Дайджест: Трамп пообещал вакцину от коронавируса в ближайшие недели

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В США состоялись последние перед президентскими выборами дебаты кандидатов - действующего президента Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена. Предыдущая встреча кандидатов получилась крайне эмоциональной, поскольку они часто перебивали друг друга и говорили на повышенных тонах. На этот раз диалог получился более спокойным и уважительным. Модератором была журналистка Эн-би-си Кристен Уэлкер.

В начале участникам дискуссии была предложена тема борьбы с пандемией коронавируса. Трамп заявил, что ситуация стабилизируется, и региональных вспышек больше не регистрируется. "У нас есть вакцина… об этом будет объявлено в ближайшие недели", - сказал он и добавил, что ее распространением займутся военные. Президент напомнил, что сам переболел Covid-19 и вылечился. По его словам, заболевание отступает, а 99% заразившихся вызоравливают.

Байден заявил, что в США, которые лидируют по числу заразившихся коронавирусом и умерших, до конца года могут скончаться около 200 тысяч человек. По его словам, у президента нет четкого плана по выходу из кризиса. Байден сказал, что его план подразумевает ношение жителями масок и повсеместное экспресс-тестирование на коронавирус.

Другой темой дискуссии стала защита национальной безопасности. Накануне спецслужбы США заявили, что Россия и Иран предпринимают попытки вмешаться в президентские выборы. Комментируя это, Байден сказал, что любая страна, которая пытается вмешаться в американские выборы, дорого за это заплатит. "Они вмешиваются в суверенитет США. Именно это сейчас и происходит", - сказал он. По его словам, Россия предпочитает, чтобы Трамп оставался президентом, потому что Байден будет для них невыгоден.

"Россия хочет сделать так, чтобы я не стал следующим президентом США, потому что они знают, что я знаю их, и они знают меня", - сказал он.

Обвинения в получении денег от России и Китая Трамп отверг и заявил, что деньги от россиян получал сам Байден в бытность вице-президентом. "Джо получил 3,5 млн долларов от России, которые пришли через Путина. Ты получил 3,5 млн долларов, твоя семья получила 3,5 млн долларов. Когда-нибудь тебе придется это объяснить", - сказал Трамп, обращаясь к Байдену.

"Нет никого, кто ведет себя строже с Россией", - добавил Трамп изаявил, что уговорил страны НАТО увеличить расходы на оборону, чтобы усилить безопасность из-за российской угрозы. Также президент заявил, что в компьютере сына Байдена, работавшего на украинскую компанию Burisma в то время, когда Джо Байден был вице-президентом, якобы были найдены письма, показывающие его в неприглядном свете. Кандидат от демократов ответил, что не получил ни цента ни от одной страны.

Мосгорсуд проверит законность приговора режиссеру Кириллу Серебренникову, осужденному по делу о хищении 129 миллионов рублей, и другим фигурантам дела "Седьмой студии".

Сам Серебренников приговор не обжаловал, однако жалобы подали защитники других фигурантов. Серебренникова приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

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Конституционный суд Польши принял решение, которое фактически запрещает проведение в стране абортов.

Судьи признали несоответствующим Конституции положение законодательства, которое разрешало женщине прервать беременность в случае обнаружения у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.

Этим положением обосновывалось примерно 98% абортов, которые легально провели в стране в прошлом году.

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Российский президент Владимир Путин использовал свой антизападнический подход в политике как рычаг воздействия на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы выманить Турцию из НАТО и ЕС, но сейчас все больше становится очевидным их соперничество в странах от Ближнего Востока до Кавказа, пишет Times.

До нынешнего момента дружба двух лидеров и их совпадающий прагматический и деловой подход к международным отношениям сглаживали диаметрально противоположные позиции по сирийскому, ливийскому и нагорно-карабахскому конфликтам, а также по территориальному спору между Грецией и Турцией в восточном Средиземноморье, где Россия поддерживает Афины.

Исторически отношениям между Турцией и Россией всегда была свойственна конкуренция, а не сотрудничество. После распада СССР они боролись за влияние в мусульманских республиках Центральной Азии, но в начале нового тысячелетия Москва и Анкара начали налаживать партнерские отношения в области энергетики, туризма и торговли.

"Существует серьезная проблема доверия [между Россией и Турцией], которая не является результатом прямых отношений между двумя странами. Это началось в Сирии с событий в Идлибе и продолжилось в Ливии, в Нагорном Карабахе. Также недавно Эрдоган сделал заявление относительно Крыма [назвав его неотъемлемой частью Украины]", - сказал в интервью изданию аналитик Айдын Сезер.

"Эрдоган и Путин во многом похожи друг на друга: оба они строят свою внешнюю политику на принципе антизападничества и прагматично подходят к международным отношениям. Похож и их подход в обращении с оппозицией. Оба лидера испытывают имперскую ностальгию, но мы еще раз убедились, что тесные отношения между лидерами не могут быть постоянными, если они не поддерживаются институциональными структурами", - цитирует его газета.

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Польские дайверы, занимающиеся поисками Янтарной комнаты, заявили, что поднять найденный ими затонувший фашистский крейсер, на котором могут находиться легендарные сокровища, будет стоить слишком много, пишет Daily Mail.

Водолазы обнаружили обломки корабля "Карлсруэ" в сентябре, спустя 75 лет после того, как он затонул у польского побережья. Они рассказали, что увидели на нем множество закрытых ящиков, и что их находка может пролить свет на сокровища, которые оцениваются на сумму более 300 млн долларов.

Янтарная комната была сделана для Петра I в XVIII в. из янтаря, золота и драгоценностей. Во время Второй мировой войны ее украли нацисты, а в 1945 году ее след пропал.

Дайверы из команды Baltictech рассказали, что затонувшее судно находится слишком глубоко, и поднятие его на поверхность будет стоить слишком дорого. Руководитель группы Томаш Стахура заявил, что они "начали историю, но теперь кто-то другой должен довести ее до конца".

"Как дайверы-археологи мы можем официально погружаться только на 40 м, но корабль находится на глубине более 80 м. Это могли бы сделать военные водолазы, но это будет стоить миллионы", - цитирует его издание.

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Сегодня легендарный бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту, которого все знают под школьным прозвищем Пеле, празднует 80-летний юбилей. Несмотря на завершение карьеры еще в 1977 году, он по-прежнему остается одним из самых знаменитых спортсменов в мире.

Он трижды становился чемпионом мира, а его рекорд по забитым голам до сих пор не побит. Мы собрали 10 малоизвестных фактов из биографии прославленного бразильца.

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