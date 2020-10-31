В Берлине открылся новый аэропорт. На девять лет позже срока

Автор фото, AFP

В Берлине состоялась церемония открытия нового аэропорта Берлин-Бранденбург, строительство которого затянулось на девять лет и обошлось налогоплательщикам более чем в 6 млрд евро вместо запланированных 2 млрд.

В честь запуска аэропорта на две его взлетно-посадочные полосы друг за другом приземлились два самолета - Airbus A321neo авиакомпании Lufthansa и такой же лайнер EasyJet.

Самолет Lufthansa выполнил специальный рейс из Мюнхена, EasyJet вылетел из другого берлинского аэропорта Тегель, сделал круг над ныне закрытым аэропортом Темпельхоф, затем оба самолета зашли на посадку.

Аэропорт будет выходить на полную мощность постепенно: с 1 ноября начнутся регулярные рейсы, 4 ноября заработает южная взлетно-посадочная полоса, а до 8 ноября авиакомпании переведут все рейсы из аэропорта Тегель.

Первый коммерческий рейс EasyJet с острова Фуэртевентура (Канарские острова) в Испании приземлится в новом аэропорту в субботу вечером, первый вылет запланирован на 7 утра воскресенья - это будет рейс EasyJet в Лондон.

Запуск нового аэропорта - историческое событие для Германии. Его строительство затянулось на много лет и сопровождалось многочисленными проблемами; идея построить единый аэропорт для Берлина возникла еще 30 лет назад после объединения Германии.

Находящийся в черте города аэропорт Тегель прекратит свое существование 8 ноября, другой столичный аэропорт Шёнефельд стал частью нового аэровокзального комплекса и превратился в 5 терминал аэропорта Берлин-Бранденбург.

Автор фото, Getty Images

Аэропорт Берлин-Бранденбург занимает 1,5 тысячи гектаров, имеет две взлетно-посадочные полосы, три терминала, 25 телетрапов и способен одновременно обслуживать более 100 воздушных судов.

В аэропорту пока будут работать два терминала из трех - первый (основной) и пятый (бывший Шёнефельд). Терминал 2 построен, но открыть его планируется летом 2021 года.

В дальнейшем планируется строительство еще двух терминалов. К 2040 году аэропорт должен выйти на максимальную мощность и обслуживать до 50 млн пассажиров ежегодно.

Строительство аэропорта началось еще в 2006 году, открыть его изначально планировалось в октябре 2011 года.

Незадолго до этого открытие было официально перенесено на 2012 год, однако затем выяснилось, что аэропорт не готов начать работу из-за многочисленных технических проблем, возникших вследствие халатности и коррупции.

Основные претензии возникли к системе противопожарной безопасности. Из-за ошибок инженерного планирования пришлось полностью перестраивать часть конструкций и заново перекладывать более 700 км кабелей.

За эти годы несколько раз менялось руководство аэропорта, строительные компании банкротились, а в отношении некоторых ответственных менеджеров были начаты расследования.

Аэропорт принадлежит землям Берлин и Бранденбург, а также правительству ФРГ. Попытка его приватизации в начале 2000-х годов провалилась.