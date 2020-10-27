Коронавирус в мире: антитела живут лишь несколько месяцев, во Франции говорят о новом локдауне

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Количество стран, где число заболевших Covid-19 превысило миллион, за последнюю неделю увеличилось с четырех до восьми - к ним добавились Франция, Испания, Аргентина и Колумбия.

Хуже всего ситуация по-прежнему в США (почти 9 миллионов заболевших). Глава президентской администрации Марк Медоуз в понедельник заявил, что взять ситуацию под контроль невозможно до появления эффективной вакцины.

Во Франции говорят о новом жестком локдауне, в Мельбурне снимают карантин, а тем временем Южная Корея, победившая эпидемию, вслед за Китаем быстро восстанавливает экономику.

С начала пандемии в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, умерли 1 миллион 165 тысяч человек. За последние дни заметно (примерно с 75 до почти 80 тысяч) выросло число больных, находящихся в критическом и тяжелом состоянии.

О ситуации с Covid-19 в мире - в нашем ежедневном обзоре.

Нестойкие антитела

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Антитела (Y-образной формы) атакуют коронавирус (компьютерная модель)

Антитела к коронавирусу, приобретенные переболевшими людьми, примерно у четверти из них исчезают в течение трех месяцев, свидетельствуют результаты исследования, проведенного медиками из Имперского колледжа в Лондоне.

Среди более чем 350 тысяч находившихся под наблюдением британцев число лиц с положительными тестами на антитела с июня по сентябрь уменьшилось на 26%. Не исключено, что эти люди могут заболеть повторно.

В июне и начале июля антителами обладали примерно 60 человек из каждой тысячи обследованных, а в сентябре - лишь 44.

"Иммунитет пропадает достаточно быстро, всего через три месяца мы видим снижение на 26%", - говорит участница группы экспертов профессор Эллен Уорд.

Неутешительные данные были опубликованы во вторник.

Помимо всего прочего, они стали ударом по так называемой теории коллективного иммунитета, гласящей, что с пандемией можно никак не бороться, а надо ждать, когда переболеет большинство населения и она закончится сама собой, замечает Эллен Уорд.

Как предполагают исследователи, организм реагирует на Covid-19 примерно так же, как на обычный грипп, которым можно болеть каждый год.

Антитела, препятствующие проникновению вирусов в клетки организма, выступают ключевым элементом иммунной защиты человека.

Исследование показало, что они быстрее пропадают у пациентов старше 65 лет и у тех, кто переболел Covid-19 в легкой форме. Зато иммунитет демонстрирует более высокую устойчивость у медицинских работников - возможно, потому, что они контактируют с вирусом постоянно.

Эксперт: только локдаун спасет Францию

Жиль Пиалу, специалист по инфекционным болезням из парижского госпиталя Теньон, предложил правительству, пока не поздно, вновь ввести полный карантин.

"Да, я считаю, что нам точно необходимо закрыть страну", - заявил он в интервью телеканалу BFM TV утром во вторник.

Президент Эмманюэль Макрон в среду проведет большое совещание, на котором власти должны решить, как быть дальше.

На днях Франция переместилась на пятое место в мире по количеству заболевших (1 млн 165 тысяч человек), обогнав Испанию. Ежесуточный рост в отдельные дни превышал 40 тысяч случаев. С начала пандемии умерли больше 35 тысяч французов.

В понедельник во Франции было госпитализировано самое большое количество пациентов с Covid-19 с начала пандемии - 1307 человек.

Ночной комендантский час уже действует на двух третях территории страны.

Австралия: пора по пабам

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жителям Мельбурна пришлось пережить один из самых длительных локдаунов в мире

Пока в Европе и Америке ограничения ужесточаются, жители второго по величине города Австралии Мельбурна готовятся к практически полной отмене карантина.

Знаковым событием, которое собираются достойно отметить многие, станет возобновление работы баров и пабов в полночь со вторника на среду.

Питейные заведения несколько месяцев выдерживали карантин.

За последние 48 часов в Мельбурне от Covid-19 не умер никто. Такого не было с начала пандемии.

На ее пике, пришедшемся на август, в городе и штате Виктория ежедневно заболевали 700 с лишним человек. С тех пор эта цифра снижается.

