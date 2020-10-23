В Китае впервые сняли на видео секс панд на воле. Это довольно неэстетично
Команда документалистов впервые сняла состязание за самку и процесс спаривания у больших панд. Поймать редких животных на пленку удалось в джунглях в районе китайского хребта Циньлин.
Обнаруженные ими особенности процесса, возможно, объясняют, почему панды так редко размножаются в неволе.
На видео попали все сопутствующие размножению ритуалы панд. За самку состязаются два самца - молодой и постарше. Побеждает первый.
Процесс состязания и ухаживания у панд включает маркирование территории слюной и фекалиями, стычки между конкурирующими самцами, а иногда и между самцом и самкой, и громкое рычание самцов, для того чтобы попробовать напугать друг друга.
Кроме того самцы иногда брали самку "в заложники". Все эти ритуалы, считают исследователи, ускоряли овуляцию самки. Так происходит у всех панд, поясняет комментатор.
Такие сложные ритуалы сложно воспроизвести в неволе, и, возможно, поэтому эти пушистые звери так редко размножаются в зоопарках.
Чтобы заснять ритуалы и секс панд, команда режиссеров, лесничих и ученых три года провела в джунглях в районе хребта Циньлин.
"В сезон размножения их территории пересекаются, и они могут преодолевать до нескольких десятков километров в день в поисках партнера", - говорит один из документалистов.