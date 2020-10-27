Выпущенный из СИЗО политтехнолог Шкляров улетел в США. За него просил Помпео

Автор фото, day.gudkov.ru

Как сообщают белорусские СМИ, политтехнолог Виталий Шкляров, задержанный в Гомеле 29 июля в связи с так называемым "делом Тихановского", выехал из страны и направляется в США.

Три дня назад его освобождение обсуждали Александр Лукашенко и глава Государственного департамента США Майк Помпео - согласно некоторым источникам, у него есть американский дипломатический паспорт.

Шкляров женат на гражданке США, работающей в посольстве в Киеве. В настоящее время она находится в Вашингтоне, куда и вылетел Шкляров.

Помпео призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Беларуси Шклярова, однако, судя по словам его адвоката Антона Гашинского, дело Шклярова еще не закончено.

"Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса. Мать осталась лечиться в Минске, находится в больнице, Виталий вернется в Минск, потому что на самом деле ничего не изменилось — Виталий все еще под следствием и подпиской о неразглашении", - цитирует адвоката агентство Интерфакс-Запад.

Автор фото, T.ME/PUL_1 Подпись к фото, Шкляров был одним из арестованных, с которыми 10 октября встречался Лукашенко

Шклярова задержали 29 июля в Минске, куда он приехал навестить мать. Почти три месяца он содержался в СИЗО, где был участником встречи Лукашенко с заключенными 10 октября и вскоре после этого был выпущен из изолятора.