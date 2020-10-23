ЦБ сохранил ставку на исторически низком уровне в 4,25% на фоне второй волны коронавируса

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Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на исторически низком уровне 4,25%. В российской экономике растет неопределенность на фоне пандемии коронавируса: цены начали расти, курс рубля нестабильный, а бизнесмены просят не вводить повторный карантин.

В этом году Центробанк резко смягчил денежную политику на фоне кризиса в экономике, вызванного пандемией коронавируса и карантинными мерами. В июне регулятор снизил ставку до исторического минимума в 4,5%, а в июле еще раз побил этот исторический рекорд - ставка снизилась до 4,25%.

В теории это должно было привести к падению ставок по кредитам и депозитам. В этом случае люди начинают меньше откладывать и больше тратить на потребление, что должно оживить экономику.

Средняя ставка по кредитам физическим лицам на срок выше трех лет снизилась с почти 12% в январе до чуть более 10% в августе. Ставка по кредитам до 1 года снизилась с 15% до 14% за тот же период.

Однако банкам в целом сложно нарастить кредитование из-за ограничений со стороны Центрального банка. По данным Национального бюро кредитных историй, в третьем квартале количество выданных потребительских кредитов снизилось почти на 26% по сравнению с третьем кварталом 2019 года.

Еще один фактор - это траты бизнеса, который может взять более дешевый кредит и вложить эти деньги в свое развитие. Средняя ставка по кредитам нефинансовым организациям на срок выше 1 года снизилась с 8,4% в январе до почти 7% в августе. Однако компании не вкладывают деньги в свое развитие: в первом полугодии инвестиции в основной капитал упали на 4%, по данным Росстата.

Бизнес пугает неопределенность, связанная с карантином. Полтора "нерабочих" месяца и жесткий режим самоизоляции весной уже нанесли серьезный ущерб экономике: ВВП во втором квартале упал на 8%, снизились доходы населения и выросла безработица.

На этой неделе члены бюро Российского союза промышленников и предпринимателей встречались с президентом России Владимиром Путиным. По данным РБК, в закрытой части встречи крупнейшие российские бизнесмены попросили его не вводить новый карантин, пишет РБК.

"По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать", - заявил Путин на съезде РСПП.

В эту пятницу в России был побит рекорд: было зарегистрировано 17 340 новых случаев заражения коронавирусом.

Чего ждут экономисты?

В банке "Ренессанс Капитал" ожидают, что число случаев коронавируса в России достигнет своего пика в ноябре. Пока в банке не ждут повторения весеннего сценария. Экономисты банка полагают, что ЦБ возьмет паузу до конца года на фоне ускорения инфляции и нестабильности рубля.

Цикл смягчения денежной политики в России закончен, уверены в Совкомбанке. Инфляция постепенно приближается к целевому значению в 4%, говорится в отчете банка. Рост цен начал ускоряться в октябре.

В Совкомбанке также добавляют, что ситуация в экономике улучшилась, а значит, потребность в дополнительной поддержке со стороны ЦБ снижается.