Судан готов наладить отношения с Израилем. Трамп заявил, что на очереди еще пять арабских стран

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Судан - пятая арабская страна, официально признавшая государство Израиль

Судан объявил о том, что налаживает отношения с Израилем - впервые с момента образования этого государства в 1948 году.

Как заявил президент США Дональд Трамп, Судан стал еще одним членом Лиги арабских государств, нормализующим связи с Израилем, и по меньшей мере еще пять арабских стран хотят того же.

Палестинское руководство резко заклеймило и осудило израильско-суданскую сделку. Как заявил официальный представитель Организации освобождения Палестины (ООП) Вассель Абу Юсеф, эта сделка с Суданом - еще один удар в спину палестинцам.

Объявление суданских властей не стало полной неожиданностью: ожидалось, что Судан пойдет на этот шаг в обмен на то, что США исключит эту страну из своего списка стран-спонсоров терроризма.

Всего несколько недель назад о налаживании контактов с Израилем заявили власти ОАЭ и Бахрейна. За последние 26 лет эти две страны стали первыми на Ближнем Востоке, признавшими государство Израиль.

Иордания подписала мирное соглашение с властями Израиля в 1994 году, Египет - в 1979-м.

Мавритания, также являющаяся членом Лиги арабских государств, признала Израиль в 2009 году, но через 10 лет оборвала все связи.

То, что все больше арабских стран выходят на дипломатический уровень общения с Израилем, встречает резкое осуждение со стороны палестинцев, которые воспринимают это как предательство их борьбы и общего дела.

В прошлом арабские страны поставили условием любых мирных переговоров уход Израиля с оккупированных им в ходе войны 1967 года территорий и образования Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Как об этом было объявлено

Вскоре после того, как президент Трамп отдал распоряжение исключить Судан из списка государств-спонсоров терроризма, вашингтонских журналистов пригласили в Овальный кабинет Белого дома, где президент в тот момент находился на телефонной связи с суданскими и израильскими лидерами.

Помощник президента Джадд Дир заявил, что нормализация связей между Израилем и Суданом - это еще один серьезный шаг к построению мира на Ближнем Востоке, когда "еще одна страна присоединяется к Авраамовым соглашениям". Он имел в виду договоренность о налаживании связей, достигнутую в августе 2020 года при посредничестве США между ОАЭ, Бахрейном и Израилем.

Суданский премьер-министр Абдалла Хамдок поблагодарил Трампа за исключение его страны из списка спонсоров терроризма и сказал, что суданское правительство работает над развитием международных связей во благо суданского народа.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал по телефону американскому президенту: "Под вашим руководством мы очень быстро расширяем их мирный круг".

Трамп на это ответил: "Еще очень и очень многие примкнут".

Между тем Израиль заявил, что не станет препятствовать продаже высокоточной военной техники из США в ОАЭ. Ранее США заявляли, что рассмотрят предложение о продаже ОАЭ реактивных истребителей F-35, если Эмираты наладят отношения с Израилем.

Израиль настаивает на необходимости сохранять свое военное преимущество над другими странами Ближнего Востока, однако в начале текущей недели Тель-Авив заявил, что США согласились усовершенствовать израильский военный потенциал.

Судан и Израиль: история отношений

Именно столица Судана Хартум стала тем местом, где в 1967 году представители стран Арабской лиги поклялись не заключать мира с Израилем, не признавать Израиль и не вести с ним переговоры.

Судан принимал участие в войнах против Израиля 1948 и 1967 годов, предоставлял убежище бойцам палестинской интифады и, как полагают, несколько лет назад пересылал иранское оружие палестинским боевикам в сектор Газа, что вызвало в ответ израильские авиудары.

Однако политический дискурс изменился со свержением в прошлом году пробывшего у власти в течение 26 лет президента Омара Башира и приходом переходного правительства, в которое входят как гражданские, так и военные лидеры.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Омар Башир был закоренелым врагом Израиля и пробыл у власти 26 лет

Обладающая реальной властью военная верхушка Судана выступает за установление отношений с Израилем, поскольку это поможет снять санкции Америки и получить столь необходимую стране экономическую помощь.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп заявлял, что Судан будет исключен из списка стран-спонсоров терроризма, как только Америка получит 335 млн долларов в качестве компенсации за нападения на американские посольства в Африке.

В итоге власти Судана поместили средства на специальный депозитный счет для жертв атак Аль-Каиды на посольства США в Кении и Танзании.