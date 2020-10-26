Дайджест: в Нагорном Карабахе объявлено перемирие, в Беларуси - всеобщая забастовка

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В Нагорном Карабахе объявлено перемирие

Армения и Азербайджан при посредничестве США договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Соглашение, достигнутое в ходе напряженных переговоров, вступило в силу в 8:00 утра по местному времени (7:00 мск).

Дональд Трамп поздравил в "Твиттере" премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с этим шагом, отметив, что это поможет спасти много жизней.

Трамп также похвалил госсекретаря Майка Помпео, его заместителя Стива Бигана и сотрудников Совета национальной безопасности США за достижение этого соглашения.

Стороны конфликта уже дважды соглашались на прекращение огня, но после обвиняли друг друга в несоблюдении перемирия.

Вот и в этот раз Баку и Ереван вскоре после наступления перемирия уже обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня.

В Беларуси оппозиция объявила национальную забастовку

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Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская объявила о национальной забастовке с 26 октября и предложила провести ее под лозунгом "Я не просто оставляю свою работу, я останавливаю беззаконие и несправедливость".

Тихановская призвала не только не выходить на работу, но также блокировать дороги, отказаться от покупок в государственных магазинах, от пользования государственными услугами и сервисами и даже снять деньги с банковских счетов.

В качестве условия для отмены забастовки выдвинуто требование отставки Александра Лукашенко, прекращение милицейского насилия и освобождение всех политзаключенных.

Чили отказалась от конституции Пиночета

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Жители Чили на общенациональном референдуме подавляющим большинством голосов высказались за смену конституции.

Решение о его проведении было принято в прошлом году после того, как более миллиона человек вышло на улицы с требованием реформы.

Чилийцы были недовольны тем, что принятая в 1980 году еще при военном диктаторе Аугусто Пиночете конституция заложила основы неравенства в обществе, отдав частному сектору контроль над здравоохранением, образованием и пенсиями.

Оставшиеся в явном меньшинстве сторонники старой конституции утверждают, что именно благодаря ей Чили может похвастаться одной из самых стабильных в Латинской Америке экономик.

Сторонники демократии в Таиланде требуют поправок к конституции

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Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча созывает в понедельник экстренную сессию парламента, пытаясь разрешить серьезнейший за последние десятилетия политический кризис в стране.

Тысячи участников демократического движения провели в воскресенье акцию протеста в центре столицы Таиланда после того, как в полночь истек срок ультиматума с требованием отставки премьер-министра страны.

И хотя голосования в парламенте не ожидается, участники протестов в Бангкоке будут наблюдать за тем, как законодатели ответят на их требования конституционной реформы.

Би-би-си расследует кадры расстрела пленных в Карабахе

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В соцсетях все чаще появляются фотографии и видео военнопленных и погибших в Карабахе солдат.

Многие из них признаны фальшивками, однако две недавних видеозаписи - единственное известное на данный момент свидетельство преднамеренного убийства военнопленных. К такому выводу пришли расследователи Би-би-си.

Дети войны: как живет Гянджа после обстрелов

Автор фото, Max Lomakin / BBC Подпись к фото, Хадиджа потеряла родителей во время обстрела

В результате обстрелов азербайджанского города Гянджа, который находится в непосредственной близости от зоны боевых действий в Карабахе, погибли мирные жители. Родители остались без детей, дети лишились родителей. Репортаж из зоны конфликта нашего корреспондента Ольги Ившиной:

К чему готовятся армянские ополченцы?

Подпись к фото, Бывший парикмахер Арут переехал из Ливана в августе этого года

А это репортаж с другой стороны фронта. Мирные ополченцы - так называют себя бывшие учителя, соцработники и парикмахеры, которые с оружием в руках защищают непризнанный Нагорный Карабах.

Кто-то из них всегда жил здесь, другие приехали издалека - из Ливана и Ливии, Сирии и США. Но все они готовы сражаться.

Times: Европе стоит бояться Китая, а не России

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Герхард Шиндлер

Китай близок к тому, чтобы занять доминирующие позиции в мире, и Европе пора осознать нависшую над ней угрозу.

Об этом в интервью газете Times рассказал бывший глава внешней разведки Германии (BND) Герхард Шиндлер.

Он считает, что Германии нужно немедленно избавиться от стратегической зависимости от Пекина и с этой целью запретить сеть 5G, которую разработала китайская компания Huawei.

По его словам, китайские технологии так далеко опережают европейские, что никто уже не может с уверенностью сказать, защищены ли эти сети от утечек информации в Китай.

Еще одну опасность для Европы в целом и Германии в частности Шиндлер видит в молодых мусульманах.

"Если мы не сможем интегрировать сотни тысяч молодых мусульман, мы сами создадим потенциал для радикализации и насилия", - предупреждает он.

При этом бывший разведчик куда спокойнее относится к России, полагая, что Германии следует и дальше развивать культурные и экономические связи с Москвой и сотрудничать с президентом Путиным в Ливии и Сирии.

При этом Шиндлер признает руку Москвы в отравлении Навального.

"Нужно занимать ясную позицию в отношениях с Россией, русские такой подход понимают, - говорит он, - но это вовсе не означает, что следует отказываться от Северного Потока -2".

Independent: две Нобелевки Трампа "за что-то там"

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Дональд Трамп заявил о своем новом достижении: сразу двух Нобелевских премиях за посредничество в переговорах об установлении мира между Сербией и Косово и "еще за что-то".

Рассказывая избирателям на предвыборном митинге в Нью-Гемпшире о своих огромных заслугах на ниве международной дипломатии, президент США обмолвился, что по большому счету ему полагалась бы и третья Нобелевка - за его усилия в Сирии. Но не сложилось.

Впрочем, как уточняет корреспондент газеты Independent в Лос-Анджелесе, после этого акта самовосхваления Дональд Трамп все же пояснил изумленным слушателям, что он имел в виду.

"Когда я говорю Нобелевская премия, я имею в виду номинацию, ну, я не знаю, знаете ли, я не знаю", - уточнил он.

Сторонники Дональда Трампа и в самом деле выдвигали его на Нобелевскую премию мира, однако в этом году она досталась не человеку, а организации - Всемирной продовольственной программе ООН.

Советский нонконформизм - в дар литовскому музею

Автор фото, Lithuanian National Art Museum Подпись к фото, Владлен Гаврильчик. "Дуэт". 1981

Известный джазовый музыкант Владимир Тарасов передал в дар Литовскому Национальному художественному музею свою обширную коллекцию советского нонконформистского искусства.

Александр Кан рассказывает о том, как эта коллекция русского искусства мирового значения оказалась во дворце Радзивиллов.

Принцип Чебурашки

Этот репортаж - о непередаваемой атмосфере импровизированного кафе в одном из ереванских дворов и о тяжелых временах, наступивших для его завсегдатаев.

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