Жесткий локдаун и zoom-бум помогли Южной Корее восстановить экономику

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Корейцы не выходят на улицу без масок

Сначала Китай, а теперь и Южная Корея показывают, как решительный локдаун помогает обуздать эпидемию, а следом быстро восстановить экономику.

Южная Корея удивила экономистов бурным ростом производства, экспорта и инвестиций - почти на 2% в минувшем квартале, и обещает завершить год минимальным спадом экономики, тогда как мир в целом готовится к падению на 4,4%.

Корея, как и в Китай, приняла удар пандемии в конце зимы, но к весне уже вернулась к нормальной жизни. Вторая волна пришла летом, но по западным меркам скорее напоминала рябь на воде, чем цунами: десятки случаев в день, большинство - завозные.

Справиться с эпидемией удалось жесткой дисциплиной, повальным тестированием и прекрасной системой отслеживания контактов. Люди вернулись в офисы, снова начали ездить в отпуск, ходить в гости и тратить деньги.

Но одного этого не хватило бы Южной Корее, чтобы наряду с Китаем и Тайванем выбиться в лидеры восстановления деловой активности среди крупных мировых экономик. Есть еще два фактора.

Во-первых, власти потратились на антикризисную поддержку граждан за счет казны. И во-вторых, мир переживает zoom-бум: с переходом на дистанционную работу и обучение резко вырос спрос на компьютерную технику. А тут корейский бизнес во главе с Samsung занимает лидирующие позиции.

Результат - невиданный с 1986 года скачок экспорта почти на 16% и рост инвестиций корейских компаний, спешащих воспользоваться моментом.

Помогло корейцам и ударное восстановление в Китае. На прошлой неделе свежая статистика показала, что что китайская экономика - третья в мире после американской и европейской - уверенно движется к тому, чтобы стать единственной крупной страной, которая завершит вирусный 2020 год ростом.

Британия: "Ничего не слышу, ничего не знаю"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Больше всего тех, кто ничего не желает слышать о ковиде и не доверяет информации о нем, среди молодежи и лиц без высшего образования

Часть британцев не желает ничего знать о Covid-19, потому что никому не верит. Таких граждан меньшинство, но оно растет, как показали опубликованные во вторник результаты исследования, проведенного Институтом журналистики Рейтер при Оксфордском университете.

С апреля количество тех, кто получает какую-либо информацию на тему пандемии реже, чем раз в день, выросло с шести до 15%. Недоверие распространяется на медиков, СМИ и власти. Наименьшим авторитетом пользуется правительство, доверие к которому в вопросах, связанных с коронавирусом, упало с 67% до 45%.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Наибольшее неприятие у британцев вызывает мобильное приложение для отслеживания контактов

Больше всего принципиальных "незнаек" среди молодежи в возрасте до 35 лет и людей без высшего образования.

Вместе с тем, 85% британцев в целом доверяют информации и советам Национальной службы здравоохранения. От 75 до 90 процентов готовы носить маски и сдавать тесты. Наибольшее неприятие (примерно у половины опрошенных) вызывает телефонное приложение для отслеживания контактов.

По мнению участницы проекта, социолога Саманты Норт, нигилизму способствует распространение конспирологических теорий - люди уже не знают, чему и кому верить.

В прошлые выходные 18 человек были задержаны в Лондоне во время акции против обязательного ношения масок.

Директор Института журналистики Рейтер Расмус Нильсен опасается, что плохая информированность, негативизм и недоверие ко всем институтам общества станут серьезной проблемой в момент начала массовой вакцинации.

Кто не носит маски?

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Исследование, проведенное бразильскими учеными путем опроса 1500 человек в возрасте от 18 до 73 лет, установило прямую связь между нежеланием носить защитную маску в период пандемии и "синдромом антисоциального поведения" (ASPD), сообщает британская газета Independent.

Этот синдром подразумевает повышенную агрессивность в конфликтных ситуациях, импульсивность (склонность следовать чувствам, а не расчету) и недостаток эмпатии (сочувствия к себе подобным).

Хотя, по объективным данным, ношение маски существенно снижает опасность заражения, немало людей повсюду в мире резко протестует против него по принципу "не хочу и не буду".

Авторы исследования призывают власти всех стран усилить разъяснительную работу.

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