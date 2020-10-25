"Сменим все, кроме жен и детей". Скончался глава корпорации Samsung Ли Гон Хи

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ли Гон Хи произвел радикальные перемены в компании и сделал из нее одну из самых влиятельных в стране корпораций

Скончался глава крупнейшей в Южной Корее корпорации Samsung Group Ли Гон Хи, ему было 78 лет.

Ли Гон Хи сумел из основанной его отцом небольшой торговой фирмы создать крупнейший в стране конгломерат, в который, помимо производителя электроники, входят и другие компании, охватывающие разные сферы экономики - от страхования до транспортировки.

За время его управления Samsung Electronics выросла в одну из ведущих в мире компаний по производству электроники.

По данным журнала Forbes, он был самым богатым человеком Южной Кореи с состоянием в 21 млрд долларов.

Компания Samsung сообщила, что Ли Гон Хи умер в воскресенье в кругу семьи, однако причину смерти не сообщила. В 2014 году он перенес инфаркт миокарда, после которого так до конца и не оправился.

"Мы все в Samsung будем помнить его и то время, которое мы провели вместе с ним", - говорится в заявлении компании.

"Сменим все, кроме жён и детей"

Ли был третьим сыном корейского предпринимателя Ли Бён Чхоля, основавшего в 1938 году Samsung Group. Он вошёл в дела фирмы в 1968 году, а в 1987-м, после смерти отца, стал ее председателем.

В те годы Samsung был производителем дешевых, некачественных товаров, однако Ли Гон Хи произвел радикальные перемены в компании.

В 1993 году Ли сказал своим подчиненным прославившую его фразу: "Давайте сменим все, кроме наших жён и детей".

Фирма затем уничтожила весь свой товарный запас мобильных телефонов в количестве 150 тысяч.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Ли Гон Хи в детстве со своими родителями

Ли Гон Хи редко давал интервью журналистам, избегал чрезмерного внимания и получил прозвище "король-отшельник".

Дважды против него выдвигались обвинения в коррупции, в частности, в даче взятки бывшему президенту страны Ро Дэ У.

После выдвинутых против него в 2008 году обвинений в уклонении от уплаты налогов и хищении средств Ли Гон Хи оставил пост главы Samsung. За уклонение от уплаты налогов его приговорили к трем годам условно, однако на следующий год он был помилован президентским указом и возглавил кампанию по проведению в 2018 году Зимней Олимпиады в Южной Корее.

В 2010 году он вернулся на пост председателя совета директоров Samsung Group, однако после инфаркта в 2014 был прикован к постели.

Кто возглавит влиятельнейший чеболь?

Samsung является крупнейшим южнокорейским финансово-промышленным конгломератом, или чеболем, объединяющим целый ряд фирм во владении одной семьи.

Чеболи, как форма бизнес-управления, помогли трансформировать экономику Южной Кореи после Второй мировой войны, однако уже долгое время их обвиняют в коррупции, а также политических и финансовых махинациях.

С уходом Ли Гон Хи главной проблемой становится, как указывают обозреватели, потенциально щекотливый вопрос о том, кто из его детей примет бразды правления компанией и как будут распределены средства между его тремя старшими детьми и женой.

В прошлом подобные ситуации, когда умирал глава очередного чеболя, приводили к затяжным тяжбам между потенциальными наследниками.

В своем официальном сообщении Samsung не обнародовала, оставил ли глава компании завещание.

"Прошло шесть лет с тех пор, как Ли оказался в больнице, так что, если между детьми имеется консенсус, то тогда Samsung плавно перейдет к новому руководству. Но если нет, то может начаться наследственная тяжба", - цитирует агентство Рейтер Пак Санг Ина, профессора Сеульского Национального университета.

Сын Ли Гон Хи, 52-летний Ли Чжэ Ён, отсидел тюремный срок за соучастие в коррупционном скандале, который в результате привел в 2017 году к импичменту тогдашнего президента Пак Кын Хе.

Формально он занимает пост вице-президента Samsung Electronics, но с момента болезни отца стал считаться фактическим главой корпорации.