Под Выборгом убит влиятельный бизнесмен и депутат Александр Петров

Автор фото, Геодакян Артем/TASS

В поселке Великое Выборгского района Ленинградской области вечером 24 октября убит влиятельный в Выборге бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров.

Об этом также со ссылкой на информированные источники сообщает Интерфакс, однако официального подтверждения этих сведений пока нет.

Пресс-служба управления СКР по Ленинградской области сообщила, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Александру Петрову был 61 год, он являлся совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других крупных региональных предприятий.

Согласно данным единого госреестра, Петров числился председателем совета "Спортивный клуб "Фаворит" муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области, владельцем ООО "Сфера" (специализировавшимся в управлении недвижимостью) и совладельцем еще 24 активов.

Автор фото, МО "Выборгский район"

Местное издание 47news утверждает, что бизнес-структуры Петрова занимались "практически всеми направлениями жизнедеятельности Выборга".