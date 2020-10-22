Коронавирус в мире: в Германии резкий скачок, британцы могут остаться без рождественской индейки

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Франкфурт: в Германии армию призвали в помощь медработникам

Число заболевших Covid-19 по всему миру превысило 41,5 млн человек и продолжает расти в среднем на 400 тысяч в сутки, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Выздоровело 31 млн человек, умерло 1 миллион 138 тыс., почти 75 тыс. человек находятся в тяжелом и критическом состоянии.

Пятерка наиболее пострадавших стран остается неизменной: США, Индия, Бразилия, Россия и Испания. Количество заболевших превышает 1 миллион также в Аргентине, близки в этому рубежу Колумбия и Франция. Китай, где началась пандемия, по данному показателю опустился на 54-е место в мире.

В Чехии, относительно легко перенесшей весеннюю волну, а теперь оказавшейся на первом месте в Европе по числу заболевших и умерших на 100 тысяч населения, снова введен карантин: из дома там разрешено выходить только на работу и за необходимыми покупками.

Усилены карантинные меры в Ирландии и итальянских областях Лацио, Ломбардия и Кампанья.

Министр иностранных дел Бельгии 45-летняя Софи Вильмес, у которой в прошлую субботу был обнаружен коронавирус, переведена в реанимацию.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В городе Дельменхорст на северо-западе Германии зарегистрирована серьезная вспышка заболеваемости Covid-19

Ухудшение ситуации в Германии

В среду в Германии выявлено 11 287 новых случаев Covid-19 - больше, чем когда-либо с начала пандемии.

Среди заболевших - министр здравоохранения Йенс Шпан. Пока он лечится дома.

Предыдущий антирекорд, поставленный 16 октября, был в полтора раза ниже - 7830 человек.

Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер называл ситуацию чрезвычайно серьезной и призвал сограждан строго соблюдать меры предосторожности.

Вилер возложил ответственность за столь резкий рост заболеваемости на молодежь, продолжающую ходить друг к другу в гости и устраивать вечеринки в помещениях.

На наиболее оживленных улицах Берлина введено обязательное ношение масок.

В связи с приближением лыжного сезона власти в четверг призвали граждан не ездить на курорты Австрии, Италии и Швейцарии. Те, кто все же отправится за границу, по возвращении должны будут пройти обязательный 10-дневный карантин.

Подпись к фото, В Британии наблюдается нехватка рабочих рук на птицефермах из-за коронавируса

Рождество без индейки?

Многие британские семьи в этом году могут встретить главный праздник без жареной индейки, которой положено красоваться в центре рождественского стола. Каждый год британцы в этот период съедали около 9 млн индюшек.

Причина - пандемия коронавируса и, как результат, недостаток иностранных работников, которые забивали и обрабатывали птицу.

Британский совет производителей птицы попросил правительство разрешить, в виде исключения, как минимум одной тысяче работников из стран ЕС не проходить обязательный для всех въезжающих в Соединенное Королевство двухнедельный карантин.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Швеции пожилым людям разрешено выходить из дома просто так

Тоска хуже ковида?

Глава Управления здравоохранения Швеции Йохан Карлсон объявил утратившей силу действовавшую доныне рекомендацию гражданам старше 70 лет не выходить из дома без крайней нужды и не контактировать ни с кем, за исключением лиц, живущих с ними под одной крышей.

По его словам, поскольку пандемия затянулась, пожилые люди не могут далее выносить изоляцию без ущерба для их душевного состояния.

"Риск есть. Возможно, немного больше людей заразится, но мы должны найти какой-то баланс", - заявил главный медик.

Заболеваемость в Швеции растет, хотя не так стремительно, как в некоторых странах Европы.

Отныне эпидемиологические рекомендации там едины для всех групп населения. В их числе запрет на массовые мероприятия, частое мытье рук, соблюдение дистанции и, по возможности, работа из дома.

Кипр: обязательные маски и комендантский час

Автор фото, EPA Подпись к фото, В курортном городе Ларнака также зафиксирован рост заболеваемости ковидом

Как заявил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, ношение масок отныне становится обязательным повсюду на открытом воздухе. Исключение составляют только занятия спортом.

До этого маски на Кипре были обязательными только внутри помещений, где находится более двух человек.

Он также объявил о введении комендантского часа в двух районах Лимасола и Пафоса, где зарегистрировано много новых случаев Covid-19.

Все передвижения в ночные часы с 23.00 до 05.00 часов разрешаются только для посещения аптеки или в случае обращения за экстренной медицинской помощью, а также тем, кто едет на работу или возвращается с нее.

В соответствии с этим распоряжением все предприятия общепита должны будут закрываться в 22.30, однако они смогут продолжать работать на вынос.

Также приостановлены все спортивные и развлекательные мероприятия для детей и подростков до 18 лет.

Эти меры вступают в силу с пятницы и будут действовать до 9 ноября.

В Эфиопии нарушителей карантина будут сажать в тюрьму

Автор фото, EPA Подпись к фото, Улицы в Аддис-Абебе опрыскивают в борьбе с распространением инфекции

Власти Эфиопии приняли новый закон, по которому нарушителей карантинных мер будут карать штрафами и тюремным сроком до двух лет.

В целях профилактики распространения коронавируса в этой стране запрещено здороваться и прощаться за руку, сидеть за столиком в кафе или ресторане в количестве более 3-х человек, не соблюдать социальную дистанцию минимум в полтора метра и не носить маску в публичном месте.

Об ужесточении мер сообщил офис генерального прокурора страны в соцсетях, объяснив это тем, что после снятия карантина в сентябре люди утратили бдительность.

Эфиопия - вторая по народонаселению африканская страна - объявила чрезвычайное положение в связи с пандемией в апреле, но в сентябре, по мере спада заболеваемости, оно было ослаблено.