Обнародована расшифровка показаний Гислейн Максвелл. Она отрицает, что знала о преступлениях Эпштейна

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Cуд по уголовному делу против Максвелл начнется в 2021 году

Бывшая подруга Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в сексуальном насилии над несовершеннолетними и организации проституции, еще в 2016 году заявляла, что никогда не видела неподобающего поведения по отношению к малолетним с его стороны.

Это следует из расшифровки показаний, данных Гислейн Максвелл четыре года назад во время предварительного расследования в рамках удовлетворенного на сегодняшний день иска о защите чести и достоинства, который выдвинула Вирджиния Джуффре - одна из женщин, обвинивших Эпштейна в разврате малолетних.

Максвелл долгое время добивалась того, чтобы ее показания оставались в секрете.

Однако в июле 2020 года она была арестована, и ей были предъявлены обвинения в пособничестве Эпштейну, склонении несовершеннолетних к поездкам в его личные особняки для занятий сексом, лжесвидетельстве, а также ряд других.

С тех пор 58-летняя Максвелл продолжает оставаться под стражей. Суд над ней начнется в будущем году, однако она уже заявила о своей невиновности.

Если ее признают виновной, ей может грозить до 35 лет тюрьмы.

Что рассказала Максвелл на предварительном следствии?

Расшифровка ее показаний была обнародована в четверг в соответствии с распоряжением судьи окружного суда Лоретты Прески.

Максвелл усиленно добивалась того, чтобы этого не произошло.

Ее адвокаты утверждали, что обнародование этих показаний будет нарушением ее конституционного права не свидетельствовать против себя и послужит препятствием для проведения в будущем году непредвзятого процесса по заведенному на нее уголовному делу.

Они также указывали на тот факт, что, давая показания в 2016 году, она полагала, что они останутся конфиденциальными.

В этой расшифровке Максвелл неоднократно отрицает, что "вербовала" не достигших 18 лет девушек для утех Эпштейна.

"Я никогда не видела никакой неподобающей активности по отношению к малолетним со стороны Джеффри [Эпштейна], - заявляла она. - Всё то время, что я находилась в его доме, я никогда не видела, не слышала и не была свидетелем, что подобные действия имели место или что кто-то находился в расстроенных чувствах - никто мне никогда ни о чем таком не говорил, ни обслуживающий персонал, ни кто-то еще".

Вирджиния Джуффре, однако, заявляет, что Максвелл наняла ее на работу, и что Эпштейн - с помощью Максвелл - держал ее как секс-рабыню.

Говоря конкретно о Джуффре, Максвелл заявила: "Я никогда, ни единого раза в жизни, не участвовала ни в чем совместно с Вирджинией и Джеффри. И официально заявляю: она стопроцентная врушка".

На вопрос, заставляла ли Максвелл Джуффре приобщать других женщин к тому, чтобы они оказывали [Эпштейну и его гостям] услуги секс-массажа, Максвелл ответила: "Это абсурд, вся ее история выдумана от начала и до конца".

Максвелл также заявила, что не имела представления о том, сколько лет было Джуффре, когда та встречалась с Эпштейном.

Кто такая Гислейн Максвелл?

Максвелл - самая младшая дочь британского медиа-магната Роберта Максвелла, родившегося на территории Чехословакии и прибывшего в Британию в качестве беженца. В 1991 году он погиб, упав с борта своей яхты "Леди Гислейн" при невыясненных обстоятельствах.

Спустя несколько дней выяснилось, что он перевел около 460 млн фунтов стерлингов с пенсионных счетов компании Mirror Group на собственные счета.

Максвелл родилась 25 декабря 1961 года в пригороде Парижа, но образование получила в Оксфордском университете.

Она вела жизнь светской львицы и имела большие связи в кругах международной элиты.

Как полагают, именно она познакомила американского финансиста Эпштейна со многими богатыми и влиятельными людьми, такими как сын британской королевы принц Эндрю и бывший президент США Билл Клинтон.

Как пишет газета Washington Post со ссылкой на ее друзей, у Максвелл и Эпштейна была романтическая связь, но она продлилась всего несколько лет, однако они не прекратили общения и после этого.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Гислейн Максвелл в 2000 году в Англии после посещения свадьбы друзей

"У нее было соответствующее воспитание и вкус, и она знала, как вести дом, как управляться на яхте, как развлекать гостей, - рассказала в интервью британской Daily Telegraph (платный доступ) одна из приятельниц Максвелл. - Это невозможно купить. Как невозможно купить и допуск [в эти круги]".

В опубликованном в журнале Vanity Fair за 2003 год очерке о роскошном холостяке-повесе, озаглавленном "Талантливый мистер Эпштейн", сам Эпштейн называет Максвелл не нанятой им сотрудницей, а своим "лучшим другом".

В следственных документах бывшие сотрудники, работавшие в особняке Эпштейна на Палм-Бич, называют Максвелл "домоуправительницей", которая надзирала за прислугой, следила за расходами и устраивала все светские мероприятия Эпштейна, пишет Washington Post.

Каковы предъявленные обвинения?

Прокуроры полагают, что в период между 1994 и 1997 годами Максвелл помогала Эпштейну совращать несовершеннолетних девушек, некоторым из которых было всего 14 лет.

Обвинительная сторона заявляет, что на суде ожидается дача показаний со стороны одной или двух жертв.

Четыре пункта обвинений против Максвелл относятся к периоду 1994-97 гг., когда она, согласно обвинительному заключению, была одной из ближайших помощниц и конфидантов Эпштейна, а также находилась с ним в "интимных отношениях".

Еще два пункта обвинений касаются лжесвидетельства и относятся к расследованию 2016 года.