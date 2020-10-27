Дайджест: в Карабахе срывается третье перемирие, белорусы бастуют, а Путин готовится к смене президента США

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От студентов до пенсионеров: всеобщая забастовка в Беларуси

Беларусь готовится ко второму дню общенациональной забастовки, объявленной 26 октября, после того, как истек срок "народного ультиматума", объявленного Александру Лукашенко лидером оппозиции Светланой Тихановской.

К акции присоединились студенты вузов, десятки частных компаний и рабочие ряда заводов. Некоторые магазины закрылись "по техническим причинам", многие служащие взяли отпуска за свой счет.

На некоторых предприятиях бастующим грозят увольнениями. При этом власти страны утверждают, что все предприятия работают в штатном режиме.

В центре Минска студенты и пенсионеры устроили массовые манифестации. В понедельник, по подсчетам правозащитников, было задержано более 300 человек.

Больше всего задержанных в Минске, однако задерживались протестующие и в других городах - Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле, Новополоцке, Лиде и других городах.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Забастовка и протесты в Беларуси: кто принимает участие

Перемирие к Карабахе: третья неудачная попытка

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В Нагорном Карабахе срывается уже третья попытка установить перемирие.

"Хочу заявить, что усилия международного сообщества, на этот раз при посредничестве США, по установлению перемирия потерпели неудачу", - написал в понедельник вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян в "Твиттере".

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил потерю райцентра Кубатлы , хотя ранее его ведомство отказывалось признавать потерю каких-либо территорий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии, помимо Кубатлы, 17 сел в Нагорном Карабахе. Большинство из них находятся в ключевой долине реки Акера.

Договор о прекращении огня, заключенный между воюющим сторонами при посредничестве США, продержался менее часа, после чего Армения и Азербайджан вновь сообщили о взаимных обстрелах, обвиняя друг друга в срыве перемирия.

Дональд Трамп при этом, отвечая на вопрос о Карабахе, заявил, что перемирие действует.

Трамп все же протолкнул своего судью в Верховный суд

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Сенат США большинством голосов утвердил ставленницу Трампа Эми Кони Барретт на пост судьи Верховного суда.

За неделю до выборов это назначение считают важной политической победой Трампа. Накануне демократы в Сенате выступили против назначения нового члена Верховного судьи до президентских выборов 3 ноября.

Идеологический баланс мнений в Верховном суде, состоящем из девяти пожизненно избираемых людей, играет решающую роль при принятии наиболее важных законодательных решений в США.

С назначением Барретт в Верховном суде в обозримом будущем будет преобладать консервативное большинство судей (6:3).

Польша протестует против закона о запрете абортов

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В Польше ширятся протесты против нового закона, по сути полностью запрещающего аборты.

Это произошло в результате того, что на прошлой неделе суд устранил одну из немногих лазеек в законе, дававших женщинам возможность сделать аборт.

В Варшаве демонстранты перекрыли центральные перекрестки города и на час заблокировали движение автомобилей и трамваев.

Некоторые люди вышли на улицы с транспарантами, на которых было написано: "Хотелось бы сделать аборт правительству".

Как отреагирует Турция на удар ВВС России в Идлибе?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Похороны погибших при авианалете в Идлибе

В результате авианалета российских ВВС на лагерь боевиков поддерживаемой Турцией группировки "Файлак аш-Шам" погибло около 80 человек. Эта группировка противостоит силам президента Асада.

Это был самый серьезный удар с момента подписания в марте перемирия между силами режима Асада и боевиками в Идлибе при посредничестве Москвы и Анкары.

Тогда Турция заявила, что оставляет за собой право ответить на любые нападения войск президента Башара Асада и его союзников.

По мнению некоторых экспертов, этим авианалетом Путин хотел выразить свое недовольство Эрдогану в связи с вмешательством Турции в Нагорном Карабахе, а также в Ливии и Сирии в ущерб интересам России.

Реформа КС: судьям запретят публично критиковать решения суда

Во вторник Госдума рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект "О Конституционном суде".

Реформа закона о Конституционном суде России предписывает его членам отказаться от публичной критики решений высшей судебной инстанции.

Радикальные поправки фактически ликвидируют практику особого мнения - право гласно аргументировать несогласие с позицией большинства в КС.

В качестве компенсации судья, после выхода в отставку, сможет претендовать на пост депутата или сенатора, то есть перейти в исполнительную власть.

Эксперты считают, что поправки нарушают конституционные принципы независимости судей и разделения властей.

Подробно о Конституционном суде в нашем подкасте:

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, Нарушит ли новый закон принципы разделения властей и независимости судей в России?

"Коронавирусный ад": врачи Кургана взывают о помощи

Автор фото, Dmitri Astakhov/TASS Подпись к фото, Премьер Михаил Мишустин в феврале этого года лично проверял состояние курганского здравоохранения

Врачи зауральского города Кургана заявили о том, что эпидемия коронавируса у них выходит из-под контроля, и попросили Владимира Путина прислать им в помощь военных медиков, "пока народ не стал умирать у нас прямо на улицах".

По словам медиков, подписавших обращение, региональную "систему здравоохранения настиг полный коллапс".

Как призналась в интервью Би-би-си на условиях анонимности сотрудница курганской больницы скорой помощи, "первая волна была цветочки, вторая - ягодки".

Ученые нашли много воды на Луне. Кому она нужна?

Автор фото, NASA

О том, что на Луне имеются некоторые запасы воды в виде льда, ученые знали давно, однако новое заявление НАСА об открытии больших объемов замерзшей воды, залегающей на небольшой глубине, открывают новые перспективы.

Во-первых, вода будет необходима жителям лунной базы, которая появится там в ближайшее время, но что не менее важно - она является ключевым компонентом ракетного топливо, а оно понадобится для дальнейшего освоения космоса с использованием Луны как заправочной и перевалочной базы.

Times: Путин готовится к смене хозяина Белого дом

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Хантер и Джо Байден

Президент Владимир Путин, хваливший ранее Дональда Трампа за его желание установить более тесные связи с Москвой и критиковавший Джо Байдена за "антироссийскую риторику", решил встать на защиту коммерческой деятельности Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от Демократов.

Это, по мнению вашингтонского корреспондента газеты Times, свидетельствует о том, что российский президент всерьез готовится к смене власти в Белом доме.

Дело в том, напоминает автор статьи, что Трамп ранее пытался доказать, что сделки Хантера Байдена на Украине и в Китае (когда его отец занимал пост вице-президента) свидетельствуют о незаконном использовании служебного положения и коррупции.

Однако в телевизионном выступлении Путин отметил, что хотя у Байдена-младшего в самом деле есть бизнес на Украине, это проблема Киева и Вашингтона, но никак не Москвы.

"Не вижу в этом никакого криминала", - заверил российский президент. Он также сказал, что ничего не знает по поводу обвинений Трампа, заявлявшего, что Хантер Байден будто бы получал деньги от жены бывшего мэра Москвы. Сам Байден это категорически отрицает.

Из этих слов автор статьи делает вывод, что Путин, встав на сторону Байденов, заранее готовит почву для сближения с возможной новой администрацией Белого дома.

"Чикагская семерка": как судили активистов антивоенного движения в США

Автор фото, Hulton Archive/Getty Images Подпись к фото, В начале процесса обвиняемых было восемь, и их называли "чикагской восьмеркой". Сверху вниз, слева направо: Джерри Рубин, Эбби Хоффман, Том Хейден, Ренни Дэвис, Бобби Сил, Ли Уайнер, Джон Фройнз и Дэвид Деллинджер.

Обозреватель Русской службы Би-би-си по вопросам культуры Александр Кан рассказывает о новом фильме известного американского драматурга и режиссера Аарона Соркина "Суд над чикагской семеркой".

В нем автор исследует один из самых драматичных эпизодов новейшей американской истории - массовые антивоенные демонстрации в Чикаго в августе 1968 года и последовавший за ними судебный процесс над организаторами и участниками.

Венчание наперекор войне

В соборе Святого Христа Всеспасителя в городе Шуша в Нагорном Карабахе состоялась первая после его обстрела 8 октября церемония венчания.

Венчание решили провести несмотря на то, что собор был частично разрушен.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Венчание во время войны: как прошла церемония в разрушенном соборе Шуши