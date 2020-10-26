В Чили праздник: страна отвергла конституцию Пиночета

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Тысячи чилийцев вышли на улицы отпраздновать отказ от конституции Пиночета

Чилийцы подавляющим большинством проголосовали за то, чтобы переписать конституцию страны, принятую в годы правления генерала Аугусто Пиночета.

Почти 90% голосов на прошедшем в воскресенье референдуме уже подсчитано, 78% избирателей проголосовало за изменение конституции.

Толчком к референдуму стали массовые протесты граждан против неравенства, к которому, по их мнению, привела пиночетовская конституция.

Президент страны Себастьян Пиньера признал итоги голосования, отдав должное тому, насколько мирно был проведен референдум.

Он назвал это голосование началом пути, по которому чилийцы должны пройти вместе.

Массовые антиправительственные протесты начались в Чили около года назад.

С самого начала демонстранты требовали принятия новой конституции, способной покончить с глубоким неравенством в обществе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Результат референдума был предсказуем, и люди начали праздновать, не дожидаясь объявления его результатов

"До сих пор конституция разделяла нас, - сказал Пиньера, обращаясь к чилийцам, вышедшим на улицы праздновать итоги референдума. - С сегодняшнего дня мы должны работать сообща, чтобы новая конституция стала великой основой единства, стабильности и будущего".

На референдуме было два вопроса: хотят ли избиратели новую конституцию и кто, какой общественный или государственный институт должен ее создавать.

Большинство проголосовало за то, чтобы новая конституция создавалась собранием, состоящим целиком и полностью из избранных граждан, а не таким, в котором состояли бы также и юристы.

Тысячи людей вышли на улицы Сантьяго и других городов страны еще до объявления результатов, поскольку голосование За" было всеми ожидаемо.

За последние 20 лет Чили достигла значительных успехов в борьбе с нищетой, тем не менее социальное неравенство здесь остается острой проблемой.