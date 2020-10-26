Коронавирус в мире: Италия бастует против ограничений; Санта не получит прививку; новое "поколение "ковид""

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Китай в очередной раз массово тестирует целый город, итальянцы больше боятся банкротства, чем вируса, Белый дом считает бессмысленным пытаться контролировать эпидемию.

По данным ВОЗ, самый резкий скачок заболеваемости в последние дни наблюдается суммарно в странах Европы. При этом США, Индия и Бразилия продолжают лидировать в мире по числу заболевших и умерших.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заболели 43,1 млн человек, умерли - более 1,1 млн.

Новые ковид-ограничения, новые протесты

В Италии и Испании люди вышли на акции протеста против введенных накануне ужесточений из-за роста заболеваний коронавирусом.

В Италии, начиная с сегодняшнего дня, бары и рестораны будут работать только до 18:00. Спортзалы, бассейны, театры и кинотеатры закрылись до 24 ноября, и правительство может продлить этот срок. Суточные показатели заболеваемости в последние дни стабильно превышают 20 тыс. человек, и власти просят итальянцев с пониманием отнестись к новым ограничительным мерам.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие итальянские бизнесмены говорят, что боятся банкротства больше, чем заболевания

Однако владельцы малых и средних бизнесов в Неаполе вышли накануне на акцию, требуя от правительства компенсации. Ожидается, что в понедельник аналогичные протесты пройдут в Милане и Турине.

С ночи воскресенья в Испании введен общенациональный комендантский час с 23:00 до 6 утра. Исключение сделано только для Канарских островов.

Также отдельные регионы вводят ограничения на пересечение своих границ. Компании людей, не проживающих под одной крышей, не должны превышать 6 человек. На прошлой неделе Испания преодолела отметку в миллион заболевших с начала пандемии. Суточные показатели новых случаев инфицирования значительно выросли.

В Барселоне в понедельник проходят акции протеста несогласных с введенными мерами.

Ситуация в других странах

Автор фото, EPA Подпись к фото, Во временной больнице на окраине Праги готовы к приему пациентов

В Чехии, наиболее пострадавшей от второй волны эпидемии, кафе и рестораны работают только на вынос, магазины товаров не первой необходимости закрыты, школы снова переведены в режим онлайн. На окраине Праги построен временный госпиталь на 500 коек, власти ожидают большого наплыва пациентов.

Органы здравоохранения Франции заявляют, что истинное число новых случаев заболевания в сутки может в два раза первышать официальную статистику. По их оценкам, в стране ежедневно заболевают порядка 100 тысяч человек, если включать сюда бессимптомные случаи и непоставленные диагнозы. По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции заболели почти 1,2 млн человек, умерли - 34,7 тыс.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В некоторых штатах США продолжается резкий рост числа заболевших

Главный советник Белого дома Марк Медоуз заявил, что власти США не собираются контролировать ситуацию с Covid-19. По его словам, победить эпидемию смогут только такие факторы как вакцина и терапия.

Соперник Дональда Трампа по президентской гонке, демократ Джо Байден в ответ на это сказал, что нынешняя администрация сдалась без боя.

Статистика заболеваний в стране продолжает расти, за последние сутки в США выявлено 83,7 тыс. заболевших. США остаются лидерами по общему числу заболевших и умерших в мире - 8,6 млн и 225,2 тыс. умерших соответственно.

Тотальное тестирование в Китае

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В Китае снова на коронавирус тестируют целый город. На этот раз это Кашгар с населением в 4,7 млн человек. Решение о тотальном тестировании власти приняли в связи со вспышкой инфекции в провинции Синьцзян.

Первый случай в Кашгаре был выявлен несколько дней назад у работницы швейной фабрики. Ее болезнь протекала бессимптомно, и диагноз был поставлен, когда она пришла на плановую проверку.

Ко второй половине дня воскресенья в Кашгаре было проведено более 2,8 млн тестов, закончить тестирование всего населения власти планируют до конца вторника.

К настоящему моменту в городе выявлено 138 бессимптомных случаев заболевания. Все школы закрыты, покидать город можно только при наличии отрицательного результата теста.

Власти Китая не включают в статистику распространения Covid-19 бессимптомных больных. По официальным данным, в стране с начала пандемии заболели 85,8 тысяч человек, умерли - 4,6 тыс. Но эксперты уверены, что число заболевших значительно выше.

В Синьцзяне проживает мусульманское этническое меньшинство уйгуров, которые, по утверждению правозащитных организаций, подвергаются в Китае жестоким гонениям.

В США раздумали прививать от коронавируса Санту и эльфов

Министерство здравоохранения и социальных служб США не будет вне очереди прививать исполнителей ролей рождественских героев в обмен на их участие в пропаганде вакцинирования.

План отменен вместе со всей рекламной кампанией стоимостью в 250 миллионов долларов, частью которой он являлся. Председатель Братского Ордена Настоящих Бородатых Санта-Клаусов Рик Эрвин назвал новость крайне разочаровывающей.

"Они малость надули Санту, - заявил Эрвин изданию Wall Street Journal. - А мы так надеялись перед Рождеством-2020!".

По его словам, около ста исполнителей роли Санты уже записались добровольцами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Минздрав США хотел, чтобы Санта продвинул вакцину своим примером

Как пишет WSJ, идея использовать знаменитостей для рекламирования вакцинации на собственном примере принадлежала помощнику министра здравоохранения Майклу Капуто.

В распоряжении издания имеется сделанная в августе запись телефонного разговора, на которой Капуто рассказывает Эрвину, что вакцина будет готова ко Дню Благодарения (последний четверг ноября), и что привилегия получить ее первыми будет дана представителям жизненно важных для общества профессий.

"А кто же есть жизненно важные работники, как не вы и ваши коллеги?" - далее говорит он. Эрвин довольно смеется и отвечает: "Если вы сделаете Санте такое одолжение, Санта, конечно, будет соответствовать".

14 сентября Майкл Капуто разместил в "Фейсбуке" видеоролик, в котором обвинил министерских экспертов в "подрывной деятельности" против Дональда Трампа, а спустя два дня ушел в бессрочный отпуск в связи с онкологическим заболеванием.

Официальный представитель минздрава подтвердил, что план действительно существовал, но сказал, что главе ведомства Алексу Азару о нем не докладывали.

"Поколение "ковид"

Молодые британцы в возрасте 16-25 лет из менее благополучных социальных слоев стали главными заложниками пандемии, и ее последствия для них будут самыми долгосрочными, выяснили журналисты программы Би-би-си Panorama, проведя собственное расследование.

Вероятность потерять работу в период локдауна для представителей этой группы была в два раза выше, чем для более возрастных работников. Доходы 6 из 10 опрошенных упали кардинально.

Для 16-18-летних подростков не пройдут бесследно закрытие школ и временное обучение в режиме онлайн. Исследования показали, что дети из неблагополучных семей отстали от программы гораздо больше, чем их более состоятельные сверстники. Для многих это может означать, что они навсегда лишились даже минимального шанса поступить в дальнейшем в вуз.

И хотя исследование было проведено среди британцев, его авторы считают, что похожая ситуация наблюдается повсеместно, и в наш лексикон скоро прочно войдет определение "поколение "ковид".

Лишь у 4% переболевших в Ухане нашли антитела к Covid-19

Последние исследования, проведенные учеными из Университета науки и технологий Хуачжун, показали, что среди взрослого населения города Ухань, откуда по миру начала распространяться эпидемия Covid-19, лишь у 4% обнаружены антитела к вирусу. По словам ученых, этот факт ставит под сомнение стратегию стран, сделавших ставку на выработку так называемого "стадного иммунитета", а не на вакцину.

Автор фото, Photoshot Подпись к фото, Последние исследования подтверждают мнение большинства, что вакцина - единственный способ остановить пандемию

Авторы исследования протестировали более 35 тысяч человек, перенесших Covid-19. Ранее считалось, что в крови переболевших обязательно должны присутствовать два типа антител - иммуноглобулин M и G. Однако в ходе последнего исследования тип М сам по себе не был обнаружен ни у одного из тестируемых, тип G выявлен у 3,2%, а наличие обоих типов антител оказалось у менее 1%.

По словам одного из авторов исследования в Ухане, при таких выкладках идея "стадного иммунитета", который якобы должен появляться естественным образом, представляется все более призрачным сценарием.