Хабиб Нурмагомедов выиграл 29-й бой подряд и объявил о завершении карьеры

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что провел свой последний бой в карьере.

В субботу вечером Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Это был 29-й бой в карьере россиянина, он не потерпел ни одного поражения.

"Когда я начинал в UFC, очень многие не верили (в меня). Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так всё может на мои плечи обрушиться", - сказал Нурмагомедов после завершения поединка.

Свою победу он посвятил своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, умершему летом этого года от осложнений на фоне заражения коронавирусом.

Гэтжи, в свою очередь, назвал победу россиянина абсолютно заслуженной. "Я отношусь к Хабибу со всем уважением... Он - величайший, тут нет вопросов. Я желаю ему удачи в новой жизни", - сказал американец.

Пресс-служба UFC назвала Нурмагомедова королем, "наследию которого не будет равных". С победой россиянина поздравили, среди прочих, его бывший соперник Конор Макгрегор и футболист Криштиану Роналду.

32-летний уроженец Дагестана провел 13 боев в UFC. В апреле 2018 года Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс, победив американца Эла Яквинту. Далее он дважды защитил титул в поединках с ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Пуарье.