В Китае впервые сняли на видео секс панд на воле. Это довольно неэстетично

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В неволе панды размножаются с трудом, и теперь исследователям, возможно, понятно, почему (иллюстрация, на видео попали другие панды)

Команда документалистов впервые сняла состязание за самку и процесс спаривания у больших панд. Поймать редких животных на пленку удалось в джунглях в районе китайского хребта Циньлин.

Обнаруженные ими особенности процесса, возможно, объясняют, почему панды так редко размножаются в неволе.

На видео попали все сопутствующие размножению ритуалы панд. За самку состязаются два самца - молодой и постарше. Побеждает первый.

Процесс состязания и ухаживания у панд включает маркирование территории слюной и фекалиями, стычки между конкурирующими самцами, а иногда и между самцом и самкой, и громкое рычание самцов, для того чтобы попробовать напугать друг друга.

Кроме того самцы иногда брали самку "в заложники". Все эти ритуалы, считают исследователи, ускоряли овуляцию самки. Так происходит у всех панд, поясняет комментатор.

Такие сложные ритуалы сложно воспроизвести в неволе, и, возможно, поэтому эти пушистые звери так редко размножаются в зоопарках.

Чтобы заснять ритуалы и секс панд, команда режиссеров, лесничих и ученых три года провела в джунглях в районе хребта Циньлин.