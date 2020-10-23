На российского блогера завели дело за избиение девушки во время стрима

Автор фото, _cyberbabe_/@Instagram Подпись к фото, Алена Ефремова призвала всех пострадавших от действий Mellstroy объединиться, чтобы привлечь его к уголовной ответственности

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Андрея Бурима (Mellstroy), который избил девушку во время прямого эфира на YouTube-канале. Избиение произошло в ночь на 19 октября во время вечеринки в апартаментах "Москва-сити", девушка обратилась в больницу, получив черепно-мозговую травму и повреждение челюсти.

Дело будет расследоваться по статье 116 УК ("Побои"). Если 21-летнего блогера признают виновным, ему грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Бурим находится под подпиской о невыезде.

"Отделом дознания ОМВД России по Пресненскому району города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, подозреваемого в нанесении побоев. 19 октября в полицию поступило заявление от 21-летней жительницы столицы о том, что ей нанес телесные повреждения ее знакомый, который позиционирует себя как видеоблогер", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Согласно медицинскому заключению, потерпевшая получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушибов", - сообщили в МВД.

21-летняя Алена Ефремова сразу после случившегося подала на Бурима заявление в полицию. Она заявила, что намерена привлечь его к уголовной ответственности.

"Таких людей лечить надо, неуравновешенность граничит с психозом. Интересно, много ли он замял подобных дел с помощью бабок. Все, кто пострадал от его рук и хочет присоединиться к коллективному иску, пишите в директ... Если у него есть условка, то привлечём к уголовке. Справедливость есть", - написала девушка.

"Мы надеемся, что ему грозит реальный срок до двух лет, потому что это человек, у которого отсутствуют границы и понимание, где стоит останавливаться, и который на этом еще делает коммерческую выгоду. У него огромное количество последователей", - сказала в беседе с Би-би-си правозащитница Алена Попова.

По ее словам, после публикации в защиту Ефремовой, которую Попова сделала в своем "Инстаграме" 22 октября, ей и девушке поступило множество сообщений с угрозами. "Убью, расчленю, гори в аду, ****, не выходи из дома, я знаю, где ты живешь", - цитирует Попова содержание сообщений, которые получала.

"Среди этой аудитории [Бурима] может найтись немало людей с подвижной психикой, которые действительно могут причинить физический вред здоровью. И мы за нее [Ефремову] очень переживаем, постоянно спрашиваем, где она находится, что она делает", - говорит Попова. Она считает, что блогер должен получить наказание строго по закону, чтобы его аудитория увидела последствия подобных действий.

"Это тягчайшие травмы [которые наносили Ефремовой], очень хорошо, что она осталась жива. Миллиметр вправо - и у нас был бы уже труп в деле", - сказала Попова.

Ефремова с подругой в воскресенье 18 октября пришла по приглашению Бурима в одну из башен в "Москва-сити", чтобы поучаствовать в его стриме. Позже она у себя в "сторис" рассказала об избиении и опубликовала фотографии, на которых было видно разбитую в кровь губу. Mellstroy, по словам девушки, повредил ей брекеты и сломал челюсть.

Сейчас стрим Бурима уже удален с его канала, а сам канал, у которого около 700 тысячам подписчиков, заблокирован. Судя по отрывку из стрима, который опубликовал на YouTube другой пользователь, Бурим во время спора взял девушку за шею и лицо, и ударил головой об стол.

После этого он нецензурно оскорбил ее и сказал, что "так **** (побить) ее охота" и в ответ на жалобы девушки на его поведение сказал, что он "просто рофлит" (шутит). Присутствующие на вечеринке не заступились за Ефремову.

Девушка сообщила, что не брала денег за участие в стриме от Бурима (иногда стримеры платят своим гостям за выполнение определенных действий во время стрима).

Позже Бурим вышел в прямой эфир в своем "Инстаграме" и заявил, что поступил некорректно и готов понести "адекватное наказание в рамках закона".

Он назвал девушку ***** (проституткой), заявив, что во время стрима она была в нетрезвом состоянии и рассказывала зрителям о наркотиках, которые употребляла перед трансляцией, а также просила парня раздеться. По словам блогера, он побил девушку из-за ее поведения, плохого настроения и выпитого алкоголя, а триггером стали ее слова о наркотиках.

Бурим родом из белорусского Гомеля. Он известен своим агрессивным поведением, оскорблениями и матерными ругательствами во время стримов. Обычно он транслировал вечеринки, на которых гости обсуждают и унижают гостей, а также выполняют унизительные задания.

У себя на родине Бурим стал известен три года назад из-за трансляций видео с раздеванием несовершеннолетних. Сообщалось, что его искала милиция в Беларуси; родители молодого человека, по данным милиционеров, были не в курсе местонахождения их сына. В отношении блогера возбудили дело о распространении порнографии, но до суда оно не дошло - через несколько месяцев его прекратили.