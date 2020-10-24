Под Выборгом убит влиятельный бизнесмен и депутат Александр Петров
В поселке Великое Выборгского района Ленинградской области вечером 24 октября убит влиятельный в Выборге бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров.
Об этом также со ссылкой на информированные источники сообщает Интерфакс, однако официального подтверждения этих сведений пока нет.
Пресс-служба управления СКР по Ленинградской области сообщила, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Александру Петрову был 61 год, он являлся совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других крупных региональных предприятий.
Согласно данным единого госреестра, Петров числился председателем совета "Спортивный клуб "Фаворит" муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области, владельцем ООО "Сфера" (специализировавшимся в управлении недвижимостью) и совладельцем еще 24 активов.
Местное издание 47news утверждает, что бизнес-структуры Петрова занимались "практически всеми направлениями жизнедеятельности Выборга".
Александр Петров был отцом Виталия Петрова, первого российского пилота "Формулы-1", выступавшего с 2010 по 2013 год. Александр Петров частично оплачивал выступление сына в "Формуле-1" из собственных средств.