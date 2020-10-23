Налоги, расизм и вирус: вторые (и последние) дебаты Трампа и Байдена

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Менее чем за две недели до президентских выборов в США Дональд Трамп и Джо Байден приняли участие во вторых по счету дебатах, которые впервые в истории стали финальными. Обычно конкуренты встечаются в трех дискуссионных раундах, но на этот раз еще один "спарринг" был отменен из-за заболевания президента США.

Из-за этого Комиссия по президентским дебатам решила, что они должны быть полностью виртуальными, без участия публики и гостей основных участников гонки.

Кроме этого, было введено еще одно новое правило. Во время первых дебатов Дональд Трамп постоянно перебивал своего оппонента, что вызвало волну возмущения со стороны демократов.

После многочисленных обращений Комиссия решила, что на этот раз модератор получит право отключать микрофоны участников, если они нарушат регламент. Каждый из претендентов на президентский пост имел право на ответ на вопрос в течение двух минут, но был уведомлен, что его микрофон можен быть отлючен модератором, если это правило будет нарушено.

Похоже, на этот раз правила игры приняли и президент США, и его соперник.

Основные темы

Традиционно темы президентских дебатов объявляются заранее - но на этот раз организаторы предупредили, что эти темы могут меняться.

Тем не менее заранее было объявлено, что вопросы будут касаться шести пунктов, к ответам на которые участники смогут подготовиться: эпидемия коронавируса, расовые проблемы в США, вопросы изменения климата, национальная безопасность, американские семьи в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией, и управление страной.

Коронавирус

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"Вакцина готова, и мы распространим ее очень быстро. Мы не можем запереть себя в подвале, а это то, что делает Джо [Байден]. У него была такая возможность... Он-то где-то заработал много денег. Ему нравится жить в подвале, но остальные не могут себе этого позволить".

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"Он сказал, что мы научимся с этим [вирусом] жить, но сейчас люди учатся, как с этим умирать... Да ладно, он никогда не говорил, насколько это опасно".

Демократы неоднократно обвиняли Трампа в том, что еще в феврале прошлого года он получил информацию о смертельной опасности коронавируса, но постарался скрыть ее. В нескольких интервью, вышедших в последние месяцы, президент США заявлял, что не "хотел сеять панику". Он также говорил, что "вирус так или иначе уйдет", когда в связи с наступлением весны станет теплее.

Личные налоговые декларации

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"Я опубликовал все мои налоговые декларации. За двадцать два года - пойди и посмотри на них. Ты не обнародовал ни одной налоговой декоарации. Что ты скрываешь? Почему ты не хочешь? Иностранные государства много тебе платят. Россия тебе много платит. Китай тебе много платит... Обнародуй свои налоговые декларации или перестань говорить об этом".

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"Мои декларации все еще находятся под аудитом, но я заплатил много миллионов в качестве налогов".

Еще во время избирательной кампании 2016 года Дональд Трамп обещал, что уже в "самое ближайшее время" опубликует свои налоговые декларации. Это неписаное правило соблюдали все американские президенты в последние 60 лет. Тем не менее избиратели в США так и не увидели налоговых отчетов главы Белого дома. Сам он настаивает, что его декларации продолжает изучать налоговая служба, в то время как американские СМИ утверждают, что долги компаний, контролируемых Трампом, составляют от 400 млн до 1 млрд долларов.

Вернуть эти долги якобы нужно будет в течение ближайших четырех лет, но кто именно предоставил заемные средства президенту, пока не известно. Кроме того, газета New York Times на этой неделе сообщила, что Трамп мог скрывать счет в одном из банков в Китае, где президент США с 2013 по 2015 год якобы заплатил в качестве налогов 200 тысяч долларов.

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Вмешательство России в выборы

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"Не было еще никого, кто бы жестче относился к России, чем Дональд Трамп".

Президент США обычно отзывается о себе самом в третьем лице, постоянно повторяя, что он инициировал максимально жесткую политику по отношению к России.

Накануне дебатов Директор службы национальной разведки США и директор ФБР заявили, что спецслужбы обнаружили новые свидетельства вмешательства Ирана и России в предстоящие выборы, сообщив, что именно эти страны взломали базы данных избирателей и теперь пытаются повлиять на результаты голосования.

Компромат

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"Есть причина, почему он все время упоминает об этом. Речь идет не о моей семье".

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"Я считаю, что ты должен все рассказать честно и объяснить это американцам".

Одной из главных тем дебатов стали недавние публикации в консервативных американских СМИ, в которых утверждалось, что избирательный штаб Трампа сумел получить доступ к жестким дискам личных ноутбуков Хантера Байдена - сына кандидата от демократов. Из сообщений электронной почты якобы следовало, что сын Джо Байдена пользовался служебным положением отца, который тогда был вице-президентом, для того, чтобы получить выгодные контракты на Украине и в Китае. В переписке также фигурировала сумма в 3,5 млн долларов, которую якобы перечислила младшему Байдену жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, Елена Батурина.

Многие ведущие американские газеты и телеканалы отказались публиковать этот компромат, сославшись на то, что пока эти утверждения не подкреплены существенными доказательствами. Некоторые социальные сети также заблокировали распространение этой информации.

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Программа экономической помощи

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"[Спикер Палаты представителей] Нэнси Пелоси не хочет утверждать это [решение]. Мы готовы, мы хотим и можем что-то сделать. Не забудьте, мы уже утвердили три плана... Но сейчас она не хочет делать этого, потому что считает, что это поможет ей с политической точки зрения".

Весной этого года Конгресс США утвердил программу экономической помощи американцам в условиях пандемии, согласно которой почти каждый житель получил чек на 1200 долларов, а также дополнительную помощь в размере 500 долларов на каждого ребенка младше 17 лет.

Отдельно была утверждена программа выдачи безвоздмездных кредитов малому и среднему бизнесу.

Попытки повторить эти выплаты натолкнулись на нежелание республиканцев в Сенате согласовывать план экономической помощи с контролируемым демократами Конгрессом.

Иммиграционная политика

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"Большинство этих детей прибыли сюда без родителей. Их привезли сюда койоты, привезли наркокартели и привезли банды".

Несколько недавних публикаций в американских СМИ утверждали, что более 500 детей мигрантов, пытавшихся попасть в США, перейдя границу с Мексикой, были разлучены со своими родителями, и теперь американские власти не могут установить, кому именно эти дети должны быть возвращены.

В ходе дебатов Трамп утверждал, что политика заключения под стражу иммигрантов была введена администрацией Обамы, а Джо Байден настаивал, что практика разделения семей является инициативой действующего президента США.

Расизм

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"В Америке есть институациализированный расизм. Я никогда не говорил своей дочери: если тебя остановят полицейские на дороге - не пытайся дотянуться до бардачка в машине, потому что кто-то может тебя застрелить... Но если вы чернокожий родитель, неважно, насколько богатый или нет, вы должны объяснить своим детям, что они не должны носить капюшон, когда переходят дорогу".