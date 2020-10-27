Фото из индонезийского "Парка Юрского периода" обеспокоило защитников природы

Автор фото, Save Komodo Now Подпись к фото, Это фото стало вирусным в социальных сетях Индонезии на выходных

Фотография комодского дракона перед грузовиком вызвала опасения по поводу строительства так называемого "Парка Юрского периода" на индонезийском острове Ринка.

Этот объект стоимостью в несколько миллионов долларов - часть планов правительства страны по радикальной реорганизации туризма в национальном парке Комодо.

Разошедшаяся по соцсетям фотография вновь поставила вопрос о том, как строительство парка скажется на популяции крупнейших в мире ящеров.

Официальные лица заявили, что драконы не пострадали и правительство придает большое значение их безопасности.

Комодские вараны, или драконы, встречаются в дикой природе лишь на нескольких индонезийских островах, где, как считают ученые, они обитают уже миллионы лет.

Посмотреть на это чудо природы приезжают со всего мира, и в последние годы власти пытались решить непростую задачу: совместить охрану драконов и туризм в национальном парке.

Сначала в Джакарте решили полностью закрыть остров Комодо, где обитает большая часть популяции пресмыкающихся, и расселить две тысячи его обитателей по другим островам. Однако в прошлом году от этого решения отказались.

Вместо этого власти заявили, что введут схему членских взносов и откажутся от массового туризма, чтобы защитить драконов и их среду обитания. Посещение острова теперь обойдется в тысячу долларов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Комодские драконы - крупнейшие ящеры на планете

Однако примерно тогда же были обнародовали планы по значительному развитию туризма на соседнем острове Ринка, где обитает вторая по величине популяция комодских драконов.

В сентябре архитекторы разместили в "Инстаграме" видео со своим проектом - и сопроводили его музыкой из известной голливудской франшизы о динозаврах. Его немедленно растиражировали в социальных сетях, а сам проект в Индонезии неофициально стал называться "Парк Юрского периода".

Предполагается, что строительство завершится к июню 2021 года. На острове появятся туристический информационный центр и пристань.

Почему фото вызвало такие дебаты?

В минувшие выходные изображение дракона, стоящего перед строительным грузовиком на острове Ринка, широко разошлось в "Твиттере" и "Инстаграме".

Его распространяла группа активистов Save Komodo Now, которые написали: "Комодские драконы впервые слышат рев двигателей и запах дыма. Кто-нибудь еще печется о спасении драконов?"

Активисты опасаются, что застройка не лучшим образом скажется и на животных, и на местных жителях.

Подпись к фото, Численность драконов разнится от острова к острову

Индонезийские чиновники сообщили Би-би-си, что они изучили этот снимок и могут подтвердить, что во время строительных работ ни один ящер не пострадал. На всякий случай министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии направит на остров своих специалистов, чтобы проследить за соблюдением всех правил по защите варанов при строительстве.