Эпидемия замедляется, заявил Собянин после рекордных 17 тысяч случаев

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В России впервые за время пандемии выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса. На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия замедляется. Тем временем на востоке страны люди скупают лекарства и бастуют дальнобойщики. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

За последние сутки в стране было зарегистрировано еще 17 340 случаев заражения, сообщил утром оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По сравнению с предыдущим днем произошел резкий скачок. В четверг фиксировали 15 971 новый случай, в среду - 15 700.

Суточный прирост в пятницу оказался рекордным за все время пандемии. Весной число случаев ни разу не было выше планки 12 тысяч. Предыдущий антирекорд был установлен в этот вторник - 16 319 новых случаев. Тогда впервые была превышена отметка 16 тысяч. С 5 тысяч до 10 тысяч случаев прирост разогнался за сентябрь, в октябре рост продолжился.

Среди заразившихся - лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, которую судили по делу "Седьмой студии". Мосгорсуд в пятницу отложил рассмотрение апелляционных жалоб на приговор из-за ее болезни.

За последние сутки в России умерли 283 пациента с Covid-19. Накануне было на семь смертей больше, а в среду зарегистрировали рекордные 317 смертей. До этого максимальным было число 286.

За все время пандемии в России выявили 1 480 646 заражений коронавирусом, вылечились 1 119 251 человек, умерли 25 525 пациентов.

"Рост идет, но более медленными темпами"

На фоне такой статистики мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия коронавируса замедляется и нет взрывного темпа роста.

"По динамике заболевания, по динамике госпитализаций, по динамике роста ковидных пневмоний, по ряду других показателей мы видим, что эта динамика снижается от недели к неделе. По ряду показателей она была в районе 50-60%, потом 30%, в последнюю неделю было 15%. Эту неделю, надеюсь, она будет не больше", - успокаивал Собянин зрителей телеканала "Россия 1".

"Это означает, что эпидемия замедляется, рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста", - цитирует его РИА Новости.

Собянин говорил только о ситуации в Москве, уточняет Интерфакс.

В Москве за последние сутки суточный прирост ощутимо увеличился - если в предыдущие три дня в городе регистрировали меньше 5 тысяч заражений (накануне было 4 413 случаев), то в пятницу городской штаб сообщил о 5 478 заболевших. Умерли за сутки 62 пациента с Covid-19 (днем ранее - 66 человек).

"Ситуация в целом в мире крайне сложная", - говорила накануне журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, признавая, что и в России ситуация напряженная.

Президент Владимир Путин в среду говорил, что тотальных ограничений вроде тех, что были весной, в России вводить пока не будут.

Слухи о пропусках

Возобновились слухи о том, что в Москве могут снова ввести пропускной режим.

Новое издание Fakecheck в пятницу обратило внимание на пост в "Яндекс.Дзене" о том, что со 2 ноября городские власти будто бы начнут вводить систему пропусков из-за второй волны коронавируса. Об этом якобы сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на решение Собянина.

На самом деле агентство не выпускало такой новости, это фейк. Собянин и его подчиненные неоднократно в течение октября говорили, что хотели бы в этот раз избежать жестких ограничений, напомнило издание.

Дальнобойщики бастуют из-за тестов

Водители большегрузных грузовиков прекратили въезд в Китай через пункт пропуска "Пограничный", сообщил утром в пятницу глава профсоюза перевозчиков Приморья Петр Куприянов.

"Водители объявили забастовку, требуют организовать перед границей медпункт, где можно оперативно пройти тестирование на коронавирус", - сказал он Интерфаксу.

Из его объяснений следует, что в России дальнобойщики заранее получают справки об отрицательном результате теста на Covid-19, но уже в Китае при повторном тестировании у некоторых водителей обнаруживают коронавирус.

Куприянов сказал, что в акции участвуют порядка 500 водителей фур, груженых пиломатериалами, рыбой и морепродуктами.

Представитель таможни Ирина Кульчицкая подтвердила, что китайская сторона возвращает российских водителей.

Власти Приморья обещали в ближайшее время организовать экспресс-тестирование дальнобойщиков на коронавирус на КПП "Пограничный". На пропускном пункте "Полтавка" тестирование уже началось, заявили в краевом правительстве.

Скупают лекарства впрок

Власти Алтайского края сообщают о панических настроениях среди населения. Люди скупают лекарства.

"Особое внимание стоит обратить на нездоровую морально-психологическую обстановку в обществе. Из-за боязни остаться без медпрепаратов многие скупают лекарства впрок, тем самым формируют ажиотажный спрос на данную продукцию", - заявили в пятницу в пресс-центре регионального правительства.

Медицинская палата Алтайского края обратилась к губернатору Виктору Томенко с просьбой ужесточить ограничительные меры.

"Надо разобщить пожилых людей, ребятишки не должны бегать к ним в гости, - сказано в заявлении. - Люди не соблюдают рекомендации, а виноваты потом медицинские работники, власть".