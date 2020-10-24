Коронавирус: "эпидемия останется до лета" и новый рекорд заболеваемости в США

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Количество людей в мире, у которых диагностирован коронавирус, превысило 42 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Россия находится на четвертом месте по числу заболевших после США, Индии и Бразилии. На пятое место, долгое время занимаемое Испанией, вышла Франция.

Накануне Всемирная организация здравоохранения предупредила, что страны Северного полушания находятся на "критическом этапе".

"Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся на опасном пути", - сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

США: вторая волна и президентские выборы

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Число новых заболеваний коронавирусом за сутки в США достигло рекордного уровня, несмотря на попытки властей сдержать вторую волну.

Согласно данным федеральных органов здравоохранения, в пятницу в стране было зарегистрировано 83010 новых случаев коронавируса, сообщил проект Covid Tracking.

Главный хирург США Джером Адамс заявил, что число госпитализаций растет, но уровень смертности при этом падает, благодаря более качественному уходу за пациентами.

Согласно Covid Tracking Project, около 8,5 млн случаев коронавируса были зарегистрированы в США с начала пандемии. Ежедневное число новых заболевших в пятницу выросло на 6 тысяч по сравнению с предыдущим рекордом в 76,8 тыс., зарегистрированным 17 июля.

За последнюю неделю в США заболели почти полмиллиона человек - это также своего рода рекорд с конца июля.

Число людей, скончавшихся после заражения коронавирусом, также постоянно росло за последние шесть дней, однако оно до сих пор значительно ниже апрельского рекорда в 2 тысячи смертей за сутки.

Число госпитализаций также растет. По данным на пятницу, более 40 тысяч человек находятся в больницах.

Средний Запад США сохраняет за собой статус самого пострадавшего региона, число случаев Covid-19 растет среди прочего в Северной Дакоте, Монтане и Висконсине.

В Огайо - ключевом штате для президентской кампании - третий день подряд регистрируется рекордное число случаев.

В других штатах, среди которых Иллинойс и Индиана, также отмечается ежедневный рост, близкий к рекордным показателям.

Как коронавирус влияет на президентскую кампанию в США?

Вспышка коронавируса в США стала ключевой темой во время президентской кампании.

Президент Дональд Трамп и его основной соперник Джо Байден поспорили об этом во время дебатов в четверг, оба кандидата представили кардинально разные взгляды на будущее пандемии.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Россия тебе много платит". Финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена за три минуты

Во время митинга во Флориде в пятницу президент Трамп пообещал своим сторонникам, что пандемия скоро закончится, и обвинил Байдена в преувеличивании кризиса, чтобы запугать людей и получить больше голосов.

Выступая в Делавэре, Байден в свою очередь заявил, что президент отказался от попыток сдержать вирус.

Бывший вице-президент пообещал, что если его выберут, он попросит губернаторов штатов сделать обязательным использование масок, внедрит национальный план по тестированию на ковид и запустит производство средств индивидуальной защиты.

Байден также пообещал сделать вакцину от коронавируса бесплатной для каждого американца, если она будет одобрена. Похожий план был обнародован федеральным правительством в сентябре в рамках инициативы Белого дома.

Президент Польши заразился Covid-19

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Польский президент Анджей Дуда заразился коронавирусом, но, по словам его помощника, чувствует себя нормально.

48-летний Дуда сдал тест в пятницу, когда были зарегистрированы рекордные для страны 13600 новых случаев заболевания.

Дуда - не первый лидер, заразившийся Covid-19: ранее коронавирусом переболели также президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Польша ввела общенациональный карантин, который включает частичное закрытие начальных школ и ресторанов.

Неясно, где Дуда мог заразиться коронавирусом, однако он присутствовал на мероприятии в Таллинне в понедельник, где встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым, который позже самоизолировался.

Франция: коронавирус останется до лета, а вторая волна может быть хуже первой

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Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в больницу заявил, ссылаясь на ученых, что вирус никуда не денется в лучшем случае до следующего лета.

Он добавил, что пока рано говорить, придется ли Франции вводить полный или частичный локдаун.

На этой неделе комендантский час был введен в 38 регионах страны - мерой затронуты около 46 миллионов человек.

Вступивший в силу в полночь комендантский час подразумевает, что в промежуток с 21:00 до 06:00 люди будут оставаться дома, а передвижения разрешены только для тех, кто едет на работу или с работы, или обращается за медпомощью. В противном случае штраф составит 135 евро.

Комендантский час будет ослаблен, когда число новых случаев снизится до 3-5 тысяч за сутки, заявил Макрон. Такой уровень заболеваемости был в конце августа.

Тем временем руководитель группы парижских больниц предупредил, что вторая волна может быть хуже первой.

"В последние месяцы сложилось мнение, что второй волны нет или это небольшая волна. Ситуация прямо противоположная", - заявил Мартин Хирш.

Ситуация в России

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 16,5 тысяч случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. За сутки скончались 296 человек.

В Москве за сутки выявлено 4453 пациента с коронавирусом. "Госпитализировано 1339 человек. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 299 человек", - сказали в оперштабе.