Разлив нефти в приморской Находке. Что известно

Автор фото, Amur Basin Environmental Prosecutor's Office

Власти Приморского края в пятницу сообщили, что нефтяное пятно, которое накануне обнаружили в заливе Находка, практически полностью ликвидировано. По данным Роспотребнадзора, площадь загрязнения составила более 34 тысяч квадратных метров.

Как сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Игорь Степаненко, сотрудники министерства осмотрели акваторию утром в пятницу.

"В ходе проверки установлено, что на объекте практически отсутствуют признаки загрязнения, за исключением небольших очаговых пятен, которые находятся возле причальной стенки. Главная задача сегодня - установить источник загрязнения", - приводит слова Степаненко пресс-служба администрации Находки.

Специалисты собрали образцы воды, установили боновые заграждения и собрали пленку загрязняющего вещества.

"На тот момент и сейчас до конца не понятно, что это за очаги, но, по первичным признакам, это все-таки нефтепродукты… Техника сегодня отработает морская, будет максимально настроена на то, чтобы убрать очаги. В целом акватория сегодня чиста. Той картинки, которая вчера была опубликована в некоторых СМИ, - это абсолютно иная ситуация, признаков этого нет", - сказал Степаненко.

Разлив нефти в Находке

Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Находки на юге Приморского края 21 октября. Фотографии, сделанные с воздуха, на следующий день опубликовал телеграм-канал "Находкинский портовой". На снимках видно, что акватория у порта и расположенного рядом с заливом Приморского судоремонтного завода покрыта нефтяными разводами.

На самом заводе отказались комментировать ситуацию.

"Факт разлива, предположительно, нефтепродуктов зафиксирован. Росприроднадзор взял пробы воды. Источник загрязнения устанавливается. Администрация Находки решает вопрос о локализации загрязнения, в том числе установки боновых заграждений. Планируется подключать спасателей", - сказал РИА Новости в четверг источник в правительстве Приморского края.

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщила, что начала проверку по факту разлива нефтепродуктов. "Площадь и источник загрязнения устанавливаются", - сообщила пресс-служба ведомства.

В тот же день власти сообщили, что специалисты приступили к ликвидации последствий разлива. "Специалисты приняли все необходимые меры по устранению предполагаемой аварии: на место был вызван нефтемусоросборщик, который приступил к уборке водной поверхности", - сообщили в администрации городского округа.

В Росприроднадзоре заявили, что причиной появления нефтяных пятен стал смыв нефтепродуктов из городского коллектора.

"Сотрудники Росприроднадзора сразу вышли в рейд, с ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений) взяли пробы. Причиной появления пятен на воде стал смыв нефтепродуктов из городского коллектора. В данный момент оформляем внеплановую проверку котельной КГУП "Примтеплоэнерго", - сказали РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

В пятницу Росприроднадзор сообщил, что нефтяное пятно распространилось на площадь в почти 35 тысяч квадратных метров.

"Беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 квадратных метров. Взяты пробы воды на анализ. Предположительно, загрязнение распространилось от причала ООО "Трансбункер Приморье". Точный источник утечки устанавливается", - сказали в ведомстве.

На предприятии "Трансбункер Приморье" заявили, что утечек у них не фиксировалось.