Дайджест: в Нагорном Карабахе объявлено перемирие, в Беларуси - всеобщая забастовка
В Нагорном Карабахе объявлено перемирие
Армения и Азербайджан при посредничестве США договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Соглашение, достигнутое в ходе напряженных переговоров, вступило в силу в 8:00 утра по местному времени (7:00 мск).
Дональд Трамп поздравил в "Твиттере" премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с этим шагом, отметив, что это поможет спасти много жизней.
Трамп также похвалил госсекретаря Майка Помпео, его заместителя Стива Бигана и сотрудников Совета национальной безопасности США за достижение этого соглашения.
Стороны конфликта уже дважды соглашались на прекращение огня, но после обвиняли друг друга в несоблюдении перемирия.
Вот и в этот раз Баку и Ереван вскоре после наступления перемирия уже обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня.
В Беларуси оппозиция объявила национальную забастовку
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская объявила о национальной забастовке с 26 октября и предложила провести ее под лозунгом "Я не просто оставляю свою работу, я останавливаю беззаконие и несправедливость".
Тихановская призвала не только не выходить на работу, но также блокировать дороги, отказаться от покупок в государственных магазинах, от пользования государственными услугами и сервисами и даже снять деньги с банковских счетов.
В качестве условия для отмены забастовки выдвинуто требование отставки Александра Лукашенко, прекращение милицейского насилия и освобождение всех политзаключенных.
Чили отказалась от конституции Пиночета
Жители Чили на общенациональном референдуме подавляющим большинством голосов высказались за смену конституции.
Решение о его проведении было принято в прошлом году после того, как более миллиона человек вышло на улицы с требованием реформы.
Чилийцы были недовольны тем, что принятая в 1980 году еще при военном диктаторе Аугусто Пиночете конституция заложила основы неравенства в обществе, отдав частному сектору контроль над здравоохранением, образованием и пенсиями.
Оставшиеся в явном меньшинстве сторонники старой конституции утверждают, что именно благодаря ей Чили может похвастаться одной из самых стабильных в Латинской Америке экономик.
Сторонники демократии в Таиланде требуют поправок к конституции
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча созывает в понедельник экстренную сессию парламента, пытаясь разрешить серьезнейший за последние десятилетия политический кризис в стране.
Тысячи участников демократического движения провели в воскресенье акцию протеста в центре столицы Таиланда после того, как в полночь истек срок ультиматума с требованием отставки премьер-министра страны.
И хотя голосования в парламенте не ожидается, участники протестов в Бангкоке будут наблюдать за тем, как законодатели ответят на их требования конституционной реформы.
Би-би-си расследует кадры расстрела пленных в Карабахе
В соцсетях все чаще появляются фотографии и видео военнопленных и погибших в Карабахе солдат.
Многие из них признаны фальшивками, однако две недавних видеозаписи - единственное известное на данный момент свидетельство преднамеренного убийства военнопленных. К такому выводу пришли расследователи Би-би-си.
Дети войны: как живет Гянджа после обстрелов
В результате обстрелов азербайджанского города Гянджа, который находится в непосредственной близости от зоны боевых действий в Карабахе, погибли мирные жители. Родители остались без детей, дети лишились родителей. Репортаж из зоны конфликта нашего корреспондента Ольги Ившиной:
К чему готовятся армянские ополченцы?
А это репортаж с другой стороны фронта. Мирные ополченцы - так называют себя бывшие учителя, соцработники и парикмахеры, которые с оружием в руках защищают непризнанный Нагорный Карабах.
Кто-то из них всегда жил здесь, другие приехали издалека - из Ливана и Ливии, Сирии и США. Но все они готовы сражаться.
Times: Европе стоит бояться Китая, а не России
Китай близок к тому, чтобы занять доминирующие позиции в мире, и Европе пора осознать нависшую над ней угрозу.
Об этом в интервью газете Times рассказал бывший глава внешней разведки Германии (BND) Герхард Шиндлер.
Он считает, что Германии нужно немедленно избавиться от стратегической зависимости от Пекина и с этой целью запретить сеть 5G, которую разработала китайская компания Huawei.
По его словам, китайские технологии так далеко опережают европейские, что никто уже не может с уверенностью сказать, защищены ли эти сети от утечек информации в Китай.
Еще одну опасность для Европы в целом и Германии в частности Шиндлер видит в молодых мусульманах.
"Если мы не сможем интегрировать сотни тысяч молодых мусульман, мы сами создадим потенциал для радикализации и насилия", - предупреждает он.
При этом бывший разведчик куда спокойнее относится к России, полагая, что Германии следует и дальше развивать культурные и экономические связи с Москвой и сотрудничать с президентом Путиным в Ливии и Сирии.
При этом Шиндлер признает руку Москвы в отравлении Навального.
"Нужно занимать ясную позицию в отношениях с Россией, русские такой подход понимают, - говорит он, - но это вовсе не означает, что следует отказываться от Северного Потока -2".
Independent: две Нобелевки Трампа "за что-то там"
Дональд Трамп заявил о своем новом достижении: сразу двух Нобелевских премиях за посредничество в переговорах об установлении мира между Сербией и Косово и "еще за что-то".
Рассказывая избирателям на предвыборном митинге в Нью-Гемпшире о своих огромных заслугах на ниве международной дипломатии, президент США обмолвился, что по большому счету ему полагалась бы и третья Нобелевка - за его усилия в Сирии. Но не сложилось.
Впрочем, как уточняет корреспондент газеты Independent в Лос-Анджелесе, после этого акта самовосхваления Дональд Трамп все же пояснил изумленным слушателям, что он имел в виду.
"Когда я говорю Нобелевская премия, я имею в виду номинацию, ну, я не знаю, знаете ли, я не знаю", - уточнил он.
Сторонники Дональда Трампа и в самом деле выдвигали его на Нобелевскую премию мира, однако в этом году она досталась не человеку, а организации - Всемирной продовольственной программе ООН.
Советский нонконформизм - в дар литовскому музею
Известный джазовый музыкант Владимир Тарасов передал в дар Литовскому Национальному художественному музею свою обширную коллекцию советского нонконформистского искусства.
Александр Кан рассказывает о том, как эта коллекция русского искусства мирового значения оказалась во дворце Радзивиллов.
Принцип Чебурашки
Этот репортаж - о непередаваемой атмосфере импровизированного кафе в одном из ереванских дворов и о тяжелых временах, наступивших для его завсегдатаев.
Дайджест подготовили Александр Баранов и Леонид Лунеев