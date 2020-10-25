На танкере у берегов Британии спецназ задержал семь человек, они угрожали экипажу

Автор фото, Eleanor Smith Подпись к фото, На фото танкер "Наве Андромеда" находится посредине, между двумя другими судами

На борту танкера "Наве Андромеда", находящегося в водах у острова Уайт у южного побережья Великобритании, задержаны семь человек, угрожавших безопасности экипажа. Все семеро не имеют отношения к рейсу, британская пресса называет их "безбилетниками".

На данный момент известно, что около 10 утра, когда судно находилось примерно в 10 километрах от британского берега, экипаж подал сигнал об опасности. Береговая служба передала информацию полиции, а полиция в свою очередь информировала министерство обороны Великобритании.

Инцидент был расценен как попытка захвата судна, и минобороны санкционировало привлечение к операции специальной десантной службы Британии SAS. Операция, в которой участвовали шесть вертолетов, длилась девять минут.

Экипаж укрылся в цитадели корабля - отсеке с наиболее важными корабельными отделениями - и не пострадал. По словам экспертов, по инструкции экипаж должен запереться там в случае угрозы террористической атаки или нападения пиратов.

По словам юристов компании-владельца судна, инцидент, скорее всего, произошел после того, как экипаж обнаружил присутствие на борту "безбилетников" и попытался взять их под стражу.

"Наве Андромеда", принадлежащая греческой компании Navios, направлялась из Лагоса в Нигерии к нефтеперерабатывающему заводу Fawley недалеко от Саутгемптона и никуда по пути не заходила.

Из Лагоса танкер вышел 5 октября, и пока неясно, каким образом "безбилетникам" удавалось скрываться в течение 20 дней. Также неясно, с какой целью они пробрались на судно и куда бы направились после швартовки, если бы не были обнаружены.