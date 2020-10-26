Скандал в Катаре: пассажирок раздели и обследовали. Австралия требует объяснений

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2 октября всем совершеннолетним женщинам, в том числе 13 гражданкам Австралии, вылетавшим рейсом компании Qatar Airways из Дохи в Сидней, приказали выйти из самолета и раздеться догола для медицинского освидетельствования. Администрация аэропорта пыталась таким образом найти только что родившую женщину, поскольку в одном из туалетов был найден брошенный новорожденный младенец. Австралийские власти назвали действия администрации аэропорта "Хамад" в Дохе "неслыханнами и оскорбительными".

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что чрезвычайно обеспокоена сообщениями об инциденте в катарском аэропорту.

Ребенок жив и находится в безопасности, кто его оставил в аэропорту, по-прежнему неизвестно.

Медосмотр на летном поле

На территории Австралии пассажиры рейса должны были уйти в 14-дневную изоляцию, после окончания которой две пассажирки рассказали о своих злоключениях в интервью Австралийской вещательной корпорации (АВС). После их заявлений разразился скандал.

Еще одна пассажирка, Ким Миллс, сообщила британскому изданию Guardian, что ее отвели на неосвещенную автостоянку рядом с летным полем, где стояли три кареты скорой помощи, в которых и проводился медосмотр.

По словам Миллс, ее освободили от этой процедуры, вероятно, потому, что ей за 60. Тем не менее, рассказывает женщина, было крайне неприятно, а больше всего Миллс возмутило то, что ни ей, ни другим не объяснили, что происходит.

"У меня ноги подкашивались от страха. Я думала, что меня сейчас увезут куда-нибудь", - рассказала она.

Уже в полете стюардессы сказали Миллс, что экипажу тоже ничего не объяснили, когда задерживали рейс и снимали с борта пассажирок.

"Все это было совершенно ужасно. Я просто представить не могу, что пережили бедные молодые девушки", - заключила она.

Один из пассажиров Вольфганг Бабек сообщил Эй-би-си, что женщины возвращались в салон самолета явно потрясенными и расстроенными, а одна девушка плакала.

"Оскорбительное обращение"

Правительство Катара пока никак не прокомментировало случившееся. Неизвестно, подвергались ли аналогичному обращению пассажирки других рейсов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн назвала случай с досмотром женщин в Дохе неслыханной и оскорбительной ситуацией

Администрация аэропорта опубликовала заявление: "Медики выразили обеспокоенность здоровьем и благополучием только что родившей матери и попросили официальные лица установить ее личность до вылета. Людей, имевших доступ в зону аэропорта, где был обнаружен младенец, попросили помочь в дознании".

Пассажирки единодушно утверждают, что их никто ни о чем не просил, и не интересовался их согласием на осмотр.

"Это небывалый случай. Я в жизни не слышала ни о чем подобном", - заявила Мэрис Пэйн.

Отвечая на вопрос журналистов, министр сказала, что не видит оснований рассматривать случившееся как сексуальное насилие, но речь безусловно идет о чрезвычайно оскорбительном обращении.

По ее словам, австралийские власти были в курсе происшествия с момента прибытия рейса из Дохи, и пассажирки, находясь на карантине, получали необходимую поддержку.

Правительство определится с дальнейшими шагами после того, как будут получены объяснения от представителей Катара.