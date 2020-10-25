Коронавирус в Европе: Испания вводит частичный локдаун, премьер Болгарии заболел Covid-19

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По данным Всемирной организации здравоохранения, уже третий день подряд суточная статистика новых случаев заболевания в Европе бьет рекорды. В это воскресенье в европейских странах суммарно было выявлено 465,3 тыс инфицированных.

Испания и Италия вводят частичный локдаун, Covid-19 диагностирован у премьер-министра Болгарии, больницы Швейцарии просят медиков на пенсии вернуться на работу, Франкфурт отказался от традиционных рождественских мероприятий. Эти и другие новости о развитии ситуации с Covid-19 - в нашем ежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент коронавирусом в мире заболели 42,8 млн человек, умерли - более 1,1 млн.

Число заболевших в России превысило 1,5 млн человек. Самым пострадавшим городом остается Москва. При этом мэр Сергей Собянин сказал в воскресенье, что хотя статистика заболеваний продолжает расти, темп этого роста несколько замедлился.

Испании грозит локдаун на 6 месяцев

Власти Испании объявили в стране режим чрезвычайной ситуации и с воскресенья вводят повсеместно комендантский час с 23:00 до 6 утра. Исключение сделано для Канарских островов.

По словам премьер-министра Педро Санчеса, это необходимо, чтобы взять под контроль резкий скачок заболеваемости Covid-19.

Кроме того, местным властям даны полномочия по своему усмотрению накладывать запреты на передвижения между регионами. Пока новые правила рассчитаны на 15 дней, но Санчес намерен просить парламент продлить их до шести месяцев.

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Во время первой волны эпидемии весной этого года Испания стала одной из самых пострадавших стран в мире и ввела один из самых жестких локдаунов.

"Мы переживаем экстремальную ситуацию, самую серьезную за последние полвека", - сказал Педро Санчес в телеобращении к нации в воскресенье.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Испании Covid-19 заболели более миллиона человек, умерли 34,7 тыс.

Премьер Италии просит нацию "сжать зубы"

Также в воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласовал с главами регионов ограничительные меры, которые вступят в силу с понедельника. В стране полностью закрываются кинотеатры, бассейны и спортзалы. Бары, рестораны и киоски с мороженым будут закрываться в 18:00, при этом большая часть магазинов и бизнесов могут работать дольше.

Ученики старших классов снова переходят на дистанционное обучение.

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"Мы думаем, что в этом месяце всем придется тяжело, но если мы, сжав зубы, перенесем эти ограничения, в декабре можно будет снова свободно дышать", - сказал Конте в ходе воскресной пресс-конференции. По его словам, власти всеми силами пытаются избежать повторного локдауна, который в марте-апреле нанес Италии большой экономический ущерб.

Италия была первой европейской страной, принявшей на себя удар эпидемии в феврале этого года. На пике бедствия в наиболее пострадавших районах не хватало гробов для большого числа умерших от коронавируса. С начала пандемии в Италии заболело 525,7 тыс человек, умерли - 37,3 тыс.

Другие новости Европы

В воскресенье премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подтвердил на своей странице в "Фейсбуке", что у него диагностирован коронавирус. Он сообщил, что испытывает умеренные симптомы и уходит в необходимую самоизоляцию. Накануне стало известно, что Covid-19 заболел президент Польши Анджей Дуда.

Продолжает ухудшаться ситуация в Чехии: почти 12,5 тыс заболевших за это воскресенье. Власти страны начали вводить новые ограничительные меры еще в начале октября, а в эти выходные в ряде регионов вступили в силу локальные локдауны.

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Власти Нидерландов признают, что введенные почти месяц назад ограничения пока не помогают взять ситуацию под контроль. За минувшие 24 часа по всей стране заболели более 10 тысяч человек, хотя большинство общественных мест в крупных городах, в частности, бары и рестораны уже более двух недель полностью закрыты.

В Германии вандалы нанесли урон зданию Института Роберта Коха, в стенах которого ведется статистика распространения коронавируса в стране. Разбиты несколько окон, и была совершена попытка поджога. По словам полиции, действовала группа из нескольких человек.

В стране также наблюдается вторая волна эпидемии. Несколько городов уже объявили, что в этом году отказываются от традиционных рождественских торжеств. В воскресенье аналогичное заявление сделали власти Франкфурта.