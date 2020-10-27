В региональных больницах России скапливаются трупы. Что происходит?

Автор фото, Valery Matytsyn/TASS

В моргах больниц российских регионов скапливаются трупы. В соцсетях в последнее время регулярно появляются видео и фото с черными мешками, сваленными друг на друга. Их авторы рассказывают, что из-за коронавируса в моргах образуется очередь из тел на вскрытие и учреждения с ней не справляются.

Власти объясняют это возросшей из-за коронавируса летальностью и тем, что для родственников проблематично забирать тела из-за карантинных мер. Больницам предписано проводить вскрытие каждого пациента с коронавирусом, что повышает нагрузку на патологоанатомов и тоже способствует скоплению тел.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео из Новокузнецка - на записи, опубликованной в группе "Инцидент Кузбасс" во "ВКонтакте", видны около двух десятков черных мешков на каталках и на полу, в том числе в коридоре.

"Все в трупах. Трупы везде. Можно упасть и запнуться. Приходится ходить по головам", - сказал автор видео, что вызвало большой резонанс в российских СМИ.

Кузбасский минздав подтвердил подлинность видео и то, что в нем действительно погибшие из-за Covid-19, отметив, что "эти случаи включены в официальную статистику".

Похожая ситуация произошла и в Барнауле: там в больнице №12, переоборудованной в госпиталь для лечения зараженных коронавирусом, скопились тела умерших пациентов, ожидающие вскрытия. Видео черных пакетов, сваленных в подвальном помещении на каталках и на полу, опубликовало сообщество "Инцидент. Барнаул" во "ВКонтакте".

Минздрав Алтайского края объяснил ситуацию "значительно возросшим" количеством умерших за сутки, а также тем, что родственники не спешат их забирать. По официальным данным, за все время эпидемии в крае от коронавируса умерло 309 человек.

Скопление тел в ведомстве объяснили и установленной законом необходимостью проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев смертей от коронавируса. В больнице дефицит патологоанатомов, признали в минздраве, что значительно увеличило нагрузку на каждого врача.

Типовой проект здания больницы не предусматривает достаточного количества камер для такого количества трупов, следует из сообщения ведомства. Поэтому тела умерших пациентов хранят в подвале, где оборудовали отдельную комнату с соблюдением температурного режима. В министерстве посетовали на то, что родственники отказываются от "своевременного получения тел для захоронения по причине закрытия ритуальных залов".

Минздрав уже начал принимать меры для решения проблемы, заверили в ведомстве. В частности, организована работа патологоанатомов в две смены и в выходные. "Чтобы хоть сколько-то сократить очередность вскрытий, мы делаем все возможное. В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенье. Мы делаем все возможное, чтобы ускорить данный процесс", - заявил главный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев.

Видео с мешками с трупами появилось и в сообществе "Кострома" во "ВКонтакте". На кадрах видно, что черными мешками устлан пол в небольшом помещении. Тела лежат в теплом помещении на полу, передает портал Kostroma Today слова автора ролика.

В региональном департаменте здравоохранения ситуацию объяснили нехваткой врачей-патологоанатомов. "В связи с ростом заболеваемости на больничном листе сейчас находятся в том числе и специалисты-патологоанатомы. Таких врачей в областной больнице не так много, это достаточно редкая категория специалистов, нагрузка на оставшихся патологоанатомов возрастает", - заявили в ведомстве.

Из-за резкого роста смертности не справляются патологоанатомы с возросшей нагрузкой и в Пермском крае. Об этом Ura.ru рассказал источник, близкий к Пермскому краевому бюро судебно-медицинской экспертизы, попросивший не называть его имя. По словам источника, чаще всего причиной смерти становятся хронические ишемические болезни сердца. В краевом бюро судмедэкспертизы не ответили на звонки Би-би-си.

Почему скапливаются тела?

По словам врача патологоанатомического отделения Морозовской детской клинической больницы в Москве Александра Талалаева, ситуация с нехваткой мест в больницах связана в первую очередь с увеличением количества умерших от коронавируса, но также и с организационными проблемами самих патологоанатомических отделений. Дефицит патологоанатомов по всей России он называет колоссальным, так как эта работа, по его словам, считается непрестижной. "Хотя с моей точки зрения, наоборот, это самая престижная работа; я 54 года работаю, и мне каждый день интересен. А другим - нет", - говорит Талалаев.

По его словам, есть отделения, в которых подобное происходит постоянно (назвать конкретные врач отказался). "Это все зависит от организации; главного врача больницы, заведующего патологоанатомическим отделением, и возможностей хранения", - говорит Талалаев. По его словам, холодильные камеры дорогие, не у всех больниц есть такие средства. Как следует из данных одного из сайтов по продаже холодильных камер для моргов, цены начинаются от 78 тысяч рублей за место и могут достигать почти 400 тысяч за место.

Влияет на ситуацию и то, как быстро родственники забирают тело, говорит врач. По его словам, и без эпидемии коронавируса умершего порой не забирают или забирают лишь спустя несколько дней. Решить ситуацию со скоплением тел в больницах может только увеличение площади холодильных камер, считает Талалаев.

По словам бывшего главы бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области Сергея Кладова, ситуация со скоплением трупов вызвана нехваткой самих моргов, а также специалистов. В томском морге "Паталогоанатомического бюро", по словам Кладова, было шесть секционных столов, но сейчас якобы осталось два, а специалисты стали работать в две смены.

Врачам не доплачивают за дополнительную работу, отмечает он. Зарплата врача-патологоанатома с высшей категорией и хорошим опытом в Томске сейчас составляет 50-55 тысяч рублей, начинающего специалиста - около 20 тысяч рублей. "Молодые специалисты приходят, помыкаются и уходят - даже в другие специальности", - рассказывает Кладов.

Ситуация с нехваткой места для трупов связана с системными проблемами в здравоохранении, в частности, с площадями и кадрами, считает заведующий кафедрой судебной медицины Красноярского государственного медицинского университета Федор Алябьев. Проблема, по его словам, состоит в нежелании властей расширять площади и вместимость моргов, а также строить новые.

Алябьев говорит, что кадров в Томской области, например, хватает, но власти не выделяют там ставки в моргах. А в некоторых регионах - в частности, в Красноярском крае - дается всего одно-два бюджетных места в ординатуре по патологической анатомии в КрасГМУ, соотвественно, возникает дефицит кадров, отмечает он.

Когда секционных столов меньше и скапливается очередь на вскрытие, появляются возможности для коррупции, рассуждает Алябьев. "Когда два секционных стола, можно взятку взять... чтобы вскрыть вообще сегодня. А то через неделю вскроют", - говорит он. "Чем больше проблем на этапе выдачи трупов, тем больше можно денег срубить в мутной воде", - считает он.

Было ли такое раньше?

Ситуация со скоплениями трупов в ряде моргов в регионах России не новая. О скоплении умерших в морге Томска писали в июле местные СМИ. На тот момент из официальных данных следовало, что с начала эпидемии в области от коронавируса умерли 20 человек. Прирост погибших тогда оценивался на уровне одного человека в сутки.

После публикации "Московским комсомольцем" фотографий с множеством черных мешков, находящихся в том числе на полу, начальник областного "Паталогоанатомического бюро" Павел Горх заявил, что они сделаны не в инфекционном морге, где находятся умершие от Covid-19, так как на фотографиях есть сотрудник без средств индивидуальной защиты. Коме того, Горх сказал, что в самих мешках находится ветошь.

Автор фото, Sergei Kladov Подпись к фото, В томском "Патологоанатомическом бюро" повесили камеры и ограничили доступ после публикации фотографий сваленных на полу тел

Тем не менее спустя пару дней губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил руководителя регионального департамента здравоохранения Александра Холопова. Губернатор прямо объяснил это "организационным бардаком" в одном из местных моргов.

После произошедшего в этом морге наняли охранников и повесили камеры, но количество мест и специалистов не увеличили, рассказал Би-би-си Сергей Кладов.