (телеканала, финансируемого правительством России - Би-би-си) по миру, с другими вопросами, мы были постоянно на связи".

Любой сотрудник Громова хорошо владеет информацией, технологиями и пониманием, кто есть кто в медиаиндустрии, сказал "Ведомостям" гендиректор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, комментируя назначение Черкесовой.

Что говорил Волин

Еще больше Волин запомнился не как куратор отрасли, а как комментатор происходящего в ней, в том числе различных конфликтов журналистов либо с властями, либо с собственниками.

Например, выступая в феврале 2013 года перед студентами журфака МГУ, он говорил: "Задача журналиста - зарабатывать для тех людей, которые его наняли. Нам четко надо учить студентов тому, что, выйдя за стены этой аудитории, они пойдут работать на дядю, и дядя будет говорить им, что писать, что не писать, и как писать о тех или иных вещах. И дядя имеет на это право, потому что он им платит".

Так получилось, что Волин прославился именно такими недипломатично прямыми оценками реального положения вещей в российских СМИ. Звучало это цинично, но правдиво. Он называл журналистов наемными работниками и не считал необходимым учитывать при этом принцип свободы слова, говоря об этом прямо, в отличие от других российских чиновников.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Замминистра связи Волин отвечает студентам ВШЭ

В июне этого года чиновник комментировал острый конфликт в редакции газеты "Ведомости", куда после смены собственника в качестве главного редактора был назначен Андрей Шмаров, который настроил против себя редакцию. "Ведомости" в итоге покинула большая часть редакции, в том числе все заместители главного редактора.

"Мы считаем, что это вопрос собственника и точно не дело государства", - комментировал этот конфликт Волин.

"В редакции всегда главный один человек - и этого человека зовут главный редактор. И если главный редактор в редакции не главный, то это уже не редакция, а какой-то партизанский отряд, - рассуждал куратор российских СМИ. - Ситуация, когда собственник назначает главного редактора, а коллектив его не принимает, должна закончиться только одним: она должна закончиться немедленным увольнением журналистов, которые не выполняют указания главного редактора".

Издание The Bell называет Волина соратником бывшего министра печати Лесина, выступавшим против огосударствления медиасектора в начале 2000-х, когда Волин решил покинуть госслужбу. Вернувшись на госслужбу, Волин поддерживал антипиратские законы, а также закон об ограничении иностранного владения СМИ.