Минск снова на марше - в день истечения срока "народного ультиматума"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кордоны выставлены на всей центральных улицах Минска

В Минске вновь проходит несанкционированная массовая акция протеста против итогов выборов президента Беларуси. По данным оппозиции, в шествии принимают участие около 100 тысяч человек.

В воскресенье истекает срок "народного ультиматума", выдвинутого Светланой Тихановской Александру Лукашенко, объявившему себя победителем прошедших 9 августа выборов.

В противном случае с понедельника, как заявила Тихановская, начнется общенациональная забастовка, блокировка дорог и обвал продаж в предприятиях госторговли.

В числе требований, перечисленных в ультиматуме: уход в отставку, освобождение политзаключенных и прекращение насилия на улицах.

Протестующие по обыкновению стали к полудню собираться на площади Свободы, куда уже были стянуты дополнительные силы милиции и военная техника.

С 12 часов в столице стала плохо работать интернет-связь.

Автор фото, Reuters

Операторы мобильной связи A1 и МТС объяснили сниженную пропускную способность "распоряжением уполномоченных государственных органов по обеспечению национальной безопасности", передает Интерфакс.

Закрыты на вход и выход центральные станции Минского метрополитена.

ГАИ перекрыла движение в сторону центра, а в прилегающих к центральным улицам дворах бродят омоновцы, сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на своего корреспондента в Минске.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, двух человек в спецжилетах "Пресса", один из которых вел фотосъемку, увели в неизвестном направлении. Позднее Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что задержан корреспондент "Комсомольской правды" Святослав Зоркий и журналист "Новага часу" Дмитрий Дмитриев. Те ли это журналисты, задержание которых видел корреспондент РИА, неизвестно.