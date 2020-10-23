США уличили в хакерстве московский институт ЦНИИХМ

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Разработчики вируса сканировали и проверяли на надежность системы безопасности предприятий в США, заявил Помпео

Министерство финансов США в пятницу объявило о новом расширении санкционных списков, внеся в них московский Центральный институт химии и механики (ЦНИИХМ).

Как считают в Соединенных Штатах, специалисты именно этого исследовательского центра разработали компьютерный вирус Triton, также известный как TRISIS и HatMan и предназначенный для взлома сетей на промышленных объектах.

"В 2017 году кибератака с использованием программы Triton остановила работу нефтехимического завода на Ближнем Востоке, - заявил, объявляя о новых санкциях, госсекретарь США Майк Помпео. - Кроме этого, сообщалось, что те же разработчики вируса сканировали и проверяли на надежность системы безопасности предприятий в США".

Институт ЦНИИХМ, созданный еще в конце XIX века, в течении десятилетий отвечал за разработку артиллерийских зарядов и взрывчатых веществ.

С 2005 года институт находится на балансе Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России).

В официальный перечень исследований, которые ведут сотрудники, были включены информационные технологии и компьютерная безопасность.

В 2018 году американская компания FireEye, занимающаяся вопросами кибербезопасности, заявила, что вирус Triton был использован для проведения атаки против системы противоаварийной защиты компании Schneider Electric в Саудовской Аравии.

Запретительные меры против российского института введены в рамках Закона США "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (СAATSA).