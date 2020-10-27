Фото из индонезийского "Парка Юрского периода" обеспокоило защитников природы
Фотография комодского дракона перед грузовиком вызвала опасения по поводу строительства так называемого "Парка Юрского периода" на индонезийском острове Ринка.
Этот объект стоимостью в несколько миллионов долларов - часть планов правительства страны по радикальной реорганизации туризма в национальном парке Комодо.
Разошедшаяся по соцсетям фотография вновь поставила вопрос о том, как строительство парка скажется на популяции крупнейших в мире ящеров.
Официальные лица заявили, что драконы не пострадали и правительство придает большое значение их безопасности.
Комодские вараны, или драконы, встречаются в дикой природе лишь на нескольких индонезийских островах, где, как считают ученые, они обитают уже миллионы лет.
Посмотреть на это чудо природы приезжают со всего мира, и в последние годы власти пытались решить непростую задачу: совместить охрану драконов и туризм в национальном парке.
Сначала в Джакарте решили полностью закрыть остров Комодо, где обитает большая часть популяции пресмыкающихся, и расселить две тысячи его обитателей по другим островам. Однако в прошлом году от этого решения отказались.
Вместо этого власти заявили, что введут схему членских взносов и откажутся от массового туризма, чтобы защитить драконов и их среду обитания. Посещение острова теперь обойдется в тысячу долларов.
Однако примерно тогда же были обнародовали планы по значительному развитию туризма на соседнем острове Ринка, где обитает вторая по величине популяция комодских драконов.
В сентябре архитекторы разместили в "Инстаграме" видео со своим проектом - и сопроводили его музыкой из известной голливудской франшизы о динозаврах. Его немедленно растиражировали в социальных сетях, а сам проект в Индонезии неофициально стал называться "Парк Юрского периода".
Предполагается, что строительство завершится к июню 2021 года. На острове появятся туристический информационный центр и пристань.
Почему фото вызвало такие дебаты?
В минувшие выходные изображение дракона, стоящего перед строительным грузовиком на острове Ринка, широко разошлось в "Твиттере" и "Инстаграме".
Его распространяла группа активистов Save Komodo Now, которые написали: "Комодские драконы впервые слышат рев двигателей и запах дыма. Кто-нибудь еще печется о спасении драконов?"
Активисты опасаются, что застройка не лучшим образом скажется и на животных, и на местных жителях.
Индонезийские чиновники сообщили Би-би-си, что они изучили этот снимок и могут подтвердить, что во время строительных работ ни один ящер не пострадал. На всякий случай министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии направит на остров своих специалистов, чтобы проследить за соблюдением всех правил по защите варанов при строительстве.
Сегодня на островах Индонезии обитает около трех тысяч комодских драконов. Большинство из них - около 1700 - живут на острове Комодо, еще около 1000 - на Ринке. Национальный парк в целом является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.