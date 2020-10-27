В религиозной школе в Пакистане произошел взрыв

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По предварительным данным, злоумышленник принес сумку с бомбой на урок, после чего покинул здание

В результате взрыва в религиозной школе в пакистанском городе Пешавар есть жертвы, много раненых. По данным полиции, погибли по меньшей мере семь человек.

Взрыв произошел во время занятий. Как сказал Би-би-си один из полицейских на месте происшествия, среди погибших есть дети разных возрастов.

Сообщается, что в классе медресе было около 60 человек.

Как заявил Франс пресс высокопоставленный представитель полиции, кто-то пронес в учебное помещение сумку с бомбой, после чего покинул здание.

Погибли семь человек, по меньшей мере 70 ранены, ссылаясь на местные власти, передает Си-эн-эн.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. Власти сообщили, что началось расследование.

Пешавар находится недалеко от афганской границы, там уже не раз происходили акты насилия, ответственность за которые в основном возлагают на талибов